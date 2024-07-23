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Ищенко объяснил, как приход к власти Трампа скажется на помощи Украине
Ищенко объяснил, как приход к власти Трампа скажется на помощи Украине - 23.07.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, как приход к власти Трампа скажется на помощи Украине
Если Дональд Трамп выиграет выборы президента США, то с поддержкой Украины могут начаться перебои. Такой прогноз в интервью изданию Украина.ру сделал обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-07-23T04:05
2024-07-23T04:05
2024-07-23T04:05
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украина
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ростислав ищенко
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По словам Ищенко, внутриполитическая борьба в США периодически влияет на ситуацию с поддержкой Украины. Он привел в пример задержку с выделением американской помощи в конце прошлого-начале этого года. Республиканцам, пояснил Ищенко, было нужно подорвать позиции Джо Байдена и они сделали ставку на "схлопывание" Украины до выборов президента США, однако потом лазейка была найдена и помощь Киеву все-таки предоставили. "При приходе Трампа к власти, при его первых маневрах после прихода к власти, могут быть опять какие-то перебои с финансированием Украины. Европейцы и американцы уже позаботились о том, чтобы создать там натовские фонды, европейские фонды и так далее, чтобы это финансирование не прекращалось", - заявил эксперт. То есть, резюмировал Ищенко, они уже наученные опытом, пытаются подстраховаться от американских внутриполитических зигзагов.Подробнее мнение Ростислава Ищенко о перипетиях политической борьбы в США - в материале издания Украина.ру Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, ростислав ищенко, дональд трамп
Ищенко объяснил, как приход к власти Трампа скажется на помощи Украине
Если Дональд Трамп выиграет выборы президента США, то с поддержкой Украины могут начаться перебои. Такой прогноз в интервью изданию Украина.ру сделал обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам Ищенко, внутриполитическая борьба в США периодически влияет на ситуацию с поддержкой Украины. Он привел в пример задержку с выделением американской помощи в конце прошлого-начале этого года.
Республиканцам, пояснил Ищенко, было нужно подорвать позиции Джо Байдена и они сделали ставку на "схлопывание" Украины до выборов президента США, однако потом лазейка была найдена и помощь Киеву все-таки предоставили.
"При приходе Трампа к власти, при его первых маневрах после прихода к власти, могут быть опять какие-то перебои с финансированием Украины. Европейцы и американцы уже позаботились о том, чтобы создать там натовские фонды, европейские фонды и так далее, чтобы это финансирование не прекращалось", - заявил эксперт.
То есть, резюмировал Ищенко, они уже наученные опытом, пытаются подстраховаться от американских внутриполитических зигзагов.
Подробнее мнение Ростислава Ищенко о перипетиях политической борьбы в США - в материале издания Украина.ру Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского.