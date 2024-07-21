Военный эксперт раскрыл секрет "карусели" новых бригад ВСУ - 21.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240721/1056390093.html
Военный эксперт раскрыл секрет "карусели" новых бригад ВСУ
Военный эксперт раскрыл секрет "карусели" новых бригад ВСУ - 21.07.2024 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл секрет "карусели" новых бригад ВСУ
У украинской армии есть фишка, которая вводит нас в заблуждение. Это касается особенностей формирования новых соединений в ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.
2024-07-21T17:50
2024-07-21T17:51
новости
украина
харьковская область
луцк
илья мощанский
владимир зеленский
f-16
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305915_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_da3f4edbb11aecdd206b8c90e1eba24c.jpg
В Луцке сейчас формируются две бригады. Когда командование ВСУ выводит какую-то бригаду с передовой на переформирование, ее танковый батальон и артиллерийский дивизион сразу включают во вновь сформированную бригаду, которые опять убывают на фронт.То есть танкисты и артиллеристы у них все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую карусель.У Украины сейчас не все здорово, есть определенный хаос. Но в силу особенности менталитета Зеленского, мы должны увидеть какое-то их наступление в конце августа в той же Харьковской области. Но как только мы там построим редуты, то добро пожаловать. Они могут биться там сколько угодно.Тем не менее западные специалисты предполагают, что ВСУ могут провести воздушную операцию: если там будут летать F-16, наши Су-24 с бомбами не смогут подниматься в воздух.А ведь наша оборона в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на вражеские головы. Как только нашу авиацию посадят, а противник нарастит численность группировки, у нас начнутся проблемы.Полностью интервью опубликовано на сайте Украина.ру Илья Мощанский: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на ЗапорожьеО том, как в ВСУ оценивают ситуацию на поле боя Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
украина
харьковская область
луцк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305915_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_1d5c97e60607aa0df603ed01e3cddeea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, харьковская область, луцк, илья мощанский, владимир зеленский, f-16, всу
Новости, Украина, Харьковская область, Луцк, Илья Мощанский, Владимир Зеленский, F-16, ВСУ

Военный эксперт раскрыл секрет "карусели" новых бригад ВСУ

17:50 21.07.2024 (обновлено: 17:51 21.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
У украинской армии есть фишка, которая вводит нас в заблуждение. Это касается особенностей формирования новых соединений в ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.
В Луцке сейчас формируются две бригады. Когда командование ВСУ выводит какую-то бригаду с передовой на переформирование, ее танковый батальон и артиллерийский дивизион сразу включают во вновь сформированную бригаду, которые опять убывают на фронт.
То есть танкисты и артиллеристы у них все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую карусель.
"Я смотрел репортаж местного телевидения, которое показывало один из таких танковых батальонов. Там такие танки, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Это машины всех типов, обвешанные листами. А вот из БМП им дали "Мардер", которые ранее предполагались для воздушно-десантных войск", - сказал эксперт.
У Украины сейчас не все здорово, есть определенный хаос. Но в силу особенности менталитета Зеленского, мы должны увидеть какое-то их наступление в конце августа в той же Харьковской области. Но как только мы там построим редуты, то добро пожаловать. Они могут биться там сколько угодно.
Тем не менее западные специалисты предполагают, что ВСУ могут провести воздушную операцию: если там будут летать F-16, наши Су-24 с бомбами не смогут подниматься в воздух.
А ведь наша оборона в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на вражеские головы. Как только нашу авиацию посадят, а противник нарастит численность группировки, у нас начнутся проблемы.
Полностью интервью опубликовано на сайте Украина.ру Илья Мощанский: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье
О том, как в ВСУ оценивают ситуацию на поле боя Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
 
НовостиУкраинаХарьковская областьЛуцкИлья МощанскийВладимир ЗеленскийF-16ВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Тяжёлый выбор Зеленского. Итоги 21 июля на Украине
17:50Военный эксперт раскрыл секрет "карусели" новых бригад ВСУ
16:57Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - Марочко
16:09В Грузии начались допросы наемников, которые воевали на стороне ВСУ
16:00Возрождение Войска Польского: 80 лет объединения 1-й польской армии и Армии людовой
15:08Подбрасывают ВСУ гирьки: Ющук о том, как США заставляют страдать Европу
14:39Замполит бригады имени Александра Невского: В 2014 году я был обычным шахтером
14:24Политическое самоубийство: Кличко заговорил о референдуме по вопросам мира на Украине
14:02Государство-скотобойня. Украинские эксперты о готовящемся кровопускании и об угрозе гражданской войны
13:24Между долгом и совестью. Граф фон Штауффенберг хотел убить Гитлера, которого поддерживал
13:00Угроза Венгрии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 июля
12:53ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске
12:46Гегемония лингвонационализма. Почему Фарион победила
12:16В чем беда УПЦ, должны ли священники служить в ВСУ и почему украинцы стали русофобами — Калинчук
12:08"Искандеры" разнесли два эшелона с техникой ВСУ - Минобороны
12:02"Вокруг Булгакова": вредные советы профессора Воланда
11:45Западная Украина за минувшую неделю: Убийство Фарион и противоречивая "декоммунизация"
11:31Политтехнолог рассказал, как американские ракеты в Германии станут прологом к большой войне
11:06"Минусуйте их": Бойцы ВСУ в радиопереговорах обсуждали расправу над мирными жителями в Красногоровке
10:59Ростислав Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского
Лента новостейМолния