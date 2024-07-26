https://ukraina.ru/20240726/1056483327.html

"Родственники не могут забрать тела": эксперт раскрыл, зачем ВСУ привезли под Липцы полевой крематорий

"Родственники не могут забрать тела": эксперт раскрыл, зачем ВСУ привезли под Липцы полевой крематорий - 26.07.2024 Украина.ру

"Родственники не могут забрать тела": эксперт раскрыл, зачем ВСУ привезли под Липцы полевой крематорий

Потери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось подтянуть полевой крематорий. Это спровоцировало большой скандал с родственниками погибших. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин

2024-07-26T06:00

2024-07-26T06:00

2024-07-26T06:00

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россия

геннадий алехин

тероборона

всу

потери всу

наступление

вс рф

артиллерия

десант

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Село Глубокое — это Липцевский участок фронта. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки российских позиций. Противник шел волнами — одна за другой, рассказал обозреватель.Потери ВСУ в Глубоком были настолько большими, что туда пришлось привезти полевой крематорий. Это спровоцировало большой скандал с родственниками погибших, которые не могут забрать тела. Его до сих пор не удалось замять, сообщил Алёхин.После этого украинское командование приняло решение убрать оттуда 92-ю бригаду и заменить ее теробороной, смешанной с зэками из пяти харьковских колоний. ВСУ опять попытались атаковать, и у них опять ничего не получилось, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, что означает преследование грузинских наемников, воевавших на стороне ВСУ - в интервью Арчила Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ на сайте Украина.ру

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новости, россия, геннадий алехин, тероборона, всу, потери всу, наступление, вс рф, артиллерия, десант, сво, харьковская область