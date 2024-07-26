"Родственники не могут забрать тела": эксперт раскрыл, зачем ВСУ привезли под Липцы полевой крематорий - 26.07.2024 Украина.ру
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"Родственники не могут забрать тела": эксперт раскрыл, зачем ВСУ привезли под Липцы полевой крематорий
"Родственники не могут забрать тела": эксперт раскрыл, зачем ВСУ привезли под Липцы полевой крематорий - 26.07.2024 Украина.ру
"Родственники не могут забрать тела": эксперт раскрыл, зачем ВСУ привезли под Липцы полевой крематорий
Потери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось подтянуть полевой крематорий. Это спровоцировало большой скандал с родственниками погибших. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
2024-07-26T06:00
2024-07-26T06:00
новости
россия
геннадий алехин
тероборона
всу
потери всу
наступление
вс рф
артиллерия
десант
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Село Глубокое — это Липцевский участок фронта. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки российских позиций. Противник шел волнами — одна за другой, рассказал обозреватель.Потери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось привезти полевой крематорий. Это спровоцировало большой скандал с родственниками погибших, которые не могут забрать тела. Его до сих пор не удалось замять, сообщил Алёхин.После этого украинское командование приняло решение убрать оттуда 92-ю бригаду и заменить ее теробороной, смешанной с зэками из пяти харьковских колоний. ВСУ опять попытались атаковать, и у них опять ничего не получилось, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, что означает преследование грузинских наемников, воевавших на стороне ВСУ - в интервью Арчила Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, геннадий алехин, тероборона, всу, потери всу, наступление, вс рф, артиллерия, десант, сво, харьковская область
Новости, Россия, Геннадий Алехин, тероборона, ВСУ, потери ВСУ, наступление, ВС РФ, артиллерия, десант, СВО, Харьковская область

"Родственники не могут забрать тела": эксперт раскрыл, зачем ВСУ привезли под Липцы полевой крематорий

06:00 26.07.2024
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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Потери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось подтянуть полевой крематорий. Это спровоцировало большой скандал с родственниками погибших. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
Село Глубокое — это Липцевский участок фронта. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки российских позиций. Противник шел волнами — одна за другой, рассказал обозреватель.
"Наши военблогеры стали писать, что мы туда якобы стали бросать ФАБы. Какие ФАБы? Это полный бред. Нам хватило ствольной артиллерии, чтобы отбить эти атаки. Только одна украинская моторка с десантом смогла уйти на противоположный берег", - отметил полковник запаса.
Потери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось привезти полевой крематорий. Это спровоцировало большой скандал с родственниками погибших, которые не могут забрать тела. Его до сих пор не удалось замять, сообщил Алёхин.
После этого украинское командование приняло решение убрать оттуда 92-ю бригаду и заменить ее теробороной, смешанной с зэками из пяти харьковских колоний. ВСУ опять попытались атаковать, и у них опять ничего не получилось, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.ру
О том, что означает преследование грузинских наемников, воевавших на стороне ВСУ - в интервью Арчила Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ на сайте Украина.ру
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