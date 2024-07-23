У Зеленского заявили об отсутствии "аппетита" у иностранного бизнеса к покупке украинских активов - 23.07.2024 Украина.ру
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У Зеленского заявили об отсутствии "аппетита" у иностранного бизнеса к покупке украинских активов
У Зеленского заявили об отсутствии "аппетита" у иностранного бизнеса к покупке украинских активов - 23.07.2024 Украина.ру
У Зеленского заявили об отсутствии "аппетита" у иностранного бизнеса к покупке украинских активов
Фонд государственного имущества выставил на продажу первые два объекта большой приватизации: гостиницу "Украина" и "Объединенную горно-химическую компанию", однако иностранный бизнес не проявил к ним интереса. В связи с этим основными претендентами на объекты останутся украинские инвесторы, заявил замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма
2024-07-23T14:30
2024-07-23T14:30
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украина
офис президента
инвестиции
запад
европа
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Он уточнил, что даже стартовая стоимость "Объединенной горно-химической компания" в 4 миллиарда гривен (почти 99 миллионов долларов) – цена среднего европейского бизнеса – не стала решающим фактором и мотивацией к покупке. По словам чиновника из Офиса президента, отсутствие интереса у иностранцев - это "большая возможность для локального бизнеса получить хорошие, качественные активы по довольно привлекательной цене и с высоким потенциалом увеличения стоимости", что будет иметь положительный эффект для Украины.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в Америке. Подробнее о том, как Запад "кинет" Украину, также как Ирак и Афганистан читайте в интервью председателя СФ Валентины Матвиенко на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Офис президента, инвестиции, Запад, Европа, СВО

У Зеленского заявили об отсутствии "аппетита" у иностранного бизнеса к покупке украинских активов

14:30 23.07.2024
 
© CC0, Pxhereдоллары чемодан деньги
доллары чемодан деньги
© CC0, Pxhere
Читать в
Фонд государственного имущества выставил на продажу первые два объекта большой приватизации: гостиницу "Украина" и "Объединенную горно-химическую компанию", однако иностранный бизнес не проявил к ним интереса. В связи с этим основными претендентами на объекты останутся украинские инвесторы, заявил замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма
Он уточнил, что даже стартовая стоимость "Объединенной горно-химической компания" в 4 миллиарда гривен (почти 99 миллионов долларов) – цена среднего европейского бизнеса – не стала решающим фактором и мотивацией к покупке.

"Я лично сейчас не ожидаю большого количества крупных иностранных покупателей. Мы регулярно общаемся со всеми фондами, стратегическими инвесторами – объективно аппетита пока нет", – цитирует Шурму издание Liga.net.

По словам чиновника из Офиса президента, отсутствие интереса у иностранцев - это "большая возможность для локального бизнеса получить хорошие, качественные активы по довольно привлекательной цене и с высоким потенциалом увеличения стоимости", что будет иметь положительный эффект для Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в Америке.
Подробнее о том, как Запад "кинет" Украину, также как Ирак и Афганистан читайте в интервью председателя СФ Валентины Матвиенко на сайте Украина.ру.
Валерий Залужный
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