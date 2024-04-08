https://ukraina.ru/20240408/1054370539.html

Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины

Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины - 08.04.2024 Украина.ру

Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины

Глава правозащитного проекта "Verum", руководитель корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл рассказал о разнице текущих ситуаций в Донецке и Белгороде, а также о развитии БПЛА и о растущей угрозе, которую они несут

2024-04-08T11:53

2024-04-08T11:53

2024-04-08T11:53

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донецк

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донецкая народная республика

харьков

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Кроме того, он прокомментировал восприятие врага после теракта в "Крокус Сити Холл", ситуацию на фронте, а также объяснил положение дел с политической легитимностью Зеленского после отмены выборов президента:00:40 – Белгород и Донецк: в чём разница;03:33 – Об угрозе от БПЛА;07:21 – О наказании за терроризм и восприятии врага после теракта в "Крокус Сити Холл";09:51 – Об ударах по украинской энергетике и ситуации на фронте;13:49 – Об окончании полномочий Зеленского.

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