https://ukraina.ru/20240721/1056386421.html

Угроза Венгрии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 июля

Угроза Венгрии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 июля - 21.07.2024 Украина.ру

Угроза Венгрии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 июля

Венгрии грозит кризис из-за остановки Украиной транзита российской нефти. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-07-21T13:00

2024-07-21T13:00

2024-07-21T13:01

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дмитрий песков

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О грозящем Венгрии кризисе сообщило издание Politico."Предпринятые Украиной меры могут создать тяжелую ситуацию", — заявила эксперт по Венгрии из аналитического центра Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска.По её словам, Венгрия может столкнуться с резким ростом цен на энергоносители и нехваткой электроэнергии уже через несколько недель. Вполне вероятно, Будапешту придётся начать использовать стратегические запасы энергии, которых хватит лишь на три месяца."Любое длительное прекращение поставок заставит региональные нефтеперерабатывающие компании использовать свои запасы, истощать их и одновременно с этим искать какое-то дипломатическое решение вопроса", — заявил ведущий аналитик по нефти в Kpler Виктор Катона.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о том, что транзит нефти "Лукойла", которую Венгрия закупила у России, был прекращен через территорию Украины. До этого о прекращении транзита заявляло Минэкономики Словакии. При этом в министерстве указывали, что Slovnaft обеспечен поставками российского топлива от другого поставщика, но Словакия обсуждает сложившуюся ситуацию с Украиной.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прекращение транзита нефти через территорию Украины. Он заявил, что ситуация с поставками зависит не от РФ."Ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас", — отметил он.В ответ на вопрос, будет ли Москва пытаться через государственные каналы разблокировать транзит по нефтепроводу "Дружба", чиновник напомнил, что это решение принималось на политическом, а не техническом уровне."Не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит", - заявил Песков.По его словам, "здесь какой-либо диалог у нас отсутствует".Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 16 обстрелов, на горловском направлении — 15 обстрелов, выпустив в общей сложности 87 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Верхнеторецкому — один сброс ВОП с БпЛА, по Петровскому и Кировскому районам Донецка — в общей сложности 26 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки — 15 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 21 июля по состоянию на 10:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Петровский район) - на АС "Трудовская" ранен мужчина 1964 года рождения, н.п. Верхнеторецкое (Ясиноватский м.о.) - в результате сброса ВОП с БпЛА по ул. Октябрьской погибла женщина 1971 года рождения, ранен мужчина 1967 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Костогрызово — 3; Подстепное — 4; Алёшки — 6; Новая Каховка — 4. В результате обстрелов н.п. Костогрызово и Новая Каховка ранения получили два мирных жителя", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Саги, Алёшки, Голая Пристань и Песчановка.Как сообщила администрация Горностаевского округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли по округу 24 удара."Обстрелу подверглось село Каиры. Также, зафиксировано 4 атаки вражескими дронами по территории Горностаевки", — рассказали в администрации.Информация о пострадавших в результате обстрелов не поступала.В администрации Великолепетихского округа сообщили, что ВСУ нанесли по территории округа 12 ударов."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка. Пострадавших среди мирного населения нет", — рассказали в администрации.Разрушений в результате обстрелов не зафиксировано. Все оперативные службы работают в штатном режиме.Кроме того, утром 21 июля стало известно, что ВСУ обстреляли жилые кварталы Новой Каховки. Обстрелу подвергся жилой микрорайон Основа.В результате агрессии ВСУ 65-летняя женщина получила серьезные ранения. Жительница доставлена в Каховскую ЦГБ для получения медицинской помощи.Утром 21 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе совершены атаки по сёлам Беломестное, Бессоновка, Головино, Крутой Лог, Петровка, Репное, Черемошное, Шагаровка и Щетиновка. Противник выпустил 14 БпЛА, 7 из которых были сбиты системой ПВО. Повреждены 4 частных домовладения и 4 легковых автомобиля", - указывалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе по сёлам Грузское, Цаповка и хутору Лозовая Рудка выпущено 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и 3 беспилотника. Обошлось без повреждений.В Валуйском городском округе сёла Вериговка, Новопетровка и Старый Хутор были атакованы с помощью двух БпЛА и 8 боеприпасов в ходе одного обстрела. В результате атак повреждены одно частное домовладение и 3 легковых автомобиля.В Волоконовском районе по сёлам Коновалово, Новое и хутору Старый выпущены 17 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и один беспилотник. Повреждён один комбайн.В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, а также села Дроновка, Глотово, Козинка и Мокрая Орловка подверглись атакам с помощью 3 БпЛА и 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Повреждения выявлены в одном частном доме.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Поповка, Староселье и Теребрено атакованы с помощью 5 БпЛА и 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. В результате атак повреждены одно частное домовладение, социальный объект и легковой автомобиль."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Маломихайловка, Муром и хутору Марьино выпущено 29 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 3 БпЛА, два из которых сбиты системой ПВО. В результате обстрела города Шебекино ранены 9 мирных жителей. Двоим пострадавшим медики Шебекинской ЦРБ оказали медицинскую помощь, они были отпущены домой на амбулаторное лечение. В больницы Белгорода госпитализированы 7 человек, из них у шестерых пострадавших состояние средней степени тяжести. В тяжёлом состоянии находится женщина с осколочными ранениями лица и переломом челюсти. В результате прямых попаданий снарядов один частный дом сгорел полностью, второй серьезно поврежден, уничтожены 2 автомобиля, а также серьезно повреждены 2 квартиры. Всего за день повреждены 65 квартир в 8 МКД, 18 частных домов, 15 автомобилей, 2 торговых объекта, социальный объект, производственное здание, проходная и одна единица спецтехники на территории промышленного предприятия и линия газоснабжения", - отмечалось в сводке.Утром 21 июля Минобороны России сообщило об отражённых украинских атаках."В течение прошедшей ночи, пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БпЛА перехвачены в акватории Чёрного моря", - указывалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой. О происходящем на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте"

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, венгрия, россия, украина, петер сийярто, дмитрий песков, вооруженные силы украины, politico, сцкк, словакия, нефть