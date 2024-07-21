Военный эксперт оценил успехи российских "дроноводов" - 21.07.2024 Украина.ру
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Военный эксперт оценил успехи российских "дроноводов"
Военный эксперт оценил успехи российских "дроноводов" - 21.07.2024 Украина.ру
Военный эксперт оценил успехи российских "дроноводов"
FPV-дроны оказались очень востребованными в зоне СВО для обеих сторон конфликта. О российских успехах в их производстве и применении рассказал изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-21T05:19
2024-07-21T05:19
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спецоперация
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Оценивая применение FPV-дронов украинскими военнослужащими, Насонов констатировал: "Да, на каком-то отрезке времени противник попытался опередить нас в этом вопросе. Но сейчас даже Forbes признал, что мы производим более 1000 дронов за сутки. Так что эту потребность мы закрываем".По мнению эксперта, в России не только наладили ручную и конвейерную сборку таких устройств. Освоено подключение их к системе искусственного интеллекта."В ближайшее время от 20 до 30 дронов будут управляться одним человеком по заранее созданным программам. Теперь фронт целого полка будет прикрыт одним специалистом. Не будет смысла напрягать зрение, чтобы вычислить разведпризнаки, когда противник попытается нанести удар. Мы сведем эти данные в единую централизованную таблицу и сделаем все, что нужно", - сказал Насонов.Он также обратил внимание на постоянные семинары по обучению операторов БПЛА. В их числе - всероссийский слёт дроноводов "Дронница"."Теперь любое наше мотострелковое подразделение будет иметь в штате специалиста по управлению беспилотным средством, - заявил эксперт. - Поверьте, что искусственный интеллект в ближайшее время поменяет очень многое. Мы будем сбивать средства, которые полетят в нашу сторону. До этого осталось не так много времени".Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.руПодробнее о перспективах СВО - в интервью Дениса Рудометова Алексей Самойлов: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском на сайте Украина.ру
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новости, россия, вооруженные силы украины, forbes, вс рф, дроны, спецоперация
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Forbes, ВС РФ, дроны, Спецоперация

Военный эксперт оценил успехи российских "дроноводов"

05:19 21.07.2024
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкЗапуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении
Запуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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FPV-дроны оказались очень востребованными в зоне СВО для обеих сторон конфликта. О российских успехах в их производстве и применении рассказал изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Оценивая применение FPV-дронов украинскими военнослужащими, Насонов констатировал:
"Да, на каком-то отрезке времени противник попытался опередить нас в этом вопросе. Но сейчас даже Forbes признал, что мы производим более 1000 дронов за сутки. Так что эту потребность мы закрываем".
По мнению эксперта, в России не только наладили ручную и конвейерную сборку таких устройств. Освоено подключение их к системе искусственного интеллекта.
"В ближайшее время от 20 до 30 дронов будут управляться одним человеком по заранее созданным программам. Теперь фронт целого полка будет прикрыт одним специалистом. Не будет смысла напрягать зрение, чтобы вычислить разведпризнаки, когда противник попытается нанести удар. Мы сведем эти данные в единую централизованную таблицу и сделаем все, что нужно", - сказал Насонов.
Он также обратил внимание на постоянные семинары по обучению операторов БПЛА. В их числе - всероссийский слёт дроноводов "Дронница".
"Теперь любое наше мотострелковое подразделение будет иметь в штате специалиста по управлению беспилотным средством, - заявил эксперт. - Поверьте, что искусственный интеллект в ближайшее время поменяет очень многое. Мы будем сбивать средства, которые полетят в нашу сторону. До этого осталось не так много времени".
Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.ру
Подробнее о перспективах СВО - в интервью Дениса Рудометова Алексей Самойлов: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском на сайте Украина.ру
 
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