"Это будет моральный удар": эксперт объяснил, как пятитонные ФАБы помогут ВС РФ прорвать оборону ВСУ
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
© Фото : Минобороны России / Telegram
Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе российские ВКС будем применять пятитонные бомбы. Если ВСУ на голову упадет ФАБ-5000, это будет серьезный моральный удар по тем украинцам, которые еще сомневаются в победе армии России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе российские ВКС будем применять пятитонные бомбы. На японскую Хиросиму в 1945 году США сбросили бомбу "Малыш", которая весила около 15 килотонн, сообщил эксперт.
Понятно, что одновременно пять-десять ФАБ-1500 — это уже очень много. Но тут в дело вступает моральный фактор. Если ВСУ на голову упадет ФАБ-5000, это будет серьезный моральный удар по тем украинцам, которые еще сомневаются в победе армии России, отметил он.
Когда англичане бомбили Германию во Вторую мировую войну, они использовали пятитонные бомбы в очень небольшом количестве, добавил историк.
"Но по тем временам эти боеприпасы казались невообразимыми монстрами, которые серьезно били по психике немецкого населения в тылу. Даже германские генералы тогда говорили: "Если союзники применяют такое оружие, куда нам деваться?", - подчеркнул Мягков.
Понятно, что без продвижения на земле одними ФАБ-5000 российская армия не разгромит украинские войска. Но попробовать было бы можно, заключил собеседник издания.
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