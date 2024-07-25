Военный историк: украинские F-16 будут выпускать Storm Shadow чтобы бить по Крымскому мосту и Белгороду - 25.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240725/1056463904.html
Военный историк: украинские F-16 будут выпускать Storm Shadow чтобы бить по Крымскому мосту и Белгороду
Военный историк: украинские F-16 будут выпускать Storm Shadow чтобы бить по Крымскому мосту и Белгороду - 25.07.2024 Украина.ру
Военный историк: украинские F-16 будут выпускать Storm Shadow чтобы бить по Крымскому мосту и Белгороду
Самолет F-16 нельзя недооценивать, это хорошая машина даже в старой модификации. Она развивает скорость в 2 маха. Радиус полета истребителя около 1500 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-07-25T05:15
2024-07-25T05:15
новости
украина
крымский мост
запад
михаил мягков
f-16
белгород
ракетный удар
сво
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0e/1056254747_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_b98e0de878cea60e8eaf23d11a28332c.jpg
Дания, Нидерланды и другие европейские страны обещают Украине передать до конца года 43–45 самолетов F-16. Этот истребитель был создан конструкторами еще в 1970-х годах, сообщил историк.За все время существования F-16 в результате боевых действий и авиакатастроф Запад потерял около 600 таких самолетов при 4500 выпущенных, уточнил специалист.Конечно, F-16 нельзя недооценивать, это хорошая машина даже в старой модификации. Она развивает скорость в 2 маха. Радиус полета истребителя около 1500 километров. Если его поставят на Украину, он может долететь до Москвы и вернуться обратно, подчеркнул эксперт.Но противник не будет использовать его для дальних полетов, потому что его гарантированно собьют. Он должен будет подниматься над небом Украины и выпускать ракеты Storm Shadow для ударов по Крымскому мосту и Белгороду, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, как Нетаньяху относится к обещаниям Трампа в короткие сроки сотворить мир на Украине - в интервью Александра Каргина о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240723/1056434089.html
украина
крымский мост
запад
белгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0e/1056254747_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2161909a7bd85212e7f630ef62907df9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, крымский мост, запад, михаил мягков, f-16, белгород, ракетный удар, сво, самолет, истребитель, история малороссии
Новости, Украина, Крымский мост, Запад, Михаил Мягков, F-16, Белгород, ракетный удар, СВО, самолет, истребитель, история Малороссии

Военный историк: украинские F-16 будут выпускать Storm Shadow чтобы бить по Крымскому мосту и Белгороду

05:15 25.07.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Самолет F-16 нельзя недооценивать, это хорошая машина даже в старой модификации. Она развивает скорость в 2 маха. Радиус полета истребителя около 1500 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Дания, Нидерланды и другие европейские страны обещают Украине передать до конца года 43–45 самолетов F-16. Этот истребитель был создан конструкторами еще в 1970-х годах, сообщил историк.
За все время существования F-16 в результате боевых действий и авиакатастроф Запад потерял около 600 таких самолетов при 4500 выпущенных, уточнил специалист.
"Это сопоставимо с потерями американской авиации, которая бомбила города Германии во Вторую мировую войну (они еще лишились около 200 летчиков). Запад может считать F-16 надежным самолетом, но это не совсем правда", - отметил Мягков.
Конечно, F-16 нельзя недооценивать, это хорошая машина даже в старой модификации. Она развивает скорость в 2 маха. Радиус полета истребителя около 1500 километров. Если его поставят на Украину, он может долететь до Москвы и вернуться обратно, подчеркнул эксперт.
Но противник не будет использовать его для дальних полетов, потому что его гарантированно собьют. Он должен будет подниматься над небом Украины и выпускать ракеты Storm Shadow для ударов по Крымскому мосту и Белгороду, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.ру
О том, как Нетаньяху относится к обещаниям Трампа в короткие сроки сотворить мир на Украине - в интервью Александра Каргина о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США на сайте Украина.ру
Андрей Суздальцев интервью
23 июля, 19:30
Андрей Суздальцев: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежнойЕсли НАТО боится влезть в ядерную войну, то Китай и Индия заинтересованы в сохранении коммерческих отношений с Европой. Поэтому китайское предложение о мире начинается именно с прекращения огня. Больше их ничего не волнует.
 
НовостиУкраинаКрымский мостЗападМихаил МягковF-16Белгородракетный ударСВОсамолетистребительистория Малороссии
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Был раздражён, вспоминая Харрис, и вспомнил об Украине. Главное в обращении Байдена к избирателям в США
06:47Стадия принятия: Кулеба поехал за "китайским планом"
06:23Тайные цели Ватикана, Ротшильды и Зеленский с Ермаком. Зачем Киев посетил серый кардинал Святого Престола
06:10"ВСУ будут раздергиваться": историк рассказал, зачем Украина перебросила под Харьков отборные бригады
06:00"Потери по 1,5 тысячи в день": историк раскрыл, когда бреши в обороне ВСУ перерастут в прорыв ВС РФ
05:55Джеймс Дэвид Вэнс, биография и личная жизнь, последние новости
05:50Пробивает любую броню ВСУ: эксперт раскрыл, как "Ланцеты" и ZALA выжигают колонны ВСУ под Херсоном
05:46Камала Харрис, биография и личная жизнь, последние новости
05:45"Смотрите, мы бомбим Курск и Воронеж": историк Мягков о том, по каким целям будут бить натовские F-16
05:44Женщины-саперы и инвалиды на минных полях Украины. Почему украинки не хотят заменять мужчин
05:35"Это будет моральный удар": эксперт объяснил, как пятитонные ФАБы помогут ВС РФ прорвать оборону ВСУ
05:30"Убийство Фарион — только начало". Украинские эксперты о том, как власть превращает страну в стадо овец
05:30Александр Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь
05:15Военный историк: украинские F-16 будут выпускать Storm Shadow чтобы бить по Крымскому мосту и Белгороду
05:10Геннадий Алехин: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе
05:06Сколько бы Израиль не "вилял" по Украине, сейчас Нетаньяху готов выбрать сторону — Каргин
05:05Арчил Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ
05:00"По ядерной лесенке лучше не топать": эксперт о том, почему Трамп может действовать "страшно и грозно"
04:53Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны
04:45Военный историк рассказал, когда армия РФ пойдет в прорыв и начнет сбрасывать на ВСУ пятитонные ФАБы
Лента новостейМолния