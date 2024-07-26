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МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за обломков дрона

МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за обломков дрона - 26.07.2024 Украина.ру

МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за обломков дрона

Министерство иностранных дел (МИД) Румынии вызвало временного поверенного в делах России в Бухаресте Елену Копнину из-за обнаружения обломков беспилотника в округе Тулча вблизи границы с Украиной

2024-07-26T07:14

2024-07-26T07:14

2024-07-26T07:26

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беспилотники

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Накануне министерство обороны Румынии информировало об обнаружении на территории страны вблизи границы с Украиной фрагментов дронов, аналогичных тем, что якобы использует Россия.После этого в стране усилили наблюдение за воздушным пространством.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в связи с инцидентом с БПЛА. В МИД РФ заявили, что у властей Румынии нет доказательств, что обнаруженные обломки дронов принадлежат России, и добавили, что Москва рассматривает ноту Румынии как проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но аудиторию пытаются убедить в вероятности события.Подробнее об угрозах для Румынии - в материале Президент Румынии попытался успокоить граждан из-за возможных угроз со стороны Украины на сайте Украина.ру.

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румыния, новости, россия, украина, йенс столтенберг, мид, нато, беспилотники