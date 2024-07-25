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Военный историк: украинские F-16 будут выпускать Storm Shadow чтобы бить по Крымскому мосту и Белгороду

Военный историк: украинские F-16 будут выпускать Storm Shadow чтобы бить по Крымскому мосту и Белгороду - 25.07.2024 Украина.ру

Военный историк: украинские F-16 будут выпускать Storm Shadow чтобы бить по Крымскому мосту и Белгороду

Самолет F-16 нельзя недооценивать, это хорошая машина даже в старой модификации. Она развивает скорость в 2 маха. Радиус полета истребителя около 1500 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-07-25T05:15

2024-07-25T05:15

2024-07-25T05:15

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крымский мост

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f-16

белгород

ракетный удар

сво

самолет

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Дания, Нидерланды и другие европейские страны обещают Украине передать до конца года 43–45 самолетов F-16. Этот истребитель был создан конструкторами еще в 1970-х годах, сообщил историк.За все время существования F-16 в результате боевых действий и авиакатастроф Запад потерял около 600 таких самолетов при 4500 выпущенных, уточнил специалист.Конечно, F-16 нельзя недооценивать, это хорошая машина даже в старой модификации. Она развивает скорость в 2 маха. Радиус полета истребителя около 1500 километров. Если его поставят на Украину, он может долететь до Москвы и вернуться обратно, подчеркнул эксперт.Но противник не будет использовать его для дальних полетов, потому что его гарантированно собьют. Он должен будет подниматься над небом Украины и выпускать ракеты Storm Shadow для ударов по Крымскому мосту и Белгороду, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, как Нетаньяху относится к обещаниям Трампа в короткие сроки сотворить мир на Украине - в интервью Александра Каргина о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240723/1056434089.html

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новости, украина, крымский мост, запад, михаил мягков, f-16, белгород, ракетный удар, сво, самолет, истребитель, история малороссии