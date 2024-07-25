Военный историк: украинские F-16 будут выпускать Storm Shadow чтобы бить по Крымскому мосту и Белгороду
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Самолет F-16 нельзя недооценивать, это хорошая машина даже в старой модификации. Она развивает скорость в 2 маха. Радиус полета истребителя около 1500 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Дания, Нидерланды и другие европейские страны обещают Украине передать до конца года 43–45 самолетов F-16. Этот истребитель был создан конструкторами еще в 1970-х годах, сообщил историк.
За все время существования F-16 в результате боевых действий и авиакатастроф Запад потерял около 600 таких самолетов при 4500 выпущенных, уточнил специалист.
"Это сопоставимо с потерями американской авиации, которая бомбила города Германии во Вторую мировую войну (они еще лишились около 200 летчиков). Запад может считать F-16 надежным самолетом, но это не совсем правда", - отметил Мягков.
Конечно, F-16 нельзя недооценивать, это хорошая машина даже в старой модификации. Она развивает скорость в 2 маха. Радиус полета истребителя около 1500 километров. Если его поставят на Украину, он может долететь до Москвы и вернуться обратно, подчеркнул эксперт.
Но противник не будет использовать его для дальних полетов, потому что его гарантированно собьют. Он должен будет подниматься над небом Украины и выпускать ракеты Storm Shadow для ударов по Крымскому мосту и Белгороду, заключил собеседник издания.
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