"Поддержка критически важна": Ермак попросил Салливана не бросать Украину - 25.07.2024 Украина.ру
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"Поддержка критически важна": Ермак попросил Салливана не бросать Украину
"Поддержка критически важна": Ермак попросил Салливана не бросать Украину - 25.07.2024 Украина.ру
"Поддержка критически важна": Ермак попросил Салливана не бросать Украину
Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном расширение тренировочных миссий для Вооруженных сил Украины, сообщили на сайте Офиса
2024-07-25T12:29
2024-07-25T12:29
новости
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андрей ермак
джейк салливан
вооруженные силы украины
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Чиновники поговорили по телефону. Они обсудили потребности ВСУ в оборудовании и важность расширения тренировочных миссий для украинских солдат в странах-партнерах.Также Ермак доложил о ситуации на поле боя и отметил "критическую важность" продолжения поддержки Украины со стороны США.Москва неоднократно указывала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО.Подробнее о вмешательстве НАТО в конфликт - в материале За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров на сайте Украина.ру.м
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новости, украина, сша, москва, андрей ермак, джейк салливан, вооруженные силы украины, нато, f-16
Новости, Украина, США, Москва, Андрей Ермак, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16

"Поддержка критически важна": Ермак попросил Салливана не бросать Украину

12:29 25.07.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
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Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном расширение тренировочных миссий для Вооруженных сил Украины, сообщили на сайте Офиса
Чиновники поговорили по телефону. Они обсудили потребности ВСУ в оборудовании и важность расширения тренировочных миссий для украинских солдат в странах-партнерах.
"Собеседники также обменялись мнениями о планах Украины по использованию истребителей F-16 летом этого года и необходимости поставки Украине новых систем противовоздушной обороны", - указали в материале.
Также Ермак доложил о ситуации на поле боя и отметил "критическую важность" продолжения поддержки Украины со стороны США.
Москва неоднократно указывала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО.
Подробнее о вмешательстве НАТО в конфликт - в материале За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров на сайте Украина.ру.м
 
НовостиУкраинаСШАМоскваАндрей ЕрмакДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
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