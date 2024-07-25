https://ukraina.ru/20240725/1056486719.html

Дело Скворцова: чем дальше в лес, тем страшнее сообщники

Дело Скворцова: чем дальше в лес, тем страшнее сообщники - 25.07.2024 Украина.ру

Дело Скворцова: чем дальше в лес, тем страшнее сообщники

24 июня состоялся апелляционный суд по продлению содержания под стражей православного публициста Дмитрия Скворцова, обвиняемого Украиной в госизмене (санкция – до 15 лет заключения). Госизмена состоит в невосторженном образе мыслей и в циничном неверии в чудодейственную силу томоса

2024-07-25T20:20

2024-07-25T20:20

2024-07-25T20:25

эксклюзив

украина

репрессии

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снбо

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Арестовали Скворцова ещё 20 февраля прошлого года, причём дело его с самого начала выглядело странно.Обычно журналистам шьют Ст. 110 УК Украины – призывы к изменению территориальной целостности. Но в случае со Скворцовым почему-то выбор был сделан в пользу Ч. 1 Ст. 111. Причём инкриминируется ему то, что он, "при неустановленных обстоятельствах", вступил в "преступных сговор с неустановленными представителями" России и отправлял им для публикации "статьи антиукраинского характера".Честно говоря, тут непонятно, как в принципе это заключение следует трактовать – если обстоятельства и представители не установлены (на самом деле установлены, но следствие почему-то постеснялось их указать), то откуда вообще сделан вывод, что деяния Скворцова как-то связаны с Россией, а не с гражданами других государств или, прости Господи, вообще лиц без гражданства? А "антиукраинское содержание" – вообще оценочное суждение, которому не место в юридическом документе.Но в ходе последнего заседания суду удалось расколоть Скворцова и он выдал тех самых "неустановленных лиц", которые "при неустановленных обстоятельства" "складали цифр универсалов" (эта формулировка принадлежит не следствию, а глубоко внедрённому в культурный код нации матёрому российскому агенту А.С. Пушкину).О том, что произошло на суде нам стало известно из "живого журнала" Мирославы Бердник (Variag2007).Скворцов не только назвал своего единомышленника, но и процитировал его заявления, которые несомненно носят антиукраинский характер (сам Скворцов, надо сказать, до таких формулировок всё же не опускался – интеллигентный же человек):- "Украина, это не просто страна, это часть европейского братства. А так бывает в семьях – когда один брат хороший, а второй стал алкоголиком… выносит из дому вещи";- "мы народ, у которого культуры хватает всего лишь на четыре дня";- "Почему в [Украину] выгодно сейчас выбрасывать свои деньги… [Потому что] у нас сейчас абсолютно новый уровень экономики... Этот уровень называется попрошайничество… Схема обалденная – проверено цыганами; мы просто её применили в рамках геополитики и без гитар… Вы даёте нам деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия – 100%. Этой схеме лучше подойдет "деньги-товар-деньги". То есть, вы даете нам деньги, потом товар, потом опять деньги";- "Украина, если честно, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, то есть, готова принять в любом количестве с любой стороны".Все эти цитаты принадлежат гражданину Зеленскому В.А., называющему себя ныне "президентом Украины" (по неустановленным следствием причинам).Скворцов, естественно, задался вопросом, отчего и почему Зеленскому делать антиукраинские заявления (кстати, разошедшиеся в российских СМИ) можно, а ему, нельзя. Разумеется, все приведённые высказывания Зеленского были сделаны до принятия решения СНБО "О Стратегии национальной безопасности Украины" от 14 сентября 2020 года, но статьи Скворцова, на которые ссылалось следствие, тоже были опубликованы до этой даты.В общем, суду на эти заявления подсудимого сказать было нечего – как бы обстоятельства и лица установлены, их даже можно привязать к России (Зеленский там работал), но… В общем, вы сами поняли.Скворцова опять отправили в тюрьму, а суд должен думать о вечном.P.S.: Всё же Украина – страна необъятной демократии. Там лицо, которому вполне может быть инкриминирована государственная измена может без всяких на то оснований исполнять обязанности президента.Но мы бы конечно предпочли, если бы гражданин Зеленский В.А. всё же находился не там, где он находится, а на месте Скворцова.Подробности дела Дмитрия Скворцова вы можете узнать из статьи Валерии Емельяновой "Спор мысли и дубины. Анатомия обвинения украинского журналиста Скворцова в госизмене Украине"

https://ukraina.ru/20231002/1049825281.html

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эксклюзив, украина, репрессии, суд, госизмена, россия, владимир зеленский, мирослава бердник, снбо