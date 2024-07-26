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Подоляк высказался против мирного соглашения с РФ
Подоляк высказался против мирного соглашения с РФ - 26.07.2024 Украина.ру
Подоляк высказался против мирного соглашения с РФ
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству Associated Press высказался против потенциального мирного соглашения с Россией
2024-07-26T12:07
2024-07-26T12:07
2024-07-26T12:07
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"Оно (соглашение) может привести к заморозке (конфликта) на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию", - отметил Подоляк.Он сравнил возможное мирное соглашение с РФ со "сделкой с дьяволом".На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы, хотя китайский коллега Кулебы Ван И отметил, что Украина и Россия недавно выразили готовность к переговорам. Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул готовность Киева к такому диалогу. В начале конфликта Киев вообще на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.Подробнее о словах Кулебы - в материале Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, украина, михаил подоляк, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид
Новости, Россия, Киев, Украина, Михаил Подоляк, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, МИД
Подоляк высказался против мирного соглашения с РФ
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству Associated Press высказался против потенциального мирного соглашения с Россией
"Оно (соглашение) может привести к заморозке (конфликта) на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию", - отметил Подоляк.
Он сравнил возможное мирное соглашение с РФ со "сделкой с дьяволом".
На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы, хотя китайский коллега Кулебы Ван И отметил, что Украина и Россия недавно выразили готовность к переговорам.
Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул готовность Киева к такому диалогу.
В начале конфликта Киев вообще на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.