https://ukraina.ru/20240726/1056487539.html

"Купянский фронт трещит": Алёхин раскрыл, как удар ВС РФ из Волчанска загонит ВСУ в котел под Харьковом

"Купянский фронт трещит": Алёхин раскрыл, как удар ВС РФ из Волчанска загонит ВСУ в котел под Харьковом - 26.07.2024 Украина.ру

"Купянский фронт трещит": Алёхин раскрыл, как удар ВС РФ из Волчанска загонит ВСУ в котел под Харьковом

Украинское командование понимает, что если они потеряют Волчанск, для ВС РФ откроется путь на Белый Колодезь, откуда можно ударить в тыл Купянской группировке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин

2024-07-26T06:15

2024-07-26T06:15

2024-07-26T06:15

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харьков

геннадий алехин

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В Волчанске для ВСУ ситуация продолжает ухудшаться, потому что у них уменьшились пути снабжения от Печенег и Старого Салтова. Там несколько автомобильных и полевых дорог, по которым постоянно бьют ВС РФ, сообщил эксперт.Тем не менее противник еще за него держится. Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что если он потеряет Волчанск, для российских войск откроется путь на Белый Колодезь, откуда можно ударить в тыл Купянской группировке, добавил обозреватель.Если российские войска ударят со стороны Волчанска, враг окажется в котле и получит полуокружение Харькова. Поэтому сейчас на любом участке (Купянск, Волчанск, Липцы) фронт может рухнуть в любой момент, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, как представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве - в интервью Александра Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь

https://ukraina.ru/20240725/1056486373.html

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новости, россия, волчанск, харьков, геннадий алехин, александр сырский, всу, купянское направление, купянск, сво, наступление