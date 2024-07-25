https://ukraina.ru/20240725/1056462883.html

"Черная чума": историк рассказал, как советский Ил-2 прожигал ПТАБами броню немецких "Тигров"

"Черная чума": историк рассказал, как советский Ил-2 прожигал ПТАБами броню немецких "Тигров" - 25.07.2024 Украина.ру

"Черная чума": историк рассказал, как советский Ил-2 прожигал ПТАБами броню немецких "Тигров"

Российский "Ланцет" пробивает любую броню вражеской техники. Их работу можно сравнить с тем, как в 1943 году на Курской дуге активно стали применять противотанковые авиабомбы (ПТАБы) со штурмовиков Ил-2. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-07-25T04:30

2024-07-25T04:30

2024-07-25T04:30

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Сегодня в зоне СВО господствует российская авиация. Она применяет и самонаводящиеся ракеты, и бомбы, и артиллерийское вооружение. Это по-прежнему важно для поражения противника как на линии фронта, так и в тылу, рассказал историк.Российский "Ланцет" пробивает любую броню вражеской техники. Их работу можно сравнить с тем, как в 1943 году на Курской дуге активно стали применять противотанковые авиабомбы (ПТАБы) со штурмовиков Ил-2 (один самолет мог нести более 40 таких бомб), отметил он.Советский штурмовик Ил-2 - это потрясающая машина. Немцы называли ее "бетонный штурмовик" или "черная чума". Наши солдаты называли ее железным танком. Она была легкой, но бронированной (хорошо защищала летчика). "А самое главное — это ее боевая нагрузка: четыре реактивных снаряда, до 400 килограммов бомб и артиллерийское вооружение. В начале войны на нее ставили 20-мм пушку, потом до 23-мм. Иногда даже пытались поставить 37-мм пушку, которая сверху уничтожала любую гитлеровскую бронетехнику", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, почему война на Украине выявила неготовность блока НАТО к затяжному конфликту - в интервью Андрея Суздальцева: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежной

https://ukraina.ru/20240724/1056459116.html

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новости, россия, украина, запад, михаил мягков, бомбардировка, бомба, вов, сво, тигр, танки, "ланцет", снаряды, пушка