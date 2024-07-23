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"Вместо лобовой долбежки": Угольный о том, как после наступления на Дзержинск ВС РФ могут обойти Часов Яр

"Вместо лобовой долбежки": Угольный о том, как после наступления на Дзержинск ВС РФ могут обойти Часов Яр - 23.07.2024 Украина.ру

"Вместо лобовой долбежки": Угольный о том, как после наступления на Дзержинск ВС РФ могут обойти Часов Яр

Если еще месяц назад у российских военных не было иного выхода, кроме лобовой долбежки в Часовом Яре, то сейчас, после начала наступления на Дзержинск, ВС РФ могут попытаться обойти город. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный

2024-07-23T04:10

2024-07-23T04:10

2024-07-23T04:10

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канал

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донбасс

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трасса

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Сейчас в Часовом Яре ВС РФ вышли в район канала "Северский Донец-Донбасс" широким фронтом от трассы на Константиновку до Калиновки (5 километров), рассказал эксперт.Самое важное, что российские бойцы вышли к двум районам, где трубы этого канала проходят под землей (южнее Калиновки и южнее микрорайона "Канал"), уточнил обозреватель.С другой стороны, если еще месяц назад у российских военных не было иного выхода, кроме лобовой долбежки (Часов Яр расположен на высоте и с промышленной застройкой), то сейчас, после начала наступления на Дзержинск войска могут попытаться обойти город, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, почему Байден смирился с тем, что ему не победить на выборах - в авторской статье Евгении Кондаковой: "Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива на сайте Украина.ру

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