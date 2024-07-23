"Братство по оружию" снесено бульдозерами. В Польше уничтожили 41 памятник в рамках декоммунизации - 23.07.2024 Украина.ру
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"Братство по оружию" снесено бульдозерами. В Польше уничтожили 41 памятник в рамках декоммунизации
"Братство по оружию" снесено бульдозерами. В Польше уничтожили 41 памятник в рамках декоммунизации - 23.07.2024 Украина.ру
"Братство по оружию" снесено бульдозерами. В Польше уничтожили 41 памятник в рамках декоммунизации
В городе Новогарде снесли памятник ветеранам республики Польша, который ранее назывался Монументом "Братства по оружию". На его месте появится фонтан, заявил мэр города Михаил Ветров
2024-07-23T16:25
2024-07-23T16:25
новости
польша
институт национальной памяти
декоммунизация
великая отечественная война
памятник
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Отмечается, что этот объект был официально открыт в ноябре 1972 года. На пьедестале были размещены два средневековых рыцаря, а также красноармеец со звездой на шлеме и солдат Народного Войска Польского. В 1992 году памятник был отремонтирован, а в 1995 году переименован в памятник ветеранам Третьей республики. Тогда же из шлема красноармейца была снята звезда, пишет СМИ. Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий еще в марте 2022 года призвал местные органы власти удалить из общественного пространства все имена и символы, увековечивающие людей, организации, события или даты, "символизирующие коммунизм". Он сослался на реализацию закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. В апреле этого года Навроцкий объявил о том, что действия по уничтожению культурных объектов проводятся в соответствии с законодательством Польши, а сами памятники красноармейцам не должны стоять в общественных местах, потому что они прославляют преступников.В мае на Украине объявили финал декоммунизации, на который не хватает денег.Читайте также о том, что поможет украинской армии вернуться в прошлое против воли военнослужащих в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова на сайте Украина.ру.
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новости, польша, институт национальной памяти, декоммунизация, великая отечественная война, памятник
Новости, Польша, Институт национальной памяти, декоммунизация, Великая Отечественная война, памятник

"Братство по оружию" снесено бульдозерами. В Польше уничтожили 41 памятник в рамках декоммунизации

16:25 23.07.2024
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Читать в
В городе Новогарде снесли памятник ветеранам республики Польша, который ранее назывался Монументом "Братства по оружию". На его месте появится фонтан, заявил мэр города Михаил Ветров

"Памятник ветеранам Польши в Новогарде стал уже 41 памятником, демонтированным в рамках декоммунизации, о чем обратился в местные органы власти президент ИНП (Института национальной памяти Польши – Ред.) Кароль Навроцкий", - передает газета Rzeczpospolita.

Отмечается, что этот объект был официально открыт в ноябре 1972 года. На пьедестале были размещены два средневековых рыцаря, а также красноармеец со звездой на шлеме и солдат Народного Войска Польского.
В 1992 году памятник был отремонтирован, а в 1995 году переименован в памятник ветеранам Третьей республики. Тогда же из шлема красноармейца была снята звезда, пишет СМИ.
Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий еще в марте 2022 года призвал местные органы власти удалить из общественного пространства все имена и символы, увековечивающие людей, организации, события или даты, "символизирующие коммунизм".
Он сослался на реализацию закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя.
В апреле этого года Навроцкий объявил о том, что действия по уничтожению культурных объектов проводятся в соответствии с законодательством Польши, а сами памятники красноармейцам не должны стоять в общественных местах, потому что они прославляют преступников.
В мае на Украине объявили финал декоммунизации, на который не хватает денег.
Читайте также о том, что поможет украинской армии вернуться в прошлое против воли военнослужащих в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова на сайте Украина.ру.
Полтава - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
9 марта, 06:03
Декоммунизация лифтов, война энергетиков с водоканалом и топонимический хаос. Что происходит в ПолтавеПока в Киеве декоммунизируются мосты и метро, в соседней Полтаве такая же беда постигла лифты. В конце февраля – начале марта компания "Будкомплект" в ручном режиме остановила в городе сотни лифтов. Как и следовало ожидать, если в ВСУ забрить большинство лифтеров, обслуживать лифты будет некому.
 
НовостиПольшаИнститут национальной памятидекоммунизацияВеликая Отечественная войнапамятник
 
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Заголовок открываемого материала
16:25"Братство по оружию" снесено бульдозерами. В Польше уничтожили 41 памятник в рамках декоммунизации
16:02"Треблинка-2": лагерь смерти как театр для "Ивана Грозного"
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