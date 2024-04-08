https://ukraina.ru/20240408/1054370539.html
Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины
Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины - 08.04.2024 Украина.ру
Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины
Глава правозащитного проекта "Verum", руководитель корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл рассказал о разнице текущих ситуаций в Донецке и Белгороде, а также о развитии БПЛА и о растущей угрозе, которую они несут
2024-04-08T11:53
2024-04-08T11:53
2024-04-08T11:53
видео
донецк
белгород
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
днр
донецкая народная республика
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054370412_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9f7624abe24fbb17deeda3564cba1c1d.jpg.webp
Кроме того, он прокомментировал восприятие врага после теракта в "Крокус Сити Холл", ситуацию на фронте, а также объяснил положение дел с политической легитимностью Зеленского после отмены выборов президента:00:40 – Белгород и Донецк: в чём разница;03:33 – Об угрозе от БПЛА;07:21 – О наказании за терроризм и восприятии врага после теракта в "Крокус Сити Холл";09:51 – Об ударах по украинской энергетике и ситуации на фронте;13:49 – Об окончании полномочий Зеленского.
донецк
белгород
украина
днр
донецкая народная республика
харьков
елабуга
россия
крокус сити
авдеевка
марьинка
часов яр
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054370412_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ab8d2705aa521e09e7a973413380f77.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, донецк, белгород, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, днр, донецкая народная республика, харьков, пво, обстрелы, рсзо, елабуга, бпла, беспилотники, рэб, россия, теракт, крокус сити, крокус сити холл, сво, спецоперация, николай патрушев, авдеевка, марьинка, часов яр, выборы, президентские выборы, война, конфликт, донбасс, всу, видео
Видео, Донецк, Белгород, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ДНР, Донецкая Народная Республика, Харьков, ПВО, обстрелы, РСЗО, Елабуга, БПЛА, беспилотники, РЭБ, Россия, теракт, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, СВО, Спецоперация, Николай Патрушев, Авдеевка, Марьинка, Часов Яр, выборы, президентские выборы, война, конфликт, Донбасс, ВСУ
Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины
Глава правозащитного проекта "Verum", руководитель корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл рассказал о разнице текущих ситуаций в Донецке и Белгороде, а также о развитии БПЛА и о растущей угрозе, которую они несут
Кроме того, он прокомментировал восприятие врага после теракта в "Крокус Сити Холл", ситуацию на фронте, а также объяснил положение дел с политической легитимностью Зеленского после отмены выборов президента:00:40
– Белгород и Донецк: в чём разница;03:33
– Об угрозе от БПЛА;07:21
– О наказании за терроризм и восприятии врага после теракта в "Крокус Сити Холл";09:51
– Об ударах по украинской энергетике и ситуации на фронте;13:49
– Об окончании полномочий Зеленского.