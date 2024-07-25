https://ukraina.ru/20240725/1056484174.html
Порошенко передал ВСУ партию РЭБ
Порошенко передал ВСУ партию РЭБ - 25.07.2024 Украина.ру
Порошенко передал ВСУ партию РЭБ
Пятый президент Украины Пётр Порошенко передал ВСУ комплексы РЭБ "Ай-Петри СВ" – те самые, которые члены его партии "Европейская солидарноть" призывали закупить в огромных количествах за государственный счёт
2024-07-25T18:13
2024-07-25T18:13
2024-07-25T18:13
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петр порошенко
вооруженные силы украины
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Партия Порошенко опубликовала пресс-релиз о передаче ВСУ комплексов радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри СВ". В нём сказано, что работа над усовершенствованием этих изделий "продолжается параллельно с производством, хотя государство пока не выделяет ни копейки" и олигарх "самостоятельно профинансировал как производство "Ай-Петри", так и обучение его операторов, а также передал военным новые и усовершенствованные системы, пикапы для быстрого передвижения экипажей, зарядные станции и генераторы для автономного электропитания"."Сегодня мы передаём четыре комплекса "Ай-Петри СВ". Это то, что защищает наши войска, артиллерию, пехоту, наш десант от вражеских дронов. Более 20 комплексов уже работают непосредственно на линии фронта, прикрывая наши войска", – заявил Порошенко."Ай-Петри" позиционируется как "тактический комплекс противодействия технической разведке противника", а версия с приставкой "СВ" в названии как её усовершенствованный вариант. Четыре комплекса именно в последней версии Порошенко и передал армии, сказано в пресс-релизе.В ноябре 2023 года он заявил об инвестировании в разработку РЭБ. Затем сообщалось об увеличении капиталовложений. Недоброжелатели отмечали, что собранные на разработку и производство РЭБ средства олигарх представляет как собственные средства. Также сегодня, 25 июля представитель фракции Порошенко в парламенте София Федина заявила о необходимости закупать комплексы РЭБ, производимых с участием Петра Порошенко. Подробнее - в материале На Украине призвали срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" у Порошенко
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новости, петр порошенко, вооруженные силы украины, рэб, украина, софия федина, новости украины
Новости, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, РЭБ, Украина, София Федина, Новости Украины
Порошенко передал ВСУ партию РЭБ
Пятый президент Украины Пётр Порошенко передал ВСУ комплексы РЭБ "Ай-Петри СВ" – те самые, которые члены его партии "Европейская солидарноть" призывали закупить в огромных количествах за государственный счёт
Партия Порошенко опубликовала пресс-релиз о передаче ВСУ комплексов радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри СВ".
В нём сказано, что работа над усовершенствованием этих изделий "продолжается параллельно с производством, хотя государство пока не выделяет ни копейки" и олигарх "самостоятельно профинансировал как производство "Ай-Петри", так и обучение его операторов, а также передал военным новые и усовершенствованные системы, пикапы для быстрого передвижения экипажей, зарядные станции и генераторы для автономного электропитания".
"Сегодня мы передаём четыре комплекса "Ай-Петри СВ". Это то, что защищает наши войска, артиллерию, пехоту, наш десант от вражеских дронов. Более 20 комплексов уже работают непосредственно на линии фронта, прикрывая наши войска", – заявил Порошенко.
"Ай-Петри" позиционируется как "тактический комплекс противодействия технической разведке противника", а версия с приставкой "СВ" в названии как её усовершенствованный вариант. Четыре комплекса именно в последней версии Порошенко и передал армии, сказано в пресс-релизе.
"Сегодня передаём их военным в Центр обеспечения службы ПГТР ГШ ВСУ (подразделениее противодействия технической разведке Генштаба ВСУ - Ред.) вместе со связью и пикапами для их мобильности. А наше украинское производство увеличивает объемы в 3-4 раза", – сказал Порошенко.
В ноябре 2023 года он заявил об инвестировании в разработку РЭБ. Затем сообщалось об увеличении капиталовложений. Недоброжелатели отмечали, что собранные на разработку и производство РЭБ средства олигарх представляет как собственные средства.
Также сегодня, 25 июля представитель фракции Порошенко в парламенте София Федина заявила о необходимости закупать комплексы РЭБ, производимых с участием Петра Порошенко.