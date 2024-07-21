https://ukraina.ru/20240721/1056388580.html
В Грузии начались допросы наемников, которые воевали на стороне ВСУ
В Грузии начались допросы наемников, которые воевали на стороне ВСУ - 21.07.2024 Украина.ру
В Грузии начались допросы наемников, которые воевали на стороне ВСУ
По меньшей мере трех участников вооруженного конфликта на Украине, которые с оружием в руках выступили против российской армии, вызвали на допрос в правоохранительные органы Грузии. Об этом сообщают украинские СМИ
2024-07-21T16:09
2024-07-21T16:09
2024-07-21T16:09
новости
грузия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет
"грузинский легион"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102213/56/1022135656_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_82b92f9a54aa92a4498ea90a139d1d38.jpg
Один из их, Надим Хмаладзе, сообщил, что ему предъявили обвинение в терроризме и подготовке государственного переворота.Подозреваемыми по таким статьям проходят также Важа Цецадзе и Лаша Чигладзе.Ранее Следственный комитет России сообщил, что постановления о привлечении в качестве обвиняемых вынесены 714 иностранцам, принявших участие в боевых действиях на стороне украинской армии, из них 422 наемника - в международном розыске.В апреле этого года российский суд заочно приговорил Лашу Рухая и Левона Айрапетяна, наемников из так называемого "Грузинского легиона", к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.О том,, грозит ли Грузии украинизация Арчил Сихарулидзе: "Украинизация" Грузии проходила раньше, чем в самой Украине, больше это не повторитсяКакую роль грузинские боевики, воевавшие на Украине, могут сыграть у себя на родине В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана
грузия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102213/56/1022135656_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_73e70f52c23508b5618adf6935a2bdcd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, грузия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет, "грузинский легион"
Новости, Грузия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, "Грузинский легион"
В Грузии начались допросы наемников, которые воевали на стороне ВСУ
По меньшей мере трех участников вооруженного конфликта на Украине, которые с оружием в руках выступили против российской армии, вызвали на допрос в правоохранительные органы Грузии. Об этом сообщают украинские СМИ
Один из их, Надим Хмаладзе, сообщил, что ему предъявили обвинение в терроризме и подготовке государственного переворота.
Подозреваемыми по таким статьям проходят также Важа Цецадзе и Лаша Чигладзе.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что постановления о привлечении в качестве обвиняемых вынесены 714 иностранцам, принявших участие в боевых действиях на стороне украинской армии, из них 422 наемника - в международном розыске.
В апреле этого года российский суд заочно приговорил Лашу Рухая и Левона Айрапетяна, наемников из так называемого "Грузинского легиона", к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.
Какую роль грузинские боевики, воевавшие на Украине, могут сыграть у себя на родине В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана