Военный инженер о том, как армия РФ копит боевой опыт, пока Украина гонит в ВСУ "стариков и алкашей"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУПожилой солдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Российская армия 2022 и 2024 годов — это небо и земля. Накопилось много военнослужащих с боевым опытом, которые передают свои знания и навыки пополнению. Активно развивается собственная беспилотная авиация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Бытует ошибочное мнение, что продвижение ВС РФ началось только после того, как в арсенале появилось достаточно корректируемых бомб. Конечно же, это не так, рассказал обозреватель.
Сейчас намного улучшилось взаимодействие между родами войск. Появился работающий разведывательно-ударный контур. Сократилось время на принятие решений, отметил инженер.
"Накопилось много военнослужащих с боевым опытом, которые успешно передают свои знания и навыки пополнению. Мы развиваем собственную беспилотную авиацию. У нас увеличилось количество РЭБ. Мы совершенствуем маскировку и применяем новые тактические приемы. Наша армия 2022 и 2024 годов — это небо и земля", - уточнил Васильев.
Кроме того, у России демографический потенциал больше, чем у Украины. Киевский режим выгребает социально неприемлемый для армии контингент. Украинские командиры сами говорят: "Нам прислали взвод, а из него только пять-семь человек нормальные. Остальные либо алкаши, либо старики. Ими особо не навоюешь", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.ру
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