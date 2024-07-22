https://ukraina.ru/20240722/1056380018.html

Военный инженер о том, как армия РФ копит боевой опыт, пока Украина гонит в ВСУ "стариков и алкашей"

Военный инженер о том, как армия РФ копит боевой опыт, пока Украина гонит в ВСУ "стариков и алкашей" - 22.07.2024 Украина.ру

Военный инженер о том, как армия РФ копит боевой опыт, пока Украина гонит в ВСУ "стариков и алкашей"

Российская армия 2022 и 2024 годов — это небо и земля. Накопилось много военнослужащих с боевым опытом, которые передают свои знания и навыки пополнению. Активно развивается собственная беспилотная авиация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-07-22T03:45

2024-07-22T03:45

2024-07-22T03:45

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Бытует ошибочное мнение, что продвижение ВС РФ началось только после того, как в арсенале появилось достаточно корректируемых бомб. Конечно же, это не так, рассказал обозреватель.Сейчас намного улучшилось взаимодействие между родами войск. Появился работающий разведывательно-ударный контур. Сократилось время на принятие решений, отметил инженер.Кроме того, у России демографический потенциал больше, чем у Украины. Киевский режим выгребает социально неприемлемый для армии контингент. Украинские командиры сами говорят: "Нам прислали взвод, а из него только пять-семь человек нормальные. Остальные либо алкаши, либо старики. Ими особо не навоюешь", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, почему Запад не хочет понять, что мир переходит к многополярному мироустройству - в интервью Алексея Малинина: Китай погрозил США военным кулаком из Белоруссии

https://ukraina.ru/20240720/1056377264.html

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