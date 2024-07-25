"Черная чума": историк рассказал, как советский Ил-2 прожигал ПТАБами броню немецких "Тигров"
Российский "Ланцет" пробивает любую броню вражеской техники. Их работу можно сравнить с тем, как в 1943 году на Курской дуге активно стали применять противотанковые авиабомбы (ПТАБы) со штурмовиков Ил-2. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Сегодня в зоне СВО господствует российская авиация. Она применяет и самонаводящиеся ракеты, и бомбы, и артиллерийское вооружение. Это по-прежнему важно для поражения противника как на линии фронта, так и в тылу, рассказал историк.
Российский "Ланцет" пробивает любую броню вражеской техники. Их работу можно сравнить с тем, как в 1943 году на Курской дуге активно стали применять противотанковые авиабомбы (ПТАБы) со штурмовиков Ил-2 (один самолет мог нести более 40 таких бомб), отметил он.
"Они (ПТАБы. - Ред.) весили немного, но были снабжены кумулятивным зарядом и прожигали броню немецкого танка от 60 до 100 миллиметров. Если на "Тигр" или "Пантеру" падала такая бомба, он гарантированно подбивался", - подчеркнул Мягков.
Советский штурмовик Ил-2 - это потрясающая машина. Немцы называли ее "бетонный штурмовик" или "черная чума". Наши солдаты называли ее железным танком. Она была легкой, но бронированной (хорошо защищала летчика).
"А самое главное — это ее боевая нагрузка: четыре реактивных снаряда, до 400 килограммов бомб и артиллерийское вооружение. В начале войны на нее ставили 20-мм пушку, потом до 23-мм. Иногда даже пытались поставить 37-мм пушку, которая сверху уничтожала любую гитлеровскую бронетехнику", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.ру
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