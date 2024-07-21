Подбрасывают ВСУ гирьки: Ющук о том, как США заставляют страдать Европу
Страны НАТО создали "беспилотную коалицию, чтобы вскладчину покупать, отдавать или собирать вооружения для Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук.
"Беспилотная коалиция" в этом плане ничем не отличается от танковой или истребительной (F-16). Противодействовать этому можно только одним способом — сбивать и сажать эти дроны, а также применять собственные БПЛА.
Запад таким образом решает две проблемы.
Первое. США зарабатывают деньги на оборонных заказах. Вне зависимости от того, отдаются вооружения какой-то страны или закупаются, потому что заявка на это в любом случае пойдет американским оборонным компаниям. Причем это долгосрочные контракты на годы вперед.
"Второе. США и Западу нужно "сдерживание России". Они хотят связать боем нашу армию на определенной территории, чтобы она больше нигде не могла оказывать силовое влияние. Пока Штаты успешно подбрасывают гирьки на чашу весов, чтобы ситуация для Украины слишком не ухудшалась", - сказал эксперт.
Да, Европа при этом начинает беднеть и страдать. Но нынешние европейские элиты считают евроатлантическое сотрудничество более важным. Их официальная позиция: "Сегодня нам плохо, но завтра мы все эти расходы отобьем и у нас все будет хорошо".
Хотя с точки зрения долгосрочных интересов европейских стран это уже очень плохо.
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