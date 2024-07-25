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На Украине призвали срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" у Порошенко
На Украине призвали срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" у Порошенко - 25.07.2024 Украина.ру
На Украине призвали срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" у Порошенко
Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко призывают власти срочно закупить комплексы РЭБ, в которые он якобы вложил свои деньги. С очередным призывом к Минобороны 25 июля публично обратилась член парламентской фракции украинского олигарха София Федина
2024-07-25T16:43
2024-07-25T16:43
2024-07-25T16:43
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"Призываю Министерство обороны Украины срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" и закрыть всю линию обороны с точки зрения защиты от враждебных БПЛА", - сказано в обращении Фединой.Жалуясь на большие потери ВСУ от дронов "московитов", она сообщила, что ей якобы ежедневно обращаются некие люди с просьбами "о необходимости защиты от московитских БПЛА".Федина выразила непонимание украинских реалий, при которых "государство не может сделать линию беспилотной защиты, тем паче возможности есть!". Она пояснила: "К примеру, РЭБ "Ай-Петри", в разработку которого Петр Порошенко вложил 150 млн. Этот РЭБ был испытан на фронте и он есть мега эффективный".Представительница фракции Порошенко проявила осведомлённость в ТТХ "Ай-Петри" и стоимости - девять миллионов гривен за единицу (около 33,5 млн рублей). Федина призвала выделить $17 млн на закупку 80 таких комплексов РЭБ "чтобы закрыть одну линию беспилотной обороны" и даже "развернуть ход войны".Причем информации о компании-производителе этого комплекса в открытых источниках нет. Украинский сегмент "Википедии" скромно называет комплекс "перспективной разработкой украинской компании без финансирования со стороны государства". Тем временем в США уверены, что Украину ждёт крах в войне на истощение - Foreign Affairs
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новости, украина, сша, софия федина, минобороны, вооруженные силы украины, новости украины, верховная рада, коррупция, оружие, рэб, петр порошенко
Новости, Украина, США, София Федина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Новости Украины, Верховная Рада, коррупция, оружие, РЭБ, Петр Порошенко
На Украине призвали срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" у Порошенко
Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко призывают власти срочно закупить комплексы РЭБ, в которые он якобы вложил свои деньги. С очередным призывом к Минобороны 25 июля публично обратилась член парламентской фракции украинского олигарха София Федина
"Призываю Министерство обороны Украины срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" и закрыть всю линию обороны с точки зрения защиты от враждебных БПЛА", - сказано в обращении Фединой.
Жалуясь на большие потери ВСУ от дронов "московитов", она сообщила, что ей якобы ежедневно обращаются некие люди с просьбами "о необходимости защиты от московитских БПЛА".
Федина выразила непонимание украинских реалий, при которых "государство не может сделать линию беспилотной защиты, тем паче возможности есть!". Она пояснила: "К примеру, РЭБ "Ай-Петри", в разработку которого Петр Порошенко вложил 150 млн. Этот РЭБ был испытан на фронте и он есть мега эффективный".
Представительница фракции Порошенко проявила осведомлённость в ТТХ "Ай-Петри" и стоимости - девять миллионов гривен за единицу (около 33,5 млн рублей). Федина призвала выделить $17 млн на закупку 80 таких комплексов РЭБ "чтобы закрыть одну линию беспилотной обороны" и даже "развернуть ход войны".
Причем информации о компании-производителе этого комплекса в открытых источниках нет. Украинский сегмент "Википедии" скромно называет комплекс "перспективной разработкой украинской компании без финансирования со стороны государства".