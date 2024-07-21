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В Грузии начались допросы наемников, которые воевали на стороне ВСУ

В Грузии начались допросы наемников, которые воевали на стороне ВСУ - 21.07.2024 Украина.ру

В Грузии начались допросы наемников, которые воевали на стороне ВСУ

По меньшей мере трех участников вооруженного конфликта на Украине, которые с оружием в руках выступили против российской армии, вызвали на допрос в правоохранительные органы Грузии. Об этом сообщают украинские СМИ

2024-07-21T16:09

2024-07-21T16:09

2024-07-21T16:09

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вооруженные силы украины

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"грузинский легион"

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Один из их, Надим Хмаладзе, сообщил, что ему предъявили обвинение в терроризме и подготовке государственного переворота.Подозреваемыми по таким статьям проходят также Важа Цецадзе и Лаша Чигладзе.Ранее Следственный комитет России сообщил, что постановления о привлечении в качестве обвиняемых вынесены 714 иностранцам, принявших участие в боевых действиях на стороне украинской армии, из них 422 наемника - в международном розыске.В апреле этого года российский суд заочно приговорил Лашу Рухая и Левона Айрапетяна, наемников из так называемого "Грузинского легиона", к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.О том,, грозит ли Грузии украинизация Арчил Сихарулидзе: "Украинизация" Грузии проходила раньше, чем в самой Украине, больше это не повторитсяКакую роль грузинские боевики, воевавшие на Украине, могут сыграть у себя на родине В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана

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новости, грузия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет, "грузинский легион"