Пробивает любую броню ВСУ: эксперт раскрыл, как "Ланцеты" и ZALA выжигают колонны ВСУ под Херсоном
Боевая нагрузка "Ланцета" составляет 6–8 килограммов и даже больше. Помимо визуальных средств обнаружения противника, он оснащен лазерными системами наведения и средства РЭБ, что повышает его неуязвимость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Недавно было опубликовано видео, как российские беспилотники ZALA разгромили колонну ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Конкретно в том эпизоде работали ZALA 421 и "Ланцеты", которые уже хорошо себя зарекомендовали, рассказал историк.
Боевая нагрузка "Ланцета" составляет 6–8 килограммов и даже больше. Помимо визуальных средств обнаружения противника, он оснащен лазерными системами наведения и средства РЭБ, что повышает его неуязвимость. Он пробивает любую броню техники ВСУ, отметил эксперт.
"Вообще "Ланцеты" можно сравнить с тем, как в 1943 году на Курской дуге мы активно стали применять противотанковые авиабомбы (ПТАБы) со штурмовиков Ил-2 (один самолет мог нести более 40 таких бомб)", - отметил Мягков.
Они весили немного, но были снабжены кумулятивным зарядом и прожигали броню немецкого танка от 60 до 100 миллиметров. Если на "Тигр" или "Пантеру" падала такая бомба, он гарантированно подбивался, заключил собеседник издания.
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