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"Братство по оружию" снесено бульдозерами. В Польше уничтожили 41 памятник в рамках декоммунизации

"Братство по оружию" снесено бульдозерами. В Польше уничтожили 41 памятник в рамках декоммунизации - 23.07.2024 Украина.ру

"Братство по оружию" снесено бульдозерами. В Польше уничтожили 41 памятник в рамках декоммунизации

В городе Новогарде снесли памятник ветеранам республики Польша, который ранее назывался Монументом "Братства по оружию". На его месте появится фонтан, заявил мэр города Михаил Ветров

2024-07-23T16:25

2024-07-23T16:25

2024-07-23T16:25

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институт национальной памяти

декоммунизация

великая отечественная война

памятник

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Отмечается, что этот объект был официально открыт в ноябре 1972 года. На пьедестале были размещены два средневековых рыцаря, а также красноармеец со звездой на шлеме и солдат Народного Войска Польского. В 1992 году памятник был отремонтирован, а в 1995 году переименован в памятник ветеранам Третьей республики. Тогда же из шлема красноармейца была снята звезда, пишет СМИ. Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий еще в марте 2022 года призвал местные органы власти удалить из общественного пространства все имена и символы, увековечивающие людей, организации, события или даты, "символизирующие коммунизм". Он сослался на реализацию закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. В апреле этого года Навроцкий объявил о том, что действия по уничтожению культурных объектов проводятся в соответствии с законодательством Польши, а сами памятники красноармейцам не должны стоять в общественных местах, потому что они прославляют преступников.В мае на Украине объявили финал декоммунизации, на который не хватает денег.Читайте также о том, что поможет украинской армии вернуться в прошлое против воли военнослужащих в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240309/1053783006.html

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новости, польша, институт национальной памяти, декоммунизация, великая отечественная война, памятник