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США и ЕС выйдут на обеспечение ВСУ снарядами в 2025 году

США и ЕС выйдут на обеспечение ВСУ снарядами в 2025 году - 25.07.2024 Украина.ру

США и ЕС выйдут на обеспечение ВСУ снарядами в 2025 году

Повторение очередного "контрнаступа" ВСУ возможно, если Запад расщедрится на быструю военную помощь, намного большую, чем ранее. Статью об этом 25 июля в Foreign Affairs опубликовал американский профессор Якуб Григиль.

2024-07-25T14:43

2024-07-25T14:43

2024-07-25T14:43

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Украина не выдержит войну на истощение, уверен Якуб Григиль — профессор политологии Католического университета Америки, старший советник Марафонской инициативы и приглашенный научный сотрудник Гуверовского института. Тем не менее, у США и ЕС есть возможности продолжать оказание военной помощи Зеленскому."Решающим фактором будет скорость и количество летальной помощи. Если Украине удастся совершить прорыв на линии фронта и добиться возвращения к территориальному статус-кво, существовавшему до февраля 2022 года, это может нанести России явное поражение",- уверен профессор.По его мнению, Крым останется российским. При этом он также останется целью для ВСУ – как и Севастополь, как и российские военные базы, как и Керченский мост.Он уверен, что ракетные удары и теракты на российской территории не будут нести риски эскалации конфликта. Потому что за последние два года при таких инцидентах "реакция России ничем не отличалась от её реакции на украинские нападения на линии фронта", пояснил Григиль.По его оценкам, снабдить ВСУ боеприпасами у Запада получится. В публикации приведены такие данные: "Заводы в США планируют производить 80 000 снарядов в месяц к концу 2024 года и 100 000 снарядов в месяц где-то в 2025 году. Добавьте это к 100 000 или более снарядов в месяц, которые, как ожидается, европейская промышленность будет производить к концу 2025 года, и Украина сможет не просто поддерживать свои оборонительные позиции, для чего требуется около 75 000 снарядов в месяц, но уже инициировать наступательные действия".Также отмечено наличие в армии США "множество избыточного оборудования, в том числе старых моделей танков и другой техники, хранящейся на складах". Григиль уверен, что вдобавок к 31 поставленному ВСУ "Абрамсу" ещё "сотни" возможно отремонтировать и отправить.Американский профессор уверен, что американские танки были поставлены для того, чтобы Германия поставила свои "Леопарды". Он также заявил, что украинские пилоты уже управляют "небольшим количеством" истребителей западного производства и появятся в зоне СВО "в ближайшие месяцы". При этом "есть ещё десятки, которые европейские страны могли бы перебросить в Киев"."Греция, например, рассматривает возможность предоставления нескольких десятков самолётов. Хотя Вашингтон и его союзники не могут отправлять на Украину собственных солдат, они могут обеспечить дополнительную военную подготовку украинских войск. Кадровые ресурсы являются растущей проблемой для Киева. Украинцев призывного возраста, эмигрировавших за границу, следует призвать вернуться домой и присоединиться к борьбе. В европейских странах, где сейчас проживают многие из них, правительства могли бы формировать украинские воинские части и обучать новобранцев, прежде чем отправлять их обратно на Украину", - заявил профессор."Даже при самом лучшем сценарии нет никаких оснований ожидать столь драматичного поражения России, которое фундаментально изменит стратегические перспективы Москвы. Россия останется могущественной ядерной державой, питающей глубокие стремления восстановить свое имперское величие. Но для достижения этой цели ей нужна Украина, которая дала бы ей возможность угрожать остальной Европе и контролировать европейскую политику. Без Украины Россия является всего лишь азиатской державой, быстро уступающей позиции Китаю", - считает американский профессор Католического университета.По его мнению, полезность нынешнего киевского режима заключается в том, чтобы не позволить России контролировать украинские земли. Поэтому задача заключается в том, чтобы помочь этому режиму продержаться и нанести России хотя бы тактическое поражение."Быстрые и значительные поставки западного оружия дадут Украине лучший шанс отбросить российские войска и создать пространство и время, необходимые ей для восстановления, переоборудования и сдерживания нового российского наступления", - сказано в публикации Foreign Affairs.Григиль призвал власти своей страны не затягивать конфликт поставками военной помощи по чайной ложке. Он уверен, что эскалации бояться не надо, так как это "не спасёт Украину и не стабилизирует восточную границу Европы".В развитие сюжета читайте наш материал "Поддержка критически важна": Ермак попросил Салливана не бросать Украину

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, оружие, военное положение, военная помощь, военная эскалация, впк