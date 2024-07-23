У Зеленского заявили об отсутствии "аппетита" у иностранного бизнеса к покупке украинских активов
Фонд государственного имущества выставил на продажу первые два объекта большой приватизации: гостиницу "Украина" и "Объединенную горно-химическую компанию", однако иностранный бизнес не проявил к ним интереса. В связи с этим основными претендентами на объекты останутся украинские инвесторы, заявил замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма
Он уточнил, что даже стартовая стоимость "Объединенной горно-химической компания" в 4 миллиарда гривен (почти 99 миллионов долларов) – цена среднего европейского бизнеса – не стала решающим фактором и мотивацией к покупке.
"Я лично сейчас не ожидаю большого количества крупных иностранных покупателей. Мы регулярно общаемся со всеми фондами, стратегическими инвесторами – объективно аппетита пока нет", – цитирует Шурму издание Liga.net.
По словам чиновника из Офиса президента, отсутствие интереса у иностранцев - это "большая возможность для локального бизнеса получить хорошие, качественные активы по довольно привлекательной цене и с высоким потенциалом увеличения стоимости", что будет иметь положительный эффект для Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в Америке.
12:12Украина - полигон для тотальной войны: экс-главком ВСУ Залужный прервал молчаниеВалерий Залужный впервые выступил публично в статусе посла Украины в Британии. Речь бывшего главкома ВСУ на военной конференции была переполнена антироссийскими эскападами и призывами к тотальной войне Запада против РФ