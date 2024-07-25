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"Поддержка критически важна": Ермак попросил Салливана не бросать Украину

"Поддержка критически важна": Ермак попросил Салливана не бросать Украину - 25.07.2024 Украина.ру

"Поддержка критически важна": Ермак попросил Салливана не бросать Украину

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном расширение тренировочных миссий для Вооруженных сил Украины, сообщили на сайте Офиса

2024-07-25T12:29

2024-07-25T12:29

2024-07-25T12:29

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Чиновники поговорили по телефону. Они обсудили потребности ВСУ в оборудовании и важность расширения тренировочных миссий для украинских солдат в странах-партнерах.Также Ермак доложил о ситуации на поле боя и отметил "критическую важность" продолжения поддержки Украины со стороны США.Москва неоднократно указывала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО.Подробнее о вмешательстве НАТО в конфликт - в материале За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров на сайте Украина.ру.м

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новости, украина, сша, москва, андрей ермак, джейк салливан, вооруженные силы украины, нато, f-16