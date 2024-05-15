Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры"
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Российские учения призваны предупредить ближайших союзников Украины в Восточной Европе о том, что произойдет, если они введут войска в зону спецоперации. Западный контингент может быть уничтожен ядерным ударом прямо на границе с Украиной. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Запад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия всеми силами пытается предотвратить. Именно поэтому президент России Владимир Путин отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия, рассказал обозреватель.
Эти учения – это "предпоследнее китайское предупреждение" с демонстрацией почти самого мощного вооружения, которое есть в арсенале РФ. Последним предупреждением станет юридическая процедура нацеливания российских ядерных ракет на США и страны Запада, добавил он.
До Берлина и Парижа российские военные теоретически дотянутся "Искандерами", а это – тактическое ядерное оружие. Но в этот вопрос нужно внести ясность. ТЯО – это боезаряд до 50 килотонн, который делится на две категории, отметил Живов.
"Первое. Есть малое ТЯО мощностью в 10-15-20 килотонн. Это в буквальном смысле небольшие бомбочки, которые можно зарядить в самоходную артиллерию вроде "Тюльпана", "Пиона" и "Малки". <...> Второе. Есть большое ТЯО мощностью в 50 килотонн. Оно размещается на наших ракетах Х-101 и на "Искандере". Оно предназначено для ударов по городам противника", - сообщил волонтер.
Пока что российские учения призваны предупредить ближайших союзников Украины в Восточной Европе о том, что произойдет, если они собираются вводить войска. Западный контингент может быть уничтожен ядерным ударом прямо на границе с Украиной, подытожил собеседник издания.
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