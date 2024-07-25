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Пробивает любую броню ВСУ: эксперт раскрыл, как "Ланцеты" и ZALA выжигают колонны ВСУ под Херсоном

Пробивает любую броню ВСУ: эксперт раскрыл, как "Ланцеты" и ZALA выжигают колонны ВСУ под Херсоном - 25.07.2024 Украина.ру

Пробивает любую броню ВСУ: эксперт раскрыл, как "Ланцеты" и ZALA выжигают колонны ВСУ под Херсоном

Боевая нагрузка "Ланцета" составляет 6–8 килограммов и даже больше. Помимо визуальных средств обнаружения противника, он оснащен лазерными системами наведения и средства РЭБ, что повышает его неуязвимость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-07-25T05:50

2024-07-25T05:50

2024-07-25T05:50

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днепр (река)

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Недавно было опубликовано видео, как российские беспилотники ZALA разгромили колонну ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Конкретно в том эпизоде работали ZALA 421 и "Ланцеты", которые уже хорошо себя зарекомендовали, рассказал историк.Боевая нагрузка "Ланцета" составляет 6–8 килограммов и даже больше. Помимо визуальных средств обнаружения противника, он оснащен лазерными системами наведения и средства РЭБ, что повышает его неуязвимость. Он пробивает любую броню техники ВСУ, отметил эксперт.Они весили немного, но были снабжены кумулятивным зарядом и прожигали броню немецкого танка от 60 до 100 миллиметров. Если на "Тигр" или "Пантеру" падала такая бомба, он гарантированно подбивался, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, почему война на Украине выявила неготовность блока НАТО к затяжному конфликту - в интервью Андрея Суздальцева: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежной

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новости, украина, россия, херсон, михаил мягков, бпла, "ланцет", беспилотники, всу, днепр (река), курская битва, вов, история ссср