"Братство по оружию" снесено бульдозерами. В Польше уничтожили 41 памятник в рамках декоммунизации
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
В городе Новогарде снесли памятник ветеранам республики Польша, который ранее назывался Монументом "Братства по оружию". На его месте появится фонтан, заявил мэр города Михаил Ветров
"Памятник ветеранам Польши в Новогарде стал уже 41 памятником, демонтированным в рамках декоммунизации, о чем обратился в местные органы власти президент ИНП (Института национальной памяти Польши – Ред.) Кароль Навроцкий", - передает газета Rzeczpospolita.
Отмечается, что этот объект был официально открыт в ноябре 1972 года. На пьедестале были размещены два средневековых рыцаря, а также красноармеец со звездой на шлеме и солдат Народного Войска Польского.
В 1992 году памятник был отремонтирован, а в 1995 году переименован в памятник ветеранам Третьей республики. Тогда же из шлема красноармейца была снята звезда, пишет СМИ.
Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий еще в марте 2022 года призвал местные органы власти удалить из общественного пространства все имена и символы, увековечивающие людей, организации, события или даты, "символизирующие коммунизм".
Он сослался на реализацию закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя.
В апреле этого года Навроцкий объявил о том, что действия по уничтожению культурных объектов проводятся в соответствии с законодательством Польши, а сами памятники красноармейцам не должны стоять в общественных местах, потому что они прославляют преступников.
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