https://ukraina.ru/20240726/1056473426.html

"Мы обязаны бомбить эти аэродромы": Мягков о том, как именно Запад хочет втянуть Россию в большую войну

"Мы обязаны бомбить эти аэродромы": Мягков о том, как именно Запад хочет втянуть Россию в большую войну - 26.07.2024 Украина.ру

"Мы обязаны бомбить эти аэродромы": Мягков о том, как именно Запад хочет втянуть Россию в большую войну

Рано или поздно у Украины возникнет желание, чтобы F-16 взлетали с территории Польши или Румынии. А это уже казус белли. Если враг использует аэродромы другой страны, необходимо бомбить эти аэродромы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-07-26T03:00

2024-07-26T03:00

2024-07-26T03:00

новости

россия

украина

запад

михаил мягков

вкс

нато

f-16

аэродромы

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2ba5c3378cb96a5c5c2ba62f4fc88c.jpg

Если Киеву все же поставят F-16, точно неизвестно, откуда они будут запускаться. Вряд ли они будут взлетать близко к линии фронта. Скорее всего, это будет где-то за Днепром. Но ВКС РФ бомбят их аэродромы, и у Украины все меньше времени на полноценное применение F-16, рассказал историк. Мягков напомнил, что в конце июня 1941 года немецкие самолеты взлетали с территории Финляндии для ударов по Ленинграду и минирования Финского залива. Советскому командованию приходилось отвечать. Отсутствие ответа со стороны СССР было бы абсурдом, добавил он.И все это заставляет нас серьезно задуматься: не хочет ли США втянуть Россию и Европу в большую войну? Они знают, что у Москвы есть решимость ударить по аэродромам третьих стран, если Украина использует их для боевой работы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, почему война на Украине выявила неготовность блока НАТО к затяжному конфликту - в интервью Андрея Суздальцева: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежной

https://ukraina.ru/20240725/1056465580.html

россия

украина

запад

сша

польша

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, михаил мягков, вкс, нато, f-16, аэродромы, сво, сша, польша, румыния