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Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФ

Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФ - 24.07.2024 Украина.ру

Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов 24 июля рассказал в своем телеграм-канале о серии взрывов в городе

2024-07-24T15:53

2024-07-24T15:53

2024-07-24T15:53

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"Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города", - написал Терехов.По его словам, второй удар якобы попал в район частного сектора.Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит уже порядка 20 часов.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Побег уклонистов, зверства ВСУ, удар по Харькову и эвакуация техники. Главное на Украине на утро 24 июля на сайте Украина.ру.

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новости, харьков, россия, харьковская область, игорь терехов, вс рф, удары