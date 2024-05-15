https://ukraina.ru/20240515/1055054179.html

Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры"

Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры" - 15.05.2024 Украина.ру

Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры"

Российские учения призваны предупредить ближайших союзников Украины в Восточной Европе о том, что произойдет, если они введут войска в зону спецоперации. Западный контингент может быть уничтожен ядерным ударом прямо на границе с Украиной. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-05-15T05:30

2024-05-15T05:30

2024-05-15T05:30

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Запад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия всеми силами пытается предотвратить. Именно поэтому президент России Владимир Путин отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия, рассказал обозреватель.Эти учения – это "предпоследнее китайское предупреждение" с демонстрацией почти самого мощного вооружения, которое есть в арсенале РФ. Последним предупреждением станет юридическая процедура нацеливания российских ядерных ракет на США и страны Запада, добавил он.До Берлина и Парижа российские военные теоретически дотянутся "Искандерами", а это – тактическое ядерное оружие. Но в этот вопрос нужно внести ясность. ТЯО – это боезаряд до 50 килотонн, который делится на две категории, отметил Живов.Пока что российские учения призваны предупредить ближайших союзников Украины в Восточной Европе о том, что произойдет, если они собираются вводить войска. Западный контингент может быть уничтожен ядерным ударом прямо на границе с Украиной, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240514/1055053061.html

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новости, украина, россия, запад, алексей живов, владимир путин, "искандер", ядерное оружие, берлин, париж, артиллерия, ракеты, войска, нато