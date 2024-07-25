https://ukraina.ru/20240725/1056463739.html

"Это будет моральный удар": эксперт объяснил, как пятитонные ФАБы помогут ВС РФ прорвать оборону ВСУ

"Это будет моральный удар": эксперт объяснил, как пятитонные ФАБы помогут ВС РФ прорвать оборону ВСУ - 25.07.2024 Украина.ру

"Это будет моральный удар": эксперт объяснил, как пятитонные ФАБы помогут ВС РФ прорвать оборону ВСУ

Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе российские ВКС будем применять пятитонные бомбы. Если ВСУ на голову упадет ФАБ-5000, это будет серьезный моральный удар по тем украинцам, которые еще сомневаются в победе армии России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-07-25T05:35

2024-07-25T05:35

2024-07-25T05:35

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Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе российские ВКС будем применять пятитонные бомбы. На японскую Хиросиму в 1945 году США сбросили бомбу "Малыш", которая весила около 15 килотонн, сообщил эксперт.Понятно, что одновременно пять-десять ФАБ-1500 — это уже очень много. Но тут в дело вступает моральный фактор. Если ВСУ на голову упадет ФАБ-5000, это будет серьезный моральный удар по тем украинцам, которые еще сомневаются в победе армии России, отметил он.Когда англичане бомбили Германию во Вторую мировую войну, они использовали пятитонные бомбы в очень небольшом количестве, добавил историк.Понятно, что без продвижения на земле одними ФАБ-5000 российская армия не разгромит украинские войска. Но попробовать было бы можно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, как Нетаньяху относится к обещаниям Трампа в короткие сроки сотворить мир на Украине - в интервью Александра Каргина о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США на сайте Украина.ру

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