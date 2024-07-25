Пробивает любую броню ВСУ: эксперт раскрыл, как "Ланцеты" и ZALA выжигают колонны ВСУ под Херсоном - 25.07.2024 Украина.ру
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Пробивает любую броню ВСУ: эксперт раскрыл, как "Ланцеты" и ZALA выжигают колонны ВСУ под Херсоном
Пробивает любую броню ВСУ: эксперт раскрыл, как "Ланцеты" и ZALA выжигают колонны ВСУ под Херсоном - 25.07.2024 Украина.ру
Пробивает любую броню ВСУ: эксперт раскрыл, как "Ланцеты" и ZALA выжигают колонны ВСУ под Херсоном
Боевая нагрузка "Ланцета" составляет 6–8 килограммов и даже больше. Помимо визуальных средств обнаружения противника, он оснащен лазерными системами наведения и средства РЭБ, что повышает его неуязвимость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-07-25T05:50
2024-07-25T05:50
новости
украина
россия
херсон
михаил мягков
бпла
"ланцет"
беспилотники
всу
днепр (река)
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Недавно было опубликовано видео, как российские беспилотники ZALA разгромили колонну ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Конкретно в том эпизоде работали ZALA 421 и "Ланцеты", которые уже хорошо себя зарекомендовали, рассказал историк.Боевая нагрузка "Ланцета" составляет 6–8 килограммов и даже больше. Помимо визуальных средств обнаружения противника, он оснащен лазерными системами наведения и средства РЭБ, что повышает его неуязвимость. Он пробивает любую броню техники ВСУ, отметил эксперт.Они весили немного, но были снабжены кумулятивным зарядом и прожигали броню немецкого танка от 60 до 100 миллиметров. Если на "Тигр" или "Пантеру" падала такая бомба, он гарантированно подбивался, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, почему война на Украине выявила неготовность блока НАТО к затяжному конфликту - в интервью Андрея Суздальцева: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежной
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новости, украина, россия, херсон, михаил мягков, бпла, "ланцет", беспилотники, всу, днепр (река), курская битва, вов, история ссср
Новости, Украина, Россия, Херсон, Михаил Мягков, БПЛА, "Ланцет", беспилотники, ВСУ, Днепр (река), Курская битва, ВОВ, история СССР

Пробивает любую броню ВСУ: эксперт раскрыл, как "Ланцеты" и ZALA выжигают колонны ВСУ под Херсоном

05:50 25.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в селе Никишино Донецкой области
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Боевая нагрузка "Ланцета" составляет 6–8 килограммов и даже больше. Помимо визуальных средств обнаружения противника, он оснащен лазерными системами наведения и средства РЭБ, что повышает его неуязвимость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Недавно было опубликовано видео, как российские беспилотники ZALA разгромили колонну ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Конкретно в том эпизоде работали ZALA 421 и "Ланцеты", которые уже хорошо себя зарекомендовали, рассказал историк.
Боевая нагрузка "Ланцета" составляет 6–8 килограммов и даже больше. Помимо визуальных средств обнаружения противника, он оснащен лазерными системами наведения и средства РЭБ, что повышает его неуязвимость. Он пробивает любую броню техники ВСУ, отметил эксперт.
"Вообще "Ланцеты" можно сравнить с тем, как в 1943 году на Курской дуге мы активно стали применять противотанковые авиабомбы (ПТАБы) со штурмовиков Ил-2 (один самолет мог нести более 40 таких бомб)", - отметил Мягков.
Они весили немного, но были снабжены кумулятивным зарядом и прожигали броню немецкого танка от 60 до 100 миллиметров. Если на "Тигр" или "Пантеру" падала такая бомба, он гарантированно подбивался, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.ру
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