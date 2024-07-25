https://ukraina.ru/20240725/1056464153.html

"Смотрите, мы бомбим Курск и Воронеж": историк Мягков о том, по каким целям будут бить натовские F-16

"Смотрите, мы бомбим Курск и Воронеж": историк Мягков о том, по каким целям будут бить натовские F-16 - 25.07.2024 Украина.ру

"Смотрите, мы бомбим Курск и Воронеж": историк Мягков о том, по каким целям будут бить натовские F-16

Противник считает, что F-16 поменяет общественное сознание украинского населения и общественного мнения на Западе, которого пока не особенно удается подготовить к долгой войне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-07-25T05:45

2024-07-25T05:45

2024-07-25T05:45

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Украина не будет использовать F-16 для дальних полетов, потому что его гарантированно собьют. Он должен будет подниматься над небом Украины и выпускать ракеты Storm Shadow для ударов по Крымскому мосту и Белгороду, рассказал историк.То есть это не самолет, который должен изменить соотношение сил в воздухе. Это вундерваффе, супер-оружие на которое рассчитывал тот же Адольф Гитлер, отметил он.У российских ВКС есть истребители Су-35, которые активно участвуют в боевых действиях. У них больше скорость, маневренность, дальность стрельбы и грузоподъемность, добавил он."Мы можем уничтожить F-16 в тот момент, когда он будет запускаться с аэродрома или даже с дорог. Наши системы ПВО С-300 и С-400 тоже могут гарантированно сбивать эти самолеты", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, как Нетаньяху относится к обещаниям Трампа в короткие сроки сотворить мир на Украине - в интервью Александра Каргина о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240724/1056427445.html

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