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"Худшее придумать сложно": Песков о вооружении Киева на доходы от российских активов

"Худшее придумать сложно": Песков о вооружении Киева на доходы от российских активов - 23.07.2024 Украина.ру

"Худшее придумать сложно": Песков о вооружении Киева на доходы от российских активов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июля прокомментировал журналистам решение направить доходы от зарубежных активов РФ на закупку оружия для Украины

2024-07-23T12:51

2024-07-23T12:51

2024-07-23T12:58

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"Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", - сказал официальный представитель Кремля.Также Песков указал, что Россия будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования тех, кто имеет отношение к решению конфисковать активы.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа.Подробнее о воровстве российских активов - в материале Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, москва, дмитрий песков, жозеп боррель, ес, активы