https://ukraina.ru/20240725/1056468833.html

Российский "Искандер-М" сжег здание в промзоне Харькова, где дислоцировались наемники ВСУ

Российский "Искандер-М" сжег здание в промзоне Харькова, где дислоцировались наемники ВСУ - 25.07.2024 Украина.ру

Российский "Искандер-М" сжег здание в промзоне Харькова, где дислоцировались наемники ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне Харькова. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России

2024-07-25T10:08

2024-07-25T10:08

2024-07-25T10:12

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В телеграм-канале ведомства также опубликовано видео на котором запечатлен удар ВКС России. Саму съемку вели с беспилотника, который зафиксировал попадание ракеты, взрыв, а затем пожар и сильное задымление. Накануне власти Харькова неоднократно сообщали о взрывах в городе и области. Отмечалось, что ВКС России атаковали некий "гражданский инфраструктурный объект". Других подробностей администрация не приводила. Ранее сообщалось, что под ударом ОТРК "Искандер-М" в Харьковской области уничтожены около 50 иностранных инструкторов, прибывшие на Украину для обучения солдат ВСУ.Подробнее о том, куда дотянутся ядерные "Искандеры" читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240719/1056360000.html

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новости, вооруженные силы украины, харьковская область, харьков, вкс, "искандер", сво, иностранные наемники