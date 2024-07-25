Порошенко передал ВСУ партию РЭБ - 25.07.2024 Украина.ру
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Порошенко передал ВСУ партию РЭБ
Порошенко передал ВСУ партию РЭБ - 25.07.2024 Украина.ру
Порошенко передал ВСУ партию РЭБ
Пятый президент Украины Пётр Порошенко передал ВСУ комплексы РЭБ "Ай-Петри СВ" – те самые, которые члены его партии "Европейская солидарноть" призывали закупить в огромных количествах за государственный счёт
2024-07-25T18:13
2024-07-25T18:13
новости
петр порошенко
вооруженные силы украины
рэб
украина
софия федина
новости украины
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Партия Порошенко опубликовала пресс-релиз о передаче ВСУ комплексов радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри СВ". В нём сказано, что работа над усовершенствованием этих изделий "продолжается параллельно с производством, хотя государство пока не выделяет ни копейки" и олигарх "самостоятельно профинансировал как производство "Ай-Петри", так и обучение его операторов, а также передал военным новые и усовершенствованные системы, пикапы для быстрого передвижения экипажей, зарядные станции и генераторы для автономного электропитания"."Сегодня мы передаём четыре комплекса "Ай-Петри СВ". Это то, что защищает наши войска, артиллерию, пехоту, наш десант от вражеских дронов. Более 20 комплексов уже работают непосредственно на линии фронта, прикрывая наши войска", – заявил Порошенко."Ай-Петри" позиционируется как "тактический комплекс противодействия технической разведке противника", а версия с приставкой "СВ" в названии как её усовершенствованный вариант. Четыре комплекса именно в последней версии Порошенко и передал армии, сказано в пресс-релизе.В ноябре 2023 года он заявил об инвестировании в разработку РЭБ. Затем сообщалось об увеличении капиталовложений. Недоброжелатели отмечали, что собранные на разработку и производство РЭБ средства олигарх представляет как собственные средства. Также сегодня, 25 июля представитель фракции Порошенко в парламенте София Федина заявила о необходимости закупать комплексы РЭБ, производимых с участием Петра Порошенко. Подробнее - в материале На Украине призвали срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" у Порошенко
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новости, петр порошенко, вооруженные силы украины, рэб, украина, софия федина, новости украины
Новости, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, РЭБ, Украина, София Федина, Новости Украины

Порошенко передал ВСУ партию РЭБ

18:13 25.07.2024
 
© eurosolidarity.org
© eurosolidarity.org
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Пятый президент Украины Пётр Порошенко передал ВСУ комплексы РЭБ "Ай-Петри СВ" – те самые, которые члены его партии "Европейская солидарноть" призывали закупить в огромных количествах за государственный счёт
Партия Порошенко опубликовала пресс-релиз о передаче ВСУ комплексов радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри СВ".
В нём сказано, что работа над усовершенствованием этих изделий "продолжается параллельно с производством, хотя государство пока не выделяет ни копейки" и олигарх "самостоятельно профинансировал как производство "Ай-Петри", так и обучение его операторов, а также передал военным новые и усовершенствованные системы, пикапы для быстрого передвижения экипажей, зарядные станции и генераторы для автономного электропитания".
"Сегодня мы передаём четыре комплекса "Ай-Петри СВ". Это то, что защищает наши войска, артиллерию, пехоту, наш десант от вражеских дронов. Более 20 комплексов уже работают непосредственно на линии фронта, прикрывая наши войска", – заявил Порошенко.
"Ай-Петри" позиционируется как "тактический комплекс противодействия технической разведке противника", а версия с приставкой "СВ" в названии как её усовершенствованный вариант. Четыре комплекса именно в последней версии Порошенко и передал армии, сказано в пресс-релизе.

"Сегодня передаём их военным в Центр обеспечения службы ПГТР ГШ ВСУ (подразделениее противодействия технической разведке Генштаба ВСУ - Ред.) вместе со связью и пикапами для их мобильности. А наше украинское производство увеличивает объемы в 3-4 раза", – сказал Порошенко.

В ноябре 2023 года он заявил об инвестировании в разработку РЭБ. Затем сообщалось об увеличении капиталовложений. Недоброжелатели отмечали, что собранные на разработку и производство РЭБ средства олигарх представляет как собственные средства.
Также сегодня, 25 июля представитель фракции Порошенко в парламенте София Федина заявила о необходимости закупать комплексы РЭБ, производимых с участием Петра Порошенко.
Подробнее - в материале На Украине призвали срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" у Порошенко
 
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