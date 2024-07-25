Российский "Искандер-М" сжег здание в промзоне Харькова, где дислоцировались наемники ВСУ - 25.07.2024 Украина.ру
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Российский "Искандер-М" сжег здание в промзоне Харькова, где дислоцировались наемники ВСУ
Российский "Искандер-М" сжег здание в промзоне Харькова, где дислоцировались наемники ВСУ - 25.07.2024 Украина.ру
Российский "Искандер-М" сжег здание в промзоне Харькова, где дислоцировались наемники ВСУ
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне Харькова. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России
2024-07-25T10:08
2024-07-25T10:12
новости
вооруженные силы украины
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В телеграм-канале ведомства также опубликовано видео на котором запечатлен удар ВКС России. Саму съемку вели с беспилотника, который зафиксировал попадание ракеты, взрыв, а затем пожар и сильное задымление. Накануне власти Харькова неоднократно сообщали о взрывах в городе и области. Отмечалось, что ВКС России атаковали некий "гражданский инфраструктурный объект". Других подробностей администрация не приводила. Ранее сообщалось, что под ударом ОТРК "Искандер-М" в Харьковской области уничтожены около 50 иностранных инструкторов, прибывшие на Украину для обучения солдат ВСУ.Подробнее о том, куда дотянутся ядерные "Искандеры" читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на сайте Украина.ру.
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новости, вооруженные силы украины, харьковская область, харьков, вкс, "искандер", сво, иностранные наемники
Новости, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Харьков, ВКС, "Искандер", СВО, иностранные наемники

Российский "Искандер-М" сжег здание в промзоне Харькова, где дислоцировались наемники ВСУ

10:08 25.07.2024 (обновлено: 10:12 25.07.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Учения расчетов ракетного комплекса Искандер-М в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне Харькова. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России
"Уничтожено до 100 боевиков, в том числе 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ", – сказано в опубликованном сообщении.
В телеграм-канале ведомства также опубликовано видео на котором запечатлен удар ВКС России. Саму съемку вели с беспилотника, который зафиксировал попадание ракеты, взрыв, а затем пожар и сильное задымление.
Накануне власти Харькова неоднократно сообщали о взрывах в городе и области. Отмечалось, что ВКС России атаковали некий "гражданский инфраструктурный объект". Других подробностей администрация не приводила.
Ранее сообщалось, что под ударом ОТРК "Искандер-М" в Харьковской области уничтожены около 50 иностранных инструкторов, прибывшие на Украину для обучения солдат ВСУ.
Подробнее о том, куда дотянутся ядерные "Искандеры" читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на сайте Украина.ру.
рогозин
19 июля, 14:11
На фронте безопаснее: Рогозин о "ждунах" в Запорожье, вражеской агентуре и наёмниках НАТО на Украине Сенатор, командир добровольческого отряда "Царские волки" Дмитрий Рогозин в интервью военкору Украина.ру Александру Чаленко рассказал о том, какие вооружения противника он уже передал российскому ВПК и как это помогает справляться с западным оружием
 
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