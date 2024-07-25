https://ukraina.ru/20240725/1056482262.html

На Украине призвали срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" у Порошенко

На Украине призвали срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" у Порошенко - 25.07.2024 Украина.ру

На Украине призвали срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" у Порошенко

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко призывают власти срочно закупить комплексы РЭБ, в которые он якобы вложил свои деньги. С очередным призывом к Минобороны 25 июля публично обратилась член парламентской фракции украинского олигарха София Федина

2024-07-25T16:43

2024-07-25T16:43

2024-07-25T16:43

новости

украина

сша

софия федина

минобороны

вооруженные силы украины

новости украины

верховная рада

коррупция

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056482619_133:0:912:438_1920x0_80_0_0_1e8673ac8031f75b15df213e31eb3544.jpg

"Призываю Министерство обороны Украины срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" и закрыть всю линию обороны с точки зрения защиты от враждебных БПЛА", - сказано в обращении Фединой.Жалуясь на большие потери ВСУ от дронов "московитов", она сообщила, что ей якобы ежедневно обращаются некие люди с просьбами "о необходимости защиты от московитских БПЛА".Федина выразила непонимание украинских реалий, при которых "государство не может сделать линию беспилотной защиты, тем паче возможности есть!". Она пояснила: "К примеру, РЭБ "Ай-Петри", в разработку которого Петр Порошенко вложил 150 млн. Этот РЭБ был испытан на фронте и он есть мега эффективный".Представительница фракции Порошенко проявила осведомлённость в ТТХ "Ай-Петри" и стоимости - девять миллионов гривен за единицу (около 33,5 млн рублей). Федина призвала выделить ​​$17 млн на закупку 80 таких комплексов РЭБ "чтобы закрыть одну линию беспилотной обороны" и даже "развернуть ход войны".Причем информации о компании-производителе этого комплекса в открытых источниках нет. Украинский сегмент "Википедии" скромно называет комплекс "перспективной разработкой украинской компании без финансирования со стороны государства". Тем временем в США уверены, что Украину ждёт крах в войне на истощение - Foreign Affairs

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, софия федина, минобороны, вооруженные силы украины, новости украины, верховная рада, коррупция, оружие, рэб, петр порошенко