"Мы обязаны бомбить эти аэродромы": Мягков о том, как именно Запад хочет втянуть Россию в большую войну
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Рано или поздно у Украины возникнет желание, чтобы F-16 взлетали с территории Польши или Румынии. А это уже казус белли. Если враг использует аэродромы другой страны, необходимо бомбить эти аэродромы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Если Киеву все же поставят F-16, точно неизвестно, откуда они будут запускаться. Вряд ли они будут взлетать близко к линии фронта. Скорее всего, это будет где-то за Днепром. Но ВКС РФ бомбят их аэродромы, и у Украины все меньше времени на полноценное применение F-16, рассказал историк.
"Рано или поздно у них возникнет желание, чтобы они взлетали с территории Польши или Румынии и оттуда запускали ракеты по нашим городам. А это уже казус белли. Если враг использует аэродромы другой страны для таких диверсионно-террористических актов, мы обязаны бомбить эти аэродромы", - подчеркнул Мягков.
Мягков напомнил, что в конце июня 1941 года немецкие самолеты взлетали с территории Финляндии для ударов по Ленинграду и минирования Финского залива. Советскому командованию приходилось отвечать. Отсутствие ответа со стороны СССР было бы абсурдом, добавил он.
И все это заставляет нас серьезно задуматься: не хочет ли США втянуть Россию и Европу в большую войну? Они знают, что у Москвы есть решимость ударить по аэродромам третьих стран, если Украина использует их для боевой работы, заключил собеседник издания.
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