Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФ - 24.07.2024 Украина.ру
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Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФ
Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФ - 24.07.2024 Украина.ру
Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФ
Мэр Харькова Игорь Терехов 24 июля рассказал в своем телеграм-канале о серии взрывов в городе
2024-07-24T15:53
2024-07-24T15:53
новости
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харьковская область
игорь терехов
вс рф
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"Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города", - написал Терехов.По его словам, второй удар якобы попал в район частного сектора.Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит уже порядка 20 часов.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Побег уклонистов, зверства ВСУ, удар по Харькову и эвакуация техники. Главное на Украине на утро 24 июля на сайте Украина.ру.
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новости, харьков, россия, харьковская область, игорь терехов, вс рф, удары
Новости, Харьков, Россия, Харьковская область, Игорь Терехов, ВС РФ, удары

Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФ

15:53 24.07.2024
 
© paul-itk.livejournal.comХарьков вид города
Харьков вид города
© paul-itk.livejournal.com
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Мэр Харькова Игорь Терехов 24 июля рассказал в своем телеграм-канале о серии взрывов в городе
"Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города", - написал Терехов.
По его словам, второй удар якобы попал в район частного сектора.

"Ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания сильный пожар. <...> Пятый "прилет" по городу сегодня и снова по промышленной зоне. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение", - рассказал позже мэр.

Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит уже порядка 20 часов.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Побег уклонистов, зверства ВСУ, удар по Харькову и эвакуация техники. Главное на Украине на утро 24 июля на сайте Украина.ру.
 
НовостиХарьковРоссияХарьковская областьИгорь ТереховВС РФудары
 
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