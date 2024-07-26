https://ukraina.ru/20240726/1056490789.html
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за обломков дрона
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за обломков дрона - 26.07.2024 Украина.ру
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за обломков дрона
Министерство иностранных дел (МИД) Румынии вызвало временного поверенного в делах России в Бухаресте Елену Копнину из-за обнаружения обломков беспилотника в округе Тулча вблизи границы с Украиной
2024-07-26T07:14
2024-07-26T07:14
2024-07-26T07:26
румыния
новости
россия
украина
йенс столтенберг
мид
нато
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/65/1021996556_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_fa1ba5d1dbea21c81ae4720604cd430d.jpg
Накануне министерство обороны Румынии информировало об обнаружении на территории страны вблизи границы с Украиной фрагментов дронов, аналогичных тем, что якобы использует Россия.После этого в стране усилили наблюдение за воздушным пространством.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в связи с инцидентом с БПЛА. В МИД РФ заявили, что у властей Румынии нет доказательств, что обнаруженные обломки дронов принадлежат России, и добавили, что Москва рассматривает ноту Румынии как проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но аудиторию пытаются убедить в вероятности события.Подробнее об угрозах для Румынии - в материале Президент Румынии попытался успокоить граждан из-за возможных угроз со стороны Украины на сайте Украина.ру.
румыния
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/65/1021996556_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c65977bb0a5060d31765188d6970136f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
румыния, новости, россия, украина, йенс столтенберг, мид, нато, беспилотники
Румыния, Новости, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, МИД, НАТО, беспилотники
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за обломков дрона
07:14 26.07.2024 (обновлено: 07:26 26.07.2024)
Министерство иностранных дел (МИД) Румынии вызвало временного поверенного в делах России в Бухаресте Елену Копнину из-за обнаружения обломков беспилотника в округе Тулча вблизи границы с Украиной
Накануне министерство обороны Румынии информировало об обнаружении на территории страны вблизи границы с Украиной фрагментов дронов, аналогичных тем, что якобы использует Россия.
После этого в стране усилили наблюдение за воздушным пространством.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в связи с инцидентом с БПЛА.
В МИД РФ заявили, что у властей Румынии нет доказательств, что обнаруженные обломки дронов принадлежат России, и добавили, что Москва рассматривает ноту Румынии как проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но аудиторию пытаются убедить в вероятности события.