"Вместо лобовой долбежки": Угольный о том, как после наступления на Дзержинск ВС РФ могут обойти Часов Яр - 23.07.2024 Украина.ру
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"Вместо лобовой долбежки": Угольный о том, как после наступления на Дзержинск ВС РФ могут обойти Часов Яр
"Вместо лобовой долбежки": Угольный о том, как после наступления на Дзержинск ВС РФ могут обойти Часов Яр - 23.07.2024 Украина.ру
"Вместо лобовой долбежки": Угольный о том, как после наступления на Дзержинск ВС РФ могут обойти Часов Яр
Если еще месяц назад у российских военных не было иного выхода, кроме лобовой долбежки в Часовом Яре, то сейчас, после начала наступления на Дзержинск, ВС РФ могут попытаться обойти город. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
2024-07-23T04:10
2024-07-23T04:10
новости
россия
часов яр
угледар
наступление
канал
северский донец
донбасс
окружение
трасса
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Сейчас в Часовом Яре ВС РФ вышли в район канала "Северский Донец-Донбасс" широким фронтом от трассы на Константиновку до Калиновки (5 километров), рассказал эксперт.Самое важное, что российские бойцы вышли к двум районам, где трубы этого канала проходят под землей (южнее Калиновки и южнее микрорайона "Канал"), уточнил обозреватель.С другой стороны, если еще месяц назад у российских военных не было иного выхода, кроме лобовой долбежки (Часов Яр расположен на высоте и с промышленной застройкой), то сейчас, после начала наступления на Дзержинск войска могут попытаться обойти город, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, почему Байден смирился с тем, что ему не победить на выборах - в авторской статье Евгении Кондаковой: "Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива на сайте Украина.ру
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новости, россия, часов яр, угледар, наступление, канал, северский донец , донбасс, окружение, трасса, трубы, вс рф
Новости, Россия, Часов Яр, Угледар, наступление, канал, Северский Донец , Донбасс, окружение, трасса, трубы, ВС РФ

"Вместо лобовой долбежки": Угольный о том, как после наступления на Дзержинск ВС РФ могут обойти Часов Яр

04:10 23.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если еще месяц назад у российских военных не было иного выхода, кроме лобовой долбежки в Часовом Яре, то сейчас, после начала наступления на Дзержинск, ВС РФ могут попытаться обойти город. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
Сейчас в Часовом Яре ВС РФ вышли в район канала "Северский Донец-Донбасс" широким фронтом от трассы на Константиновку до Калиновки (5 километров), рассказал эксперт.
Самое важное, что российские бойцы вышли к двум районам, где трубы этого канала проходят под землей (южнее Калиновки и южнее микрорайона "Канал"), уточнил обозреватель.
"Есть еще третье такое место напротив Ступочек, но мы туда пока не дошли. ВСУ сейчас обороняет именно эти районы, потому что оттуда легче всего форсировать канал", - подчеркнул Угольный.
С другой стороны, если еще месяц назад у российских военных не было иного выхода, кроме лобовой долбежки (Часов Яр расположен на высоте и с промышленной застройкой), то сейчас, после начала наступления на Дзержинск войска могут попытаться обойти город, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Байден смирился с тем, что ему не победить на выборах - в авторской статье Евгении Кондаковой: "Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
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