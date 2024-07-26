"Родственники не могут забрать тела": эксперт раскрыл, зачем ВСУ привезли под Липцы полевой крематорий
Потери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось подтянуть полевой крематорий. Это спровоцировало большой скандал с родственниками погибших. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
Село Глубокое — это Липцевский участок фронта. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки российских позиций. Противник шел волнами — одна за другой, рассказал обозреватель.
"Наши военблогеры стали писать, что мы туда якобы стали бросать ФАБы. Какие ФАБы? Это полный бред. Нам хватило ствольной артиллерии, чтобы отбить эти атаки. Только одна украинская моторка с десантом смогла уйти на противоположный берег", - отметил полковник запаса.
Потери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось привезти полевой крематорий. Это спровоцировало большой скандал с родственниками погибших, которые не могут забрать тела. Его до сих пор не удалось замять, сообщил Алёхин.
После этого украинское командование приняло решение убрать оттуда 92-ю бригаду и заменить ее теробороной, смешанной с зэками из пяти харьковских колоний. ВСУ опять попытались атаковать, и у них опять ничего не получилось, подытожил собеседник издания.
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