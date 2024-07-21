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Политическое самоубийство: Кличко заговорил о референдуме по вопросам мира на Украине
Политическое самоубийство: Кличко заговорил о референдуме по вопросам мира на Украине - 21.07.2024 Украина.ру
Политическое самоубийство: Кличко заговорил о референдуме по вопросам мира на Украине
Вопросы мирного разрешения конфликта на Украине необходимо вынести на референдум, и Владимиру Зеленскому придется это сделать. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
2024-07-21T14:24
2024-07-21T14:24
2024-07-21T15:24
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Болезненные соглашения невозможны без одобрения народа, считает Кличко.По его словам, следующие месяцы для украинской власти будут очень сложными. И Зеленский совершит политическое самоубийство, какое бы решение относительно продолжения войны или уступок России он не принял.Кличко видит выход в создании правительства национального единства, как это произошло в Израиле. При этом Зеленский вряд ли "готов отказаться от сосредоточенной в его руках власти, которую ему гарантирует военное положение". Однако сам Кличко выступает против выборов в ближайшее время.Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предложил Украине отказаться от идеи возврата на границы 1991 года.Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире одного из ютуб-каналов рассказал о своем страхе, что "власть пойдет на кровопускание". По его словам, подготовка к контрнаступлению идет полным ходом, он об этом знает от своих источников в Генштабе ВСУ. Политик добавил, что курирует подготавливаемое контрнаступление лично Зеленский.* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Как украинские эксперты оценивают перспективы своей страны Государство-скотобойня. Украинские эксперты о готовящемся кровопускании и об угрозе гражданской войны
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Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Кличко, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Верховная Рада, Генштаб, ВСУ
Политическое самоубийство: Кличко заговорил о референдуме по вопросам мира на Украине
14:24 21.07.2024 (обновлено: 15:24 21.07.2024)
Вопросы мирного разрешения конфликта на Украине необходимо вынести на референдум, и Владимиру Зеленскому придется это сделать. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Болезненные соглашения невозможны без одобрения народа, считает Кличко.
По его словам, следующие месяцы для украинской власти будут очень сложными. И Зеленский совершит политическое самоубийство, какое бы решение относительно продолжения войны или уступок России он не принял.
Кличко видит выход в создании правительства национального единства, как это произошло в Израиле. При этом Зеленский вряд ли "готов отказаться от сосредоточенной в его руках власти, которую ему гарантирует военное положение". Однако сам Кличко выступает против выборов в ближайшее время.
"США — ключевой партнер, который должен гарантировать договоренности с Москвой, и все хотят знать, кто будет следующим президентом, прежде чем делать какой-либо выбор", - считает Кличко.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предложил Украине отказаться от идеи возврата на границы 1991 года.
Экс-депутат Верховной Рады
, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук
* в эфире одного из ютуб-каналов рассказал о своем страхе, что "власть пойдет на кровопускание". По его словам, подготовка к контрнаступлению идет полным ходом, он об этом знает от своих источников в Генштабе
ВСУ. Политик добавил, что курирует подготавливаемое контрнаступление лично Зеленский
.
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.