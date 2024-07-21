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Подбрасывают ВСУ гирьки: Ющук о том, как США заставляют страдать Европу

Подбрасывают ВСУ гирьки: Ющук о том, как США заставляют страдать Европу - 21.07.2024 Украина.ру

Подбрасывают ВСУ гирьки: Ющук о том, как США заставляют страдать Европу

Страны НАТО создали "беспилотную коалицию, чтобы вскладчину покупать, отдавать или собирать вооружения для Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук.

2024-07-21T15:08

2024-07-21T15:08

2024-07-21T15:08

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"Беспилотная коалиция" в этом плане ничем не отличается от танковой или истребительной (F-16). Противодействовать этому можно только одним способом — сбивать и сажать эти дроны, а также применять собственные БПЛА.Запад таким образом решает две проблемы.Первое. США зарабатывают деньги на оборонных заказах. Вне зависимости от того, отдаются вооружения какой-то страны или закупаются, потому что заявка на это в любом случае пойдет американским оборонным компаниям. Причем это долгосрочные контракты на годы вперед.Да, Европа при этом начинает беднеть и страдать. Но нынешние европейские элиты считают евроатлантическое сотрудничество более важным. Их официальная позиция: "Сегодня нам плохо, но завтра мы все эти расходы отобьем и у нас все будет хорошо".Хотя с точки зрения долгосрочных интересов европейских стран это уже очень плохо.Полная версия интервью Евгений Ющук: Зеленскому придется крутить педали до конца — главное, чтобы не ядерного на сайте Украина.ру.О том, как в ВСУ оценивают ситуацию на фронте Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

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новости, украина, запад, сша, евгений ющук, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, f-16