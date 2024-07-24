Мы способны отразить угрозу: Алёхин раскрыл, чем ответил Россия на передачу Киеву натовских истребителей - 24.07.2024 Украина.ру
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Мы способны отразить угрозу: Алёхин раскрыл, чем ответил Россия на передачу Киеву натовских истребителей
Мы способны отразить угрозу: Алёхин раскрыл, чем ответил Россия на передачу Киеву натовских истребителей - 24.07.2024 Украина.ру
Мы способны отразить угрозу: Алёхин раскрыл, чем ответил Россия на передачу Киеву натовских истребителей
Российские летчики используют на Украине многоцелевой сверхманевренный истребитель нового поколения Су-35С. Если НАТО все же поделится своими истребителями с Украиной, российская армия способна отразить эту угрозу. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-07-24T03:15
2024-07-24T03:15
новости
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россия
сша
геннадий алехин
авиация
су-57
су-25
f-22
нато
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Сейчас Украина испытывает большую потребность в боевой авиации. За последние месяцы потери ВВС ВСУ достигли огромных размеров. Особенно отражается это на штурмовиках Су-25, осуществляющих непосредственную поддержку наземных сил на поле боя, рассказал эксперт.Эти машины, доставшиеся Украине от Советской армии, все еще надежны и могут приносить пользу, но их осталось очень мало, поставки аналогичных самолетов из стран Восточной Европы положение не спасут, отметил полковник запаса.У российского Су-57 превосходная маневренность, а скорость достигает 2600 км в час. При этом он малозаметен — все благодаря стелс-технологиям и современным средствам РЭБ. Похожие характеристики только у американских самолетов пятого поколения F-22 и F-35. Других конкурентов у Су-57 нет, заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.руО том, будет ли Москва отвечать США на ракетные обстрелы российской территории - в интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240723/1056423382.html
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новости, украина, россия, сша, геннадий алехин, авиация, су-57, су-25, f-22, нато, ввс, f-16, самолет
Новости, Украина, Россия, США, Геннадий Алехин, авиация, Су-57, Су-25, F-22, НАТО, ВВС, F-16, самолет

Мы способны отразить угрозу: Алёхин раскрыл, чем ответил Россия на передачу Киеву натовских истребителей

03:15 24.07.2024
 
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- РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские летчики используют на Украине многоцелевой сверхманевренный истребитель нового поколения Су-35С. Если НАТО все же поделится своими истребителями с Украиной, российская армия способна отразить эту угрозу. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Сейчас Украина испытывает большую потребность в боевой авиации. За последние месяцы потери ВВС ВСУ достигли огромных размеров. Особенно отражается это на штурмовиках Су-25, осуществляющих непосредственную поддержку наземных сил на поле боя, рассказал эксперт.
Эти машины, доставшиеся Украине от Советской армии, все еще надежны и могут приносить пользу, но их осталось очень мало, поставки аналогичных самолетов из стран Восточной Европы положение не спасут, отметил полковник запаса.
"В случае если НАТО все же поделится своими истребителями [с Украиной], российская армия способна отразить угрозу. Наши летчики используют на Украине Су-35С. Это многоцелевой сверхманевренный истребитель нового поколения. Именно он обеспечил России господство в воздухе в ходе СВО", - отметил Алехин.
У российского Су-57 превосходная маневренность, а скорость достигает 2600 км в час. При этом он малозаметен — все благодаря стелс-технологиям и современным средствам РЭБ. Похожие характеристики только у американских самолетов пятого поколения F-22 и F-35. Других конкурентов у Су-57 нет, заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.ру
О том, будет ли Москва отвечать США на ракетные обстрелы российской территории - в интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Вчера, 13:27
Ход Обамы. Кто сыграет черную королеву? Происходящее сегодня в Америке называют внутрипартийным дворцовым переворотом. И в некотором роде это действительно так
 
НовостиУкраинаРоссияСШАГеннадий АлехинавиацияСу-57Су-25F-22НАТОВВСF-16самолет
 
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Заголовок открываемого материала
03:30Михаил Павлив: оборонные возможности Европы исчерпаны и вопрос Украины становится глубоко второстепенным
03:15Мы способны отразить угрозу: Алёхин раскрыл, чем ответил Россия на передачу Киеву натовских истребителей
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