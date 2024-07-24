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Война дронов. Главное, что надо знать о беспилотниках

Война дронов. Главное, что надо знать о беспилотниках - 24.07.2024 Украина.ру

Война дронов. Главное, что надо знать о беспилотниках

В Госдуме РФ предложили запретить бойцам носить гаджеты в зоне СВО. Блогеры и военкоры возмутились, депутаты ответили: смартфоны у операторов дронов отбирать не будут. Что из себя представляют беспилотники, о российских и украинских разработках, способах борьбы с ними - в материале Украина.ру.

2024-07-24T06:35

2024-07-24T06:35

2024-07-24T06:35

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Депутаты Госдумы РФ предложили запретить ношение гаджетов бойцами российской армии в зоне СВО. Предложение комитета по обороне 23 июля горячо критикуют пользователи соцсетей, а также военные корреспонденты. По их утверждениям, запрет повлияет на работу систем управления беспилотниками, так как операторы дронов используют в работе смартфоны, планшеты и ноутбуки. Председатель профильного комитета Андрей Картаполов опроверг эти заявления, и заявил, что запрет не коснется гаджетов, необходимых для боевой работы. Виды беспилотниковДрон или беспилотник представляет из себя корпус с какими-либо аэродинамическими характеристиками, механическими частями и электроникой. Например, квадрокоптер, или же собранный из композитных материалов дрон с крыльями, катер с винтами. Электронная начинка - логически плюс-минус одинаковая для всех устройств. Хоть и во всем мире существуют разные наименования моделей, разница заключается, пожалуй, только в материалах, электронных компонентах, программном обеспечении, параметрах и назначении. Конструктивно, схематически они в своей основе - одинаковы.Беспилотники бывают электрическими с двигателями внутреннего сгорания и гибридными. Дроны-камикадзе, несущие на себе в качестве полезной нагрузки взрывчатку, барражирующие боеприпасы, крылатые ракеты с системой пилотирования классов земля-земля и воздух-земля. Также существуют БПЛА вертолетного и самолетного типов, аэростаты, конвертопланы, мультироторные (квадрокоптеры, например), FPV-дроны.На земле оператор использует для управления дроном или портативную станцию (как пульт дистанционного управления с дисплеем), или более сложный комплекс на базе ноутбука с отдельными модулями.Для управления всеми компонентами беспилотника на борту нужен микроконтроллер, который отдавал бы нужные команды сервоприводам (грубо говоря, это такие "моторчики" с винтами). Сервоприводы нужны для управления любыми подвижными деталями конструкции. Например, для поворота видеокамеры или работы устройства сброса груза.Видеокамера необходима для ручного управления дроном или сбора информации. Данные с камеры обрабатываются, а затем при помощи радиомодема передаются на гаджет оператора. Или бортовому микропроцессору с искусственным интеллектом. Обученная человеком нейросеть может, например, находить людей в лесу, распознавать лица, устраивать преследование и так далее - на что хватит фантазии. Для разворачивания искусственного интеллекта используют американские графические процессоры Nvidia Jetson AGX Xavier и Nvidia Jetson TX2.Для автопилота - движения по заданной сложной траектории - на устройство устанавливают полетный контроллер с программируемым микропроцессором, к которому подключаются, например, инфракрасные датчики препятствий, модуль навигации GPS, модуль ориентации в пространстве или модуль искусственного интеллекта.И, естественно, аккумуляторную батарею, без которого всё это работать не будет. Для увеличения ресурса батареи на коптере может быть установлен электрогенератор.Самые распространенные и простые решения - микроэлектроника, которую можно программировать в среде Arduino, аппаратно-программной открытой платформе.Модуль ориентации в пространстве или датчик положения может включать в себя гироскоп, акселерометр, компас, высотометр, магнитометр, барометр. Модули размером с монету, например, производит американская фирма Pololu.Микроконтроллеры для управления тоже производит американская компания Atmel. Автопилот - обычно ArduPilot на Arduino на базе полетных контроллеров вроде Pixhawk или Mateksys. Обе используют в производстве микроконтроллеры от европейской полупроводниковой фирмы ST Microelectronics. Во многих странах мира пользуются популярностью электронные компоненты китайских Flywoo (от аккумуляторов и контроллеров до FPV-шлемов) или Foxeer.ГибридВ конце июня в Санкт-Петербурге прошел Международный военно-морской салон "Флот-2024", посетителям представили новинки отечественной оборонки. Производители показали надводные, водные и воздушные беспилотники, радиолокационные станции, устройства для исследования акватории, контроля воздушного пространства. В основном, продукция - двойного назначения, может использоваться как гражданскими (например, научно-исследовательскими, медицинскими) структурами, так и военными.Гибридный коптер привезла на выставку компания из Екатеринбурга. Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания для полета и электрическими двигателями для вертикальной посадки/взлета. Он может летать на расстояние до 70 километров с радиосвязью, находиться в воздухе три с половиной часа, переносить полезные нагрузки. Аппарат уже применяли в зоне СВО. Допустим, бойцам нужно доставить медикаменты, но они находятся в труднодоступном месте - задачу может решить беспилотник.Кроме этого, бензиновый двигатель лучше подходит для условий СВО из-за простоты обслуживания. Все гениальное просто: залил бензин, запустил. В случае с электрическими двигателями нужно еще найти генератор для зарядки аккумуляторов."Некоторые используют китайское оборудование. У нас здесь, ну понятно дело, моторы сейчас не производятся, к сожалению, тех типов номиналов, которые нам нужны. Здесь китайские представлены. Полетный контроллер - наш, разработки - наши, все бортовое оборудование - тоже наше", - рассказал Украине.ру представитель компании.Для управления беспилотником нужен терминал из планшета и радиоантенны. Оператор может сам управлять коптером или загружать в него полетное задание, по которому он будет автономно летать. Екатеринбургская модель собрана таким образом, что оператор может в любой момент перехватить автопилот на ручное управление. Например, если двигатель отказал или вышел из строя по каким-то внешним причинам, беспилотник не рухнет вниз. Его подхватят винты электродвигателей. Предприятие занимается доработкой дрона, чтобы увеличить время полета.Простые модели беспилотников действительно можно делать "на коленке", предположил в беседе с Украиной.ру инженер. На украинской стороне конструкторы вполне могут собирать FPV-дроны или модели из пенопласта в полевых условиях. Собеседник считает, что на Украине работают много конструкторов с хорошей компетенцией, плюс им помогают с поставками комплектующих представители западных стран.Хотя само проектирование - сложный процесс. Сначала инженеры проектируют модель беспилотника, "продувают" ее в виртуальной аэротрубе, определяют параметры, разрабатывают бортовое радиооборудование с учетом этих требований. Затем модель снова помещают в аэротрубу, изучают и проверяют все параметры. Так может продолжаться несколько раз до изготовления экспериментальной модели."Бережок" и БЭКиБЭК - безэкипажный катер, тот же надводный беспилотник. Российская компания "Моринсис-Агат" разработала БЭК "Лабиринт" для использования в реках и морских прибрежных акваториях для патрулирования и видеофиксации. Катер может переносить полезную нагрузку в 100 килограммов, теоретически его можно использовать в качестве камикадзе. Если говорить о гражданском назначении, то с помощью аппарата можно контролировать состояние окружающей среды, выявлять утечки и загрязнения, использовать на рыболовных участках.Возможность использования против надводных целей обитаемой башни "Бережок" изучают инженеры тульского Конструкторского бюро приборостроения им. академика Аркадия Шипунова. Проводятся испытания по применению "Бережка" по целям, имитирующим безэкипажные катера, сообщил Украина.ру представитель НПО "Высокоточные комплексы".На "Флоте-2024" был представлен боевой модуль "Бережок" на металлической станине. Башня предназначена для оснащения бронетанковой техники (БТР, БМД, БМП), универсальна: на ней установлены 30-мм автоматическая пушка, 30-мм гранатомет, пусковые комплексы семейства "Корнет" и 7,62-мм модернизированный пулемет Калашникова танковый.Ракетами из "Корнета" можно поражать танки противника на дальности до восьми километров, из гранатомета - до 2,1 км. Также "Бережок" зарекомендовал себя в поражении низколетящих воздушных целей."Это универсальный боевой модуль, который обладает прекрасным набором вооружений и самой современной системой управления огнем. Позволяет бороться с любыми целями, как наземными, так и другими, в том числе и малоразмерными, маневрирующими целями. Тут набор у 30-ки (30-мм пушки. - Ред.) 500 патронов 37-мм калибра, 4 управляемых ракеты, стабилизация полей зрения прицела наводчика и прицела командира. Наличие тепловизора, лазерного дальномера позволяет круглосуточно использовать это вооружение и поражать эффективно малоразмерные цели", - сказал Украине.ру представитель предприятия.Барражирующие боеприпасыРязанское конструкторское бюро "Восток" выпускает "одноразовые платформы" - беспилотники с боевой частью, способные длительное время находиться в воздухе, а в случае необходимости - атаковать цель. Беспилотники известны под названием "Скальпель". Дальность полета составляет 40 км, масса полезной нагрузки - 5 кг. Такой боеприпас может нестись к цели с крейсерской скоростью в 120 км/ч. Запуск и управление - с земли.По данным авторов телеграм-канала КБ "Восток", полетный контроллер собран на базе российского одноплатного компьютера - аналога популярного иностранного Raspberry, используется радиосвязь и видеоканал с захватом и ведением цели."Скальпель" - по сути модификация известного барражирующего боеприпаса "Ланцет", разработки компании ZALA AERO, входящей в концерн "Калашников"."Ланцет" - по факту планер с электродвигателем, боевой частью и телевизионным каналом наведения на цель. Оператор управляет беспилотником и видит происходящее до соприкосновения с целью. Вообще, такие ударные беспилотники пользуются успехом из-за малых габаритов и сложностью обнаружения системами противовоздушной обороны.Оба вида боеприпасов имеют Х-образные крылья.На вооружении российской армии появились дроны-камикадзе "Герань-2". Дальность полета составляет 700-1800 километров, беспилотник работает на двигателе внутреннего сгорания. Из-за характерного звука на Украине его называют "мопедом". Дрон несет боевую часть весом 50 кг, по данным из открытых источников, использует спутниковую систему наведения на цель.Известны следующие аналоги "Герани": американский Switchblade, израильский Harpy, турецкий Bayraktar TB2, иранский Shahed, польский миниатюрный Warmate. Американский боеприпас отличается способом запуска: если "Герань" запускают с наземной катапульты, Switchblade выстреливает из трубы, похожей на миномет, а затем "расправляет крылья".ВСУ применяют американские, польские и турецкие барражирующие боеприпасы. Разработка собственных боеприпасов, по сообщениям в украинской прессе, началась в 2022 году на КБ "Южный". Хотя первый образец общественности продемонстрировали еще в 2019 году - боеприпас "Гром", разработанный НПП "Атлон Авиа"."Гром" (укр. "Грiм") представляет собой боеприпас с Х-образным крылом, который вертикально поднимает в воздух мультикоптер (мультироторный беспилотник). На заданной высоте боеприпас отделяется от коптера и начинает пикирование на наземную цель. Также коптер ретранслирует на боеприпас сигналы управления.В состав комплекса входит планшет для управления, оптический модуль, боевая часть, мультироторный беспилотник, модуль сброса, модуль-ретранслятор, наземная антенна. Однако, судя по всему, барражирующие боеприпасы "Гром" еще не поступили в украинские войска.Самолетного типа, крылоВ России производят беспилотники самолетного типа "Орлан". БПЛА используют для разведки, корректировки и наведения артиллерии. По данным из открытых источников, "Орланы" используют также для корректировки управляемых боеприпасов "Краснополь".Помимо этого, десятки российских моделей самолетного типа применяют в сельском хозяйстве, для аэрофотосъемки, мониторинга окружающей среды и т.п.На вооружение в украинские войска поступают БПЛА UJ-26 "Бобер". Беспилотники используют как дроны-камикадзе. Дальность полета составляет 800-1000 км, крейсерская скорость - 200 км/ч. Максимальный вес боевой части достигает 20 кг. Кроме этого в зоне СВО часто применяют БПЛА "Фурия" (в России такого типа популярны "Суперкамы"), производимые НПП "Атлон Авиа".БПЛА "Фурия" производят с 2014 года для нужд ВСУ и украинских силовых структур. Дрон используют в частности для разведки. Аппарат представляет собой летающее крыло с электродвигателем и литий-ионной батареей. В комплекс входят три беспилотных аппарата, модули полезной нагрузки, ночные модули полезной нагрузки с телевизионными камерами, наземная антенна. Дальность полета - 200 км, крейсерская скорость - 65 км/ч, в воздухе может находиться до трех часов. "Фурией" могут управлять до двух операторов одновременно с помощью пункта управления на базе процессора Intel и установленной операционной системы Linux. Дрон запускают с наземной катапульты.И это - лишь малая часть моделей беспилотных аппаратов, применяемых в современных боевых действиях. Существует мнение, что в настоящее время во всем мире беспилотные технологии развиваются и прогрессируют "впереди планеты всей" в зоне специальной военной операции. Вся тяжесть новейшей "войны дронов" заключается в некогда еще единой базе разработок России и Украины (все-таки были одной страной), импортозамещением электронных компонентов в России, прямых поставок чего угодно на Украину и стремительной скоростью развития технологий.Подробнее о представленных на "Флоте-2024" разработках, в том числе и об уникальной радиолокационной станции, способной обнаруживать украинские беспилотники-камикадзе, можно прочитать в репортажах корреспондента издания Украина.ру Алексея Туманова здесь и здесь.

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https://ukraina.ru/20240705/1056045772.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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