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Запад "кинет" Украину, также как Ирак и Афганистан - Матвиенко

Запад "кинет" Украину, также как Ирак и Афганистан - Матвиенко - 21.12.2023 Украина.ру

Запад "кинет" Украину, также как Ирак и Афганистан - Матвиенко

Запад "кинет" Украину, это было понятно сразу. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко 21 декабря в ходе пресс-конференции по итогам работы осенней сессии 2023 года

2023-12-21T13:25

2023-12-21T13:25

2023-12-21T13:25

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Запад использует Украину в той мере, в которой это нужно, а потом поступит с ней точно так же, как поступил с Ираком или с Афганистаном, считает Матвиенко."Это фирменный стиль коллективного Запада. Только их интересы и не более того", - отметила Матвиенко.По ее словам, на Западе сделали большую ошибку, когда недооценили потенциал России. Они рассчитывали на блицкриг, но он не получился. В результате, Запад вводит уже 18-ый пакет санкций против России, во всем мире культивирует русофобию и реализует проект Украина-антиРоссия, рассчитывая на то, что экономика России развалится, внутри страны произойдет бунт и они победят, рассказала сенатор."Очень пропагандировали контрнаступ, но не получилось. Более того, тех целей, которые они ставили, они их не добились. В итоге ничего кроме подрыва Северного потока, что является актом государственного терроризма и ослаблением Европы, они не добились. Россия показала хорошие экономические результаты и устойчивость, а российские вооруженные силы не позволили никому победить на поле боя, как они предполагали", - отметила Валентина Матвиенко.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Евросоюз "не очень преуспел" в сдерживании России за счет обхода многими наложенных на нее санкций.

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новости, матвиенко, совет федерации, запад, украина