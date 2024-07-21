Военный эксперт раскрыл секрет "карусели" новых бригад ВСУ
17:50 21.07.2024 (обновлено: 17:51 21.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
У украинской армии есть фишка, которая вводит нас в заблуждение. Это касается особенностей формирования новых соединений в ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.
В Луцке сейчас формируются две бригады. Когда командование ВСУ выводит какую-то бригаду с передовой на переформирование, ее танковый батальон и артиллерийский дивизион сразу включают во вновь сформированную бригаду, которые опять убывают на фронт.
То есть танкисты и артиллеристы у них все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую карусель.
"Я смотрел репортаж местного телевидения, которое показывало один из таких танковых батальонов. Там такие танки, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Это машины всех типов, обвешанные листами. А вот из БМП им дали "Мардер", которые ранее предполагались для воздушно-десантных войск", - сказал эксперт.
У Украины сейчас не все здорово, есть определенный хаос. Но в силу особенности менталитета Зеленского, мы должны увидеть какое-то их наступление в конце августа в той же Харьковской области. Но как только мы там построим редуты, то добро пожаловать. Они могут биться там сколько угодно.
А ведь наша оборона в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на вражеские головы. Как только нашу авиацию посадят, а противник нарастит численность группировки, у нас начнутся проблемы.
Полностью интервью опубликовано на сайте Украина.ру Илья Мощанский: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье
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