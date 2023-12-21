Запад "кинет" Украину, также как Ирак и Афганистан - Матвиенко - 21.12.2023 Украина.ру
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Запад "кинет" Украину, также как Ирак и Афганистан - Матвиенко
Запад "кинет" Украину, также как Ирак и Афганистан - Матвиенко - 21.12.2023 Украина.ру
Запад "кинет" Украину, также как Ирак и Афганистан - Матвиенко
Запад "кинет" Украину, это было понятно сразу. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко 21 декабря в ходе пресс-конференции по итогам работы осенней сессии 2023 года
2023-12-21T13:25
2023-12-21T13:25
новости
матвиенко
совет федерации
запад
украина
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Запад использует Украину в той мере, в которой это нужно, а потом поступит с ней точно так же, как поступил с Ираком или с Афганистаном, считает Матвиенко."Это фирменный стиль коллективного Запада. Только их интересы и не более того", - отметила Матвиенко.По ее словам, на Западе сделали большую ошибку, когда недооценили потенциал России. Они рассчитывали на блицкриг, но он не получился. В результате, Запад вводит уже 18-ый пакет санкций против России, во всем мире культивирует русофобию и реализует проект Украина-антиРоссия, рассчитывая на то, что экономика России развалится, внутри страны произойдет бунт и они победят, рассказала сенатор."Очень пропагандировали контрнаступ, но не получилось. Более того, тех целей, которые они ставили, они их не добились. В итоге ничего кроме подрыва Северного потока, что является актом государственного терроризма и ослаблением Европы, они не добились. Россия показала хорошие экономические результаты и устойчивость, а российские вооруженные силы не позволили никому победить на поле боя, как они предполагали", - отметила Валентина Матвиенко.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Евросоюз "не очень преуспел" в сдерживании России за счет обхода многими наложенных на нее санкций.
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новости, матвиенко, совет федерации, запад, украина
Новости, Матвиенко, Совет Федерации, Запад, Украина

Запад "кинет" Украину, также как Ирак и Афганистан - Матвиенко

13:25 21.12.2023
 
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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Запад "кинет" Украину, это было понятно сразу. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко 21 декабря в ходе пресс-конференции по итогам работы осенней сессии 2023 года
Запад использует Украину в той мере, в которой это нужно, а потом поступит с ней точно так же, как поступил с Ираком или с Афганистаном, считает Матвиенко.
"Это фирменный стиль коллективного Запада. Только их интересы и не более того", - отметила Матвиенко.
По ее словам, на Западе сделали большую ошибку, когда недооценили потенциал России. Они рассчитывали на блицкриг, но он не получился. В результате, Запад вводит уже 18-ый пакет санкций против России, во всем мире культивирует русофобию и реализует проект Украина-антиРоссия, рассчитывая на то, что экономика России развалится, внутри страны произойдет бунт и они победят, рассказала сенатор.
"Очень пропагандировали контрнаступ, но не получилось. Более того, тех целей, которые они ставили, они их не добились. В итоге ничего кроме подрыва Северного потока, что является актом государственного терроризма и ослаблением Европы, они не добились. Россия показала хорошие экономические результаты и устойчивость, а российские вооруженные силы не позволили никому победить на поле боя, как они предполагали", - отметила Валентина Матвиенко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Евросоюз "не очень преуспел" в сдерживании России за счет обхода многими наложенных на нее санкций.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
13:13
Матвиенко: Запад хотел победы над Россией на поле боя, а получил проблемы у себя домаЕсли бы не Запад, украинского конфликта не было бы. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко 21 декабря в ходе пресс-конференции по итогам работы осенней сессии 2023 года
 
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