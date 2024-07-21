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Военный эксперт раскрыл секрет "карусели" новых бригад ВСУ

Военный эксперт раскрыл секрет "карусели" новых бригад ВСУ - 21.07.2024 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл секрет "карусели" новых бригад ВСУ

У украинской армии есть фишка, которая вводит нас в заблуждение. Это касается особенностей формирования новых соединений в ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.

2024-07-21T17:50

2024-07-21T17:50

2024-07-21T17:51

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В Луцке сейчас формируются две бригады. Когда командование ВСУ выводит какую-то бригаду с передовой на переформирование, ее танковый батальон и артиллерийский дивизион сразу включают во вновь сформированную бригаду, которые опять убывают на фронт.То есть танкисты и артиллеристы у них все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую карусель.У Украины сейчас не все здорово, есть определенный хаос. Но в силу особенности менталитета Зеленского, мы должны увидеть какое-то их наступление в конце августа в той же Харьковской области. Но как только мы там построим редуты, то добро пожаловать. Они могут биться там сколько угодно.Тем не менее западные специалисты предполагают, что ВСУ могут провести воздушную операцию: если там будут летать F-16, наши Су-24 с бомбами не смогут подниматься в воздух.А ведь наша оборона в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на вражеские головы. Как только нашу авиацию посадят, а противник нарастит численность группировки, у нас начнутся проблемы.Полностью интервью опубликовано на сайте Украина.ру Илья Мощанский: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на ЗапорожьеО том, как в ВСУ оценивают ситуацию на поле боя Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

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новости, украина, харьковская область, луцк, илья мощанский, владимир зеленский, f-16, всу