Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФ
© paul-itk.livejournal.comХарьков вид города
© paul-itk.livejournal.com
Мэр Харькова Игорь Терехов 24 июля рассказал в своем телеграм-канале о серии взрывов в городе
"Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города", - написал Терехов.
По его словам, второй удар якобы попал в район частного сектора.
"Ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания сильный пожар. <...> Пятый "прилет" по городу сегодня и снова по промышленной зоне. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение", - рассказал позже мэр.
Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит уже порядка 20 часов.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Побег уклонистов, зверства ВСУ, удар по Харькову и эвакуация техники. Главное на Украине на утро 24 июля на сайте Украина.ру.