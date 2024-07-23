"Худшее придумать сложно": Песков о вооружении Киева на доходы от российских активов - 23.07.2024 Украина.ру
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"Худшее придумать сложно": Песков о вооружении Киева на доходы от российских активов
"Худшее придумать сложно": Песков о вооружении Киева на доходы от российских активов - 23.07.2024 Украина.ру
"Худшее придумать сложно": Песков о вооружении Киева на доходы от российских активов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июля прокомментировал журналистам решение направить доходы от зарубежных активов РФ на закупку оружия для Украины
2024-07-23T12:51
2024-07-23T12:58
новости
россия
украина
москва
дмитрий песков
жозеп боррель
ес
активы
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"Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", - сказал официальный представитель Кремля.Также Песков указал, что Россия будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования тех, кто имеет отношение к решению конфисковать активы.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа.Подробнее о воровстве российских активов - в материале Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, москва, дмитрий песков, жозеп боррель, ес, активы
Новости, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Жозеп Боррель, ЕС, активы

"Худшее придумать сложно": Песков о вооружении Киева на доходы от российских активов

12:51 23.07.2024 (обновлено: 12:58 23.07.2024)
 
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Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июля прокомментировал журналистам решение направить доходы от зарубежных активов РФ на закупку оружия для Украины
"Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", - сказал официальный представитель Кремля.

Он заверил, что со стороны Москвы, "такие воровские действия не могут остаться без взаимности".

Также Песков указал, что Россия будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования тех, кто имеет отношение к решению конфисковать активы.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа.
Подробнее о воровстве российских активов - в материале Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаМоскваДмитрий ПесковЖозеп БоррельЕСактивы
 
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