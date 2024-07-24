https://ukraina.ru/20240724/1056439536.html

Побег уклонистов, зверства ВСУ, удар по Харькову и эвакуация техники. Главное на Украине на утро 24 июля

Побег уклонистов, зверства ВСУ, удар по Харькову и эвакуация техники. Главное на Украине на утро 24 июля - 24.07.2024 Украина.ру

Побег уклонистов, зверства ВСУ, удар по Харькову и эвакуация техники. Главное на Украине на утро 24 июля

Украина.ру, 24.07.2024

2024-07-24T09:00

2024-07-24T09:00

2024-07-24T10:35

хроники

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сво

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вооруженные силы украины

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Поток нелегально бегущих с Украины уклонистов сильно вырос. ВСУ обстреливают российские территории, отбирают детей, страдают люди. Российские военные ударили по промышленной зоне Харькова, сорвали ротацию противника и эвакуировали его техникуБывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что после принятия на Украине закона об усилении мобилизации поток уклонистов, нелегально покидающих ее территорию, значительно увеличился - люди поняли, что ситуация на фронте и в стране становится все хуже.Он прокомментировал многочисленные видеозаписи в сети, где сотрудники территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы) ловят людей на улицах.По его словам, в военкоматы после ужесточения мобилизации добровольно пошли только те мужчины, у которых есть "реальные железобетонные отсрочки"."Там врачи, например, какие-то сотрудники органов власти, работники цирка. Потому что по этому закону, если ты не обновил данные, то у тебя будет масса проблем в быту, в обычной жизни, в банковской сфере, и с автомобилями, и какие-то онлайн-движения по органам власти. Ничего не получится, если ты не обновил свои данные в ТЦК", - объяснил Прозоров.Экс-подполковник СБУ считает, что с принятием нового закона граждане Украины поняли, что это "последний звоночек для них" и "отсидеться уже не получится", поэтому они все чаще принимают решение нелегально покинуть территорию страны."Большинство населения Украины до последнего момента всерьез верило, что они побеждают. Вот еще чуть-чуть, еще месяц, и все. Но сейчас, с принятием этого закона, с ростом числа погибших и раненых, люди понимают, что на фронте все нехорошо, и, может быть, пора делать ноги из этой страны... Поток беглецов тоже вырос", - пояснил Прозоров.По его словам, ему попадались данные от офицеров-представителей украинской погранслужбы, что в день территорию Украины нелегально покидают несколько сотен человек."Потому что люди боятся и не хотят идти на фронт, понимая, что там все, там это билет в один конец", - сказал он.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем.Данные опроса, проведенного недавно Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что на Украине растет число людей, согласных отказаться от территорий ради прекращения конфликта."Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, а в мае 2024 года - до 32%", - говорится в тексте опроса на сайте КМИС.Социологи объясняют такой результат неудачным наступлением ВСУ в мае - октябре 2023 года.Одновременно с этим число тех, кто выступает против отказа от территорий, за год сократилось с 84 до 55%. Такая динамика наблюдается почти во всех регионах Украины, но наиболее заметна на юге.Зверства ВСУУкраинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Шестнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Девять обстрелов - на Горловском направлении", - перечислили в телеграм-канале представительства.Всего было выпущено 68 боеприпасов. Два мирных жителя получили ранения.Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Киевский район Донецка."После 00:00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 03:50 - город Донецк (Киевский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - указали в представительстве.Ранним утром националисты за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам города.Мэр Горловки Иван Приходько рассказал о двух мирных жительницах, пострадавших из-за обстрела."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены две мирных жительницы Дзержинского района городского округа Горловка", - написал он в своем телеграм-канале.Кроме прочего, в подконтрольном ВСУ донецком Нью-Йорке украинские власти и сотрудничающая с ними организация "Белый ангел" забирали детей у родителей, близкие опасаются, что их отдали на органы или педофилам, пожаловался эвакуированный из этого населенного пункта местный житель."У нас в поселке семья была, умерла мать, к детям приехали, "Белый ангел" (организация, занимающаяся эвакуацией детей вглубь Украины - ред.) забрал, якобы кто-то из соседей позвонил, где они, в Киеве у какой-то там племянницы, хотя туда звонили, ответила: "Да, у меня", но пообщаться с детьми не дали, соседи хотели узнать голос детей, но не дали ничего. Все говорят - или на органы, или педофилам, и поэтому детей прятали", - сказал мужчина.Он рассказал о случае в Константиновке, где лишали родительских прав прямо на месте."Приехал бус (микроавтобус. - Ред.), вышла мамочка и двое детей… мать в наручниках в одну машину посадили, детей в другую. Смотрят на состояние здоровья, то на органы, или к педофилам", - сказал мужчина.Ранее жители других городов, эвакуированные из подконтрольных Киеву районов, уже после освобождения рассказывали о том, как военные ВСУ и "Белый ангел" насильно вывозили детей, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины.В частности, такие ситуации происходили в феврале 2023 года в Артемовске за три месяца до его освобождения от ВСУ, рассказывала местная жительница Наталья Ткаченко - мать девочки, которую удалось спасти от насильственного вывоза.Как рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов из всех доступных средств поражения на участке Кременная - Лисичанск.По его словам, обстрелы ведутся как из крупнокалиберной западной артиллерии, так и при помощи минометов и ударных дронов.Также он информировал, что украинские военные после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском."После провала в населенном пункте Песчаное украинские боевики в спешном порядке укрепляют позиции в районе населенных пунктов Глушковка и Колесниковка. Также возводятся новые фортификационные сооружения и устанавливаются минные заграждения в Ковшаровке", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.Успехи ВС РФРоссийские системы противовоздушной обороны в ночь на среду сбили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.В Харькове слышали взрывы. Эту информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов.Позже он признал, что российские военные нанесли удар по промышленной зоне одного из районов города.Также в ночь на среду российские военные поразили порт, нефтебазу и судоремонтный завод в Одесской области.Артиллеристы-десантники из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ и сорвали ротацию на правом берегу Днепра на каховском направлении."Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российских десантников уничтожили живую силу ВСУ на правом берегу и островах в дельте Днепра и сорвали его ротацию", - сообщили в Минобороны.Уточняется, что в результате нанесенного огня уничтожено до взвода украинской пехоты, выжившие военнослужащие ВСУ быстро оставили свои позиции.По его словам, противник использует один и тот же маршрут движения к своим позициям.Специалисты ремонтно-эвакуационных подразделений группировки войск "Север" эвакуируют военную технику с передовой на харьковском участке фронта, восстанавливают, ремонтируют и модернизируют, сообщило Минобороны РФ."Военнослужащие ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск "Север" непрерывно эвакуируют, восстанавливают, ремонтируют и модернизируют военную технику и вооружение в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве.Уточняется, что неисправную технику с линии боевого соприкосновения эвакуируют с помощью бронированных ремонтно-эвакуационных машин, потом на достаточно безопасном расстоянии от передовой технику поднимают на трал и увозят для ремонта.

https://ukraina.ru/20240723/1056422892.html

https://ukraina.ru/20240723/1056415878.html

https://ukraina.ru/20240722/1056400966.html

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