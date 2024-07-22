Военный инженер о том, как армия РФ копит боевой опыт, пока Украина гонит в ВСУ "стариков и алкашей" - 22.07.2024 Украина.ру
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Военный инженер о том, как армия РФ копит боевой опыт, пока Украина гонит в ВСУ "стариков и алкашей"
Военный инженер о том, как армия РФ копит боевой опыт, пока Украина гонит в ВСУ "стариков и алкашей" - 22.07.2024 Украина.ру
Военный инженер о том, как армия РФ копит боевой опыт, пока Украина гонит в ВСУ "стариков и алкашей"
Российская армия 2022 и 2024 годов — это небо и земля. Накопилось много военнослужащих с боевым опытом, которые передают свои знания и навыки пополнению. Активно развивается собственная беспилотная авиация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-07-22T03:45
2024-07-22T03:45
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Бытует ошибочное мнение, что продвижение ВС РФ началось только после того, как в арсенале появилось достаточно корректируемых бомб. Конечно же, это не так, рассказал обозреватель.Сейчас намного улучшилось взаимодействие между родами войск. Появился работающий разведывательно-ударный контур. Сократилось время на принятие решений, отметил инженер.Кроме того, у России демографический потенциал больше, чем у Украины. Киевский режим выгребает социально неприемлемый для армии контингент. Украинские командиры сами говорят: "Нам прислали взвод, а из него только пять-семь человек нормальные. Остальные либо алкаши, либо старики. Ими особо не навоюешь", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, почему Запад не хочет понять, что мир переходит к многополярному мироустройству - в интервью Алексея Малинина: Китай погрозил США военным кулаком из Белоруссии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, бпла, вс рф, армия, авиация, бойцы, рэб, командование, всу, украинская армия, решение
Новости, Россия, Украина, БПЛА, ВС РФ, Армия, авиация, бойцы, РЭБ, командование, ВСУ, украинская армия, решение

Военный инженер о том, как армия РФ копит боевой опыт, пока Украина гонит в ВСУ "стариков и алкашей"

03:45 22.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУПожилой солдат ВСУ
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Российская армия 2022 и 2024 годов — это небо и земля. Накопилось много военнослужащих с боевым опытом, которые передают свои знания и навыки пополнению. Активно развивается собственная беспилотная авиация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Бытует ошибочное мнение, что продвижение ВС РФ началось только после того, как в арсенале появилось достаточно корректируемых бомб. Конечно же, это не так, рассказал обозреватель.
Сейчас намного улучшилось взаимодействие между родами войск. Появился работающий разведывательно-ударный контур. Сократилось время на принятие решений, отметил инженер.
"Накопилось много военнослужащих с боевым опытом, которые успешно передают свои знания и навыки пополнению. Мы развиваем собственную беспилотную авиацию. У нас увеличилось количество РЭБ. Мы совершенствуем маскировку и применяем новые тактические приемы. Наша армия 2022 и 2024 годов — это небо и земля", - уточнил Васильев.
Кроме того, у России демографический потенциал больше, чем у Украины. Киевский режим выгребает социально неприемлемый для армии контингент. Украинские командиры сами говорят: "Нам прислали взвод, а из него только пять-семь человек нормальные. Остальные либо алкаши, либо старики. Ими особо не навоюешь", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.ру
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