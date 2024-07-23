https://ukraina.ru/20240723/1056426551.html

У Зеленского заявили об отсутствии "аппетита" у иностранного бизнеса к покупке украинских активов

У Зеленского заявили об отсутствии "аппетита" у иностранного бизнеса к покупке украинских активов - 23.07.2024 Украина.ру

У Зеленского заявили об отсутствии "аппетита" у иностранного бизнеса к покупке украинских активов

Фонд государственного имущества выставил на продажу первые два объекта большой приватизации: гостиницу "Украина" и "Объединенную горно-химическую компанию", однако иностранный бизнес не проявил к ним интереса. В связи с этим основными претендентами на объекты останутся украинские инвесторы, заявил замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма

2024-07-23T14:30

2024-07-23T14:30

2024-07-23T14:30

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Он уточнил, что даже стартовая стоимость "Объединенной горно-химической компания" в 4 миллиарда гривен (почти 99 миллионов долларов) – цена среднего европейского бизнеса – не стала решающим фактором и мотивацией к покупке. По словам чиновника из Офиса президента, отсутствие интереса у иностранцев - это "большая возможность для локального бизнеса получить хорошие, качественные активы по довольно привлекательной цене и с высоким потенциалом увеличения стоимости", что будет иметь положительный эффект для Украины.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в Америке. Подробнее о том, как Запад "кинет" Украину, также как Ирак и Афганистан читайте в интервью председателя СФ Валентины Матвиенко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240723/1056421641.html

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новости, украина, офис президента, инвестиции, запад, европа, сво