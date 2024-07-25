Российский "Искандер-М" сжег здание в промзоне Харькова, где дислоцировались наемники ВСУ
10:08 25.07.2024 (обновлено: 10:12 25.07.2024)
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне Харькова. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России
"Уничтожено до 100 боевиков, в том числе 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ", – сказано в опубликованном сообщении.
В телеграм-канале ведомства также опубликовано видео на котором запечатлен удар ВКС России. Саму съемку вели с беспилотника, который зафиксировал попадание ракеты, взрыв, а затем пожар и сильное задымление.
Накануне власти Харькова неоднократно сообщали о взрывах в городе и области. Отмечалось, что ВКС России атаковали некий "гражданский инфраструктурный объект". Других подробностей администрация не приводила.
Ранее сообщалось, что под ударом ОТРК "Искандер-М" в Харьковской области уничтожены около 50 иностранных инструкторов, прибывшие на Украину для обучения солдат ВСУ.
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