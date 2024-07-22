https://ukraina.ru/20240722/1056403663.html

Камала Харрис уже почти кандидат в президенты США. Демократы приготовили хитрый план для её номинации

Камала Харрис уже почти кандидат в президенты США. Демократы приготовили хитрый план для её номинации - 22.07.2024 Украина.ру

Камала Харрис уже почти кандидат в президенты США. Демократы приготовили хитрый план для её номинации

После выхода действующего главы государства Джо Байден из президентской гонки Демократическая партия должна на открытом голосовании выбрать кандидата в президенты. Побороться на Белый дом готова вице-президент Камала Харрис, но не все демократы поддержали её. На этот случай истеблишмент приготовил вариант действий в обход регламента.

2024-07-22T15:02

2024-07-22T15:02

2024-07-22T15:25

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21 июля президент США Джо Байден всё-таки объявил о выходе из предвыборной гонки. Подробнее о своём решении он обещал рассказать в обращении к нации. Почему глава государства, ещё накануне, в ночь с 19 на 20, собиравшийся продолжать борьбу, так резко изменил позицию – это отдельный вопрос. Совершенно непонятно, добровольно ли Байден свернул избирательную кампанию, поскольку эта важная новость была опубликована в письменном заявлении, а не он лично объявил об этом. Например, Линдон Джонсон, последний действующий президент США, отказавшийся от переизбирания, выступил тогда, в 1968 году, с 40-минутной речью. Нет даже фотографии, как нынешний глава государства подписывает то самое заявление.Как бы то ни было, факт остаётся фактом – Байден вышел из президентской гонки за 3,5 месяца до выборов. Кто его заменит – вот главный вопрос сейчас.Вскоре после новости об отказе от переизбрания Байден написал в соцсети X: "Моим первым решением в качестве кандидата от партии на выборах 2020 года было выбрать Камалу Харрис вице-президентом. Это было лучшее решение из тех, что я принял. Сегодня я заявляю о полной поддержке Камалы в качестве кандидата от нашей партии в этом году".Причём в заявлении о выходе из предвыборной гонки о поддержке Харрис не было ни слова, глава государства только поблагодарил её за то, что она была "выдающимся партнёром во всей этой работе". К тому же на днях политический обозреватель Марк Халперин сообщил, что источники среди демократов сказали ему, что Байден не будет поддерживать вице-президента в качестве своей сменщицы. И вот он поступает с точностью до наоборот.Свет на ситуацию пролили источники издания Politico. По их словам, убедить Байдена выйти из гонки удалось лишь ближайшим советникам Майку Донилону и Стиву Рикетти: они довели до сведения президента опасения однопартийцев касательно его способности добиться переизбрания, доложили о сокращении пожертвований на избирательную кампанию и представили результаты опросов, из которых следовало, что у него не осталось шансов на победу в ноябре. Внезапный отказ Байдена от планов по переизбранию фактически стал для него "последней возможностью представить всё так, будто решение принято на его условиях", считает Politico.Харрис в президентыВоодушевлённая Харрис незамедлительно выступила с заявлением: "Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию".Вскоре в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о её выдвижении на высший государственный пост, соответственно, она перестаёт быть кандидатом на пост вице-президента. Предвыборный штаб уже сменил название, вычеркнув фамилию Байдена, и отныне именуется "Харрис в президенты". Она быстро включилась в процесс и начала обзванивать демократов-законодателей с призывом поддержать её номинацию после отказа Байдена продолжать борьбу, сообщили источники телеканала CNN. Она сидела на телефоне более 10 часов и пообщалась более чем со 100 партийными лидерами, конгрессменами, губернаторами, лидерами профсоюзов, среди собеседников был в частности председатель фракции латиноамериканцев в Конгрессе Нанетт Барраган. Демократам критически важно вернуть к выборам утраченную Байденом в ходе кампании поддержку традиционных групп электората, включая латиноамериканцев.А ещё нужно собрать деньги на проведение кампании. Крупные спонсоры партии отказались перечислять средства предвыборному штабу после неудачного выступления Байдена на дебатах, и кубышка практически иссякла. По версии кандидата в Конгресс от Республиканской партии Кэтлин Уинн, американский лидер поддержал свою напарницу в качестве преемницы в президентской гонке, чтобы сохранить средства, собранные их предвыборной кампанией. Харрис имеет право использовать эти деньги (порядка $95 млн на конец июня) после официального утверждения кандидатом в президенты, прямо сейчас – нет. Эксперты, опрошенные агентством Associated Press, сошлись во мнении, что она могла контролировать все эти средства, поскольку кампания была открыта как на её имя, так и на имя президента. Согласно правилам проведения выборов в стране, порядка $100 млн, собранных на избирательную кампанию Байдена, должны будут быть возмещены донорам, если кандидатом от партии станет не Харрис, а какой-либо другой политик, поясняет газета The Washington Examiner.Объявление о смене кандидата воодушевило демократов, и они перечислили в качестве пожертвований рекордную сумму – за несколько часов после запуска предвыборной кампании Харрис поступило более $55 млн, что стало крупнейшим сбором в течение дня в 2024 году.Порядок замены претендента на выдвижение в президентыКамала Харрис ведёт себя уже как полноправный кандидат в президенты, но не стоит забывать, что у Демократической партии официально кандидата ещё нет и не было. Председатель национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон пообещал, что в ближайшее время партия объявит о дальнейших шагах и приступит к прозрачному процессу выдвижения кандидата, который пройдёт в соответствии с правилами и регламентом.В ходе праймериз Байден заручился поддержкой 99% выборщиков, а значит только он имел право получить мандат партии на участие в президентских выборах, и делегаты на общенациональном съезде должны были отдать голоса за него в соответствии с желанием избирателей, а отныне они не связаны никакими обязательствами и вольны в своём выборе. Теперь демократы должны провести открытый съезд: все желающие бороться за право представить партию на выборах 5 ноября должны подать письменное заявление вместе с подписями в поддержку минимум 300 делегатов-участников съезда, затем в ходе голосования победитель определяется простым большинством голосов, а если в первом туре это никому не удастся, подключаются 700 суперделегатов (самые авторитетные демократы, включая президентов).К вечеру воскресенья выдвижение Харрис кандидатом на президентских выборах поддержали 27 сенаторов (из 47 демократов в верхней палате Конгресса) и 72 конгрессмена, главы региональных штабов партии во всех 50 штатах, многие губернаторы штатов, в частности Нью-Джерси - Фил Мёрфи, Нью-Йорка – Кэти Хокул, Мичигана - Гретхен Уитмер, Калифорнии - Гэвин Ньюсом, которого называли одним из возможных сменщиков Байдена в президентской гонке, Пенсильвании - Джош Шапиро. Последние трое кстати могут претендовать на роль вице-президента кандидата в президенты Харрис. В её поддержку высказался также сын известного американского финансиста Александр Сорос, 42-й президент США Билл Клинтон вместе с супругой Хиллари, бывшим госсекретарём, представлявшей Демократическую партию на выборах-2016.Группа действующих и бывших членов Национального комитета Демократической партии запустила сбор подписей за выдвижение Харрис, более 50 из них уже подписали соответствующее письмо. В нём политик названа сильнейшим кандидатом в президенты от демократов и отмечено, что как бывший прокурор "лучше всех может защитить демократию в США от осуждённого преступника Дональда Трампа".Однако за Камалу далеко не всеПри этом замену Байдена на Харрис не поддержали несколько влиятельных демократов, в том числе 44-ый президент США Барак Обама (в соцсетях он написал: "Я более чем уверен в том, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат"), бывший председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидеры демократических фракций обеих палат Конгресса Чак Шумер и Хаким Джеффрис. Крупный спонсор демократов Джон Морган отказывался предоставлять финансовую поддержку партии, если кандидатом в президенты станет вице-президент Харрис.И не только они. Несколько демократов в Конгрессе заявили, что хотят провести открытый процесс выбора замены Байдена, а не быстро назначить Харрис кандидатом от партии, сообщил телеканал NBC News. За конкурентную борьбу выступили и политики, ранее состоявшие в Демократической партии, в частности независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший."Многие американцы опасаются, что те же самые элиты Национального комитета Демократической партии собираются снова сфальсифицировать процесс выдвижения кандидатур, чтобы поставить крайне непопулярного вице-президента на место президента Байдена. Я призываю Демократическую партию вернуться к своей традиционной приверженности демократии и продемонстрировать это открытым процессом. Вместо того, чтобы выдвигать кандидата, выбранного элитой Национального комитета, партии следует использовать нейтральные опросы, чтобы выявить кандидата, который сможет лучше всего победить Дональда Трампа. Затем делегаты должны выбрать кандидата на основе этой информации", - написал он на странице в соцсети X.Сенатор от Западной Виргинии Джо Манчин, который вышел из партии в мае, и вовсе рассматривает возможность перерегистрации в качестве демократа, чтобы побороться за право баллотироваться на пост президента."Любой, кто будет стремиться бросить Харрис вызов на национальном съезде, совершит политическое самоубийство", - предупреждают источники телеканала CBS, отмечая, что не видят в партии конкурента, который мог бы выступить на равных с вице-президентом, заручившейся поддержкой Байдена.Не исключено, что кто-то да бросит вызов Харрис. Видимо, чтобы не допустить этого, демократы могут утвердить её кандидатом в президенты, не дожидаясь съезда, запланированного на 19-22 августа, - уже 1 августа на голосовании в онлайн-формате. Так что у желающих поконкурировать с вице-президентом за номинацию остаётся совсем немного времени. С другой стороны, демократы, у кого имеются президентские амбиции, могут отодвинуть их на задний план ради объединения партии вокруг Харрис как единого кандидата в желании обойти 45-го президента США Дональда Трапа. К нему республиканцы тоже относились неоднозначно, кто-то недолюбливает, кто-то ненавидит, но ради победы партии поддержали его.Сможет ли Харрис составить реальную конкуренцию Трампу – вопрос. Четыре года назад она не дошла даже до финишной прямой внутрипартийных праймериз, выйдя в середине кампании, 3 декабря 2019-го. Сейчас же придётся противостоять самому Трампу, который за словом в карман не полезет, и, как показали первые дебаты, он может держать свои эмоции под контролем в нужный момент и апеллировать исключительно к фактам, к тому же после покушения его популярность значительно выросла. А Харрис имеет в своём активе отрицательные значения: её деятельностью на посту вице-президента недовольны 50,4% американцев, всё устраивает 38,6% - практически такие же, как у Байдена (56,2% и 38,5% соответственно).Пока демократы занимаются согласованием своего нового кандидата в президенты, спустя полдня после выхода Байдена из борьбы картина такова: согласно недавнему опросу Ipsos, Трамп обходит Харрис всего на 1% (43% против 42%), а, например, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, успешно переизбравшуюся на свой пост в 2022 году, - на 5%. Не так уж и много, учитывая перестановки всего на 100 с небольшим дней до выборов.Как партия вынудила Байдена всё-таки отказаться от переизбрания, читайте в статье Уход Байдена и критические дни Трампа

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эксклюзив, сша, президентские выборы, демократическая партия, джо байден, камала харрис, билл клинтон, хиллари клинтон, барак обама