"Это будет моральный удар": эксперт объяснил, как пятитонные ФАБы помогут ВС РФ прорвать оборону ВСУ - 25.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240725/1056463739.html
"Это будет моральный удар": эксперт объяснил, как пятитонные ФАБы помогут ВС РФ прорвать оборону ВСУ
"Это будет моральный удар": эксперт объяснил, как пятитонные ФАБы помогут ВС РФ прорвать оборону ВСУ - 25.07.2024 Украина.ру
"Это будет моральный удар": эксперт объяснил, как пятитонные ФАБы помогут ВС РФ прорвать оборону ВСУ
Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе российские ВКС будем применять пятитонные бомбы. Если ВСУ на голову упадет ФАБ-5000, это будет серьезный моральный удар по тем украинцам, которые еще сомневаются в победе армии России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-07-25T05:35
2024-07-25T05:35
новости
россия
сша
хиросима (город)
михаил мягков
вкс
авиабомбы
вооружения
всу
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054035305_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_217449cbe93015c48a655967ae5d4883.jpg
Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе российские ВКС будем применять пятитонные бомбы. На японскую Хиросиму в 1945 году США сбросили бомбу "Малыш", которая весила около 15 килотонн, сообщил эксперт.Понятно, что одновременно пять-десять ФАБ-1500 — это уже очень много. Но тут в дело вступает моральный фактор. Если ВСУ на голову упадет ФАБ-5000, это будет серьезный моральный удар по тем украинцам, которые еще сомневаются в победе армии России, отметил он.Когда англичане бомбили Германию во Вторую мировую войну, они использовали пятитонные бомбы в очень небольшом количестве, добавил историк.Понятно, что без продвижения на земле одними ФАБ-5000 российская армия не разгромит украинские войска. Но попробовать было бы можно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, как Нетаньяху относится к обещаниям Трампа в короткие сроки сотворить мир на Украине - в интервью Александра Каргина о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240724/1056452751.html
россия
сша
хиросима (город)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054035305_0:0:1020:764_1920x0_80_0_0_94632404cd301528ee400ba01ed684b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, хиросима (город), михаил мягков, вкс, авиабомбы, вооружения, всу, авиация, день дальней авиации ввс рф, сво, бомба
Новости, Россия, США, Хиросима (город), Михаил Мягков, ВКС, авиабомбы, вооружения, ВСУ, авиация, День дальней авиации ВВС РФ, СВО, бомба

"Это будет моральный удар": эксперт объяснил, как пятитонные ФАБы помогут ВС РФ прорвать оборону ВСУ

05:35 25.07.2024
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Минобороны России / Telegram
Читать в
Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе российские ВКС будем применять пятитонные бомбы. Если ВСУ на голову упадет ФАБ-5000, это будет серьезный моральный удар по тем украинцам, которые еще сомневаются в победе армии России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе российские ВКС будем применять пятитонные бомбы. На японскую Хиросиму в 1945 году США сбросили бомбу "Малыш", которая весила около 15 килотонн, сообщил эксперт.
Понятно, что одновременно пять-десять ФАБ-1500 — это уже очень много. Но тут в дело вступает моральный фактор. Если ВСУ на голову упадет ФАБ-5000, это будет серьезный моральный удар по тем украинцам, которые еще сомневаются в победе армии России, отметил он.
Когда англичане бомбили Германию во Вторую мировую войну, они использовали пятитонные бомбы в очень небольшом количестве, добавил историк.
"Но по тем временам эти боеприпасы казались невообразимыми монстрами, которые серьезно били по психике немецкого населения в тылу. Даже германские генералы тогда говорили: "Если союзники применяют такое оружие, куда нам деваться?", - подчеркнул Мягков.
Понятно, что без продвижения на земле одними ФАБ-5000 российская армия не разгромит украинские войска. Но попробовать было бы можно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.ру
О том, как Нетаньяху относится к обещаниям Трампа в короткие сроки сотворить мир на Украине - в интервью Александра Каргина о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Вчера, 17:53
Злая и тупая против старого сексиста-диктатора. Поединок Трамп – Харрис пока без явного победителяВот, собственно, и все – в США начали надувать вице-президента Камалу Харрис. Не ее лично, увы, но ее рейтинг. Чтобы сделать-таки полноценным президентом. По данным опроса, проведенного агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos, 44% избирателей уже отдают предпочтение вице-президенту, а 42% -- кандидату от республиканцев.
 
НовостиРоссияСШАХиросима (город)Михаил МягковВКСавиабомбывооруженияВСУавиацияДень дальней авиации ВВС РФСВОбомба
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Был раздражён, вспоминая Харрис, и вспомнил об Украине. Главное в обращении Байдена к избирателям в США
06:47Стадия принятия: Кулеба поехал за "китайским планом"
06:23Тайные цели Ватикана, Ротшильды и Зеленский с Ермаком. Зачем Киев посетил серый кардинал Святого Престола
06:10"ВСУ будут раздергиваться": историк рассказал, зачем Украина перебросила под Харьков отборные бригады
06:00"Потери по 1,5 тысячи в день": историк раскрыл, когда бреши в обороне ВСУ перерастут в прорыв ВС РФ
05:55Джеймс Дэвид Вэнс, биография и личная жизнь, последние новости
05:50Пробивает любую броню ВСУ: эксперт раскрыл, как "Ланцеты" и ZALA выжигают колонны ВСУ под Херсоном
05:46Камала Харрис, биография и личная жизнь, последние новости
05:45"Смотрите, мы бомбим Курск и Воронеж": историк Мягков о том, по каким целям будут бить натовские F-16
05:44Женщины-саперы и инвалиды на минных полях Украины. Почему украинки не хотят заменять мужчин
05:35"Это будет моральный удар": эксперт объяснил, как пятитонные ФАБы помогут ВС РФ прорвать оборону ВСУ
05:30"Убийство Фарион — только начало". Украинские эксперты о том, как власть превращает страну в стадо овец
05:30Александр Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь
05:15Военный историк: украинские F-16 будут выпускать Storm Shadow чтобы бить по Крымскому мосту и Белгороду
05:10Геннадий Алехин: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе
05:06Сколько бы Израиль не "вилял" по Украине, сейчас Нетаньяху готов выбрать сторону — Каргин
05:05Арчил Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ
05:00"По ядерной лесенке лучше не топать": эксперт о том, почему Трамп может действовать "страшно и грозно"
04:53Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны
04:45Военный историк рассказал, когда армия РФ пойдет в прорыв и начнет сбрасывать на ВСУ пятитонные ФАБы
Лента новостейМолния