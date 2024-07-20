https://ukraina.ru/20240720/1056382810.html

Расследование убийства Фарион, удар по Шебекино, смертный приговор наёмнику. Итоги 20 июля на Украине

Расследование убийства Фарион, удар по Шебекино, смертный приговор наёмнику. Итоги 20 июля на Украине - 20.07.2024 Украина.ру

Расследование убийства Фарион, удар по Шебекино, смертный приговор наёмнику. Итоги 20 июля на Украине

На Украине расследуют убийство филолога, бывшего народного депутата Ирины Фарион. ВСУ нанесли удар по Шебекино. Немецкие СМИ сообщили, что в Белоруссии вынесли смертный приговор наёмнику из "Полка Калиновского"

2024-07-20T18:40

2024-07-20T18:40

2024-07-20T18:58

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После полудня Владимир Зеленский у себя в телеграм-канале рассказал о расследовании дела об убийстве филолога, националисты и экс-нардепа Ирины Фарион."Утром уже были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка* касательно расследования убийства Ирины Фарион. Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, которая ведёт в Россию", - заявил Зеленский.Он подчеркнул, что задействованы "все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника"."Министр внутренних дел, заместители генерального прокурора и руководители Национальной полиции Украины и СБУ находятся на месте, во Львове. Благодарен каждому, кто помогает расследованию. Мои соболезнования семье и всем близким Ирины Фарион", - написал Зеленский в своём телеграм-канале.При этом советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко обвинил во всём Россию."Ирину Фарион убила р**ня. Именно они единственный бенефициар. Теперь вместо сплочённости против внешнего врага будут устраивать внутренние качели, ссорить украинцев между собой. Так, как в своё время они убили Шеремета и Гонгадзе, уничтожили Черновола и отравили Ющенко. Это же так очевидно", - заявил Лещенко.Это высказывание насторожило наблюдателей."Друзья. А вот это неожиданно. И дело не в тупости самого статуса, где рассказывается, что конкурента на выборах Черновола убила "р**ня". Дело не в бреде о том, что убитого украинским МВД Гонгадзе убила "р**ня". Дело даже не в том, что подорванного украинскими "волонтерами" Шеремета убила "р**ня". Дело в том, что это пишет личный ж***лиз (подхалим — Ред.) Зеленского, сотрудник Офиса президента. Я думаю, нет, я теперь уверен, что Офис президента точно знает, кто её убил. Этим и объясняются странности поведения и поимки киллера. Очень интересно. Подоляк придумал "спецоперацию" или кто подсказал Великому? А зачем? "Убийство Кирова"?", - прокомментировал слова Лещенко украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.В своём видео он также указал на другие странности в деле. По словам Шария, в 100 метрах от места убийства находится некий объект, который усиленно охраняют. Но, несмотря на важность объекта, подозрительный молодой человек, который, вероятно, скрывал свои татуировки и прятал лицо, неделями находился у дома Фарион на улице Масарика. И это при том, что его запомнили соседи убитой, в т.ч. и из-за подозрительного внешнего вида.Примечательно, что, по словам министра Клименко, в районе преступления не работали камеры из-за отключения электроэнергии. При этом, как сообщили вечером 20 июля в комментарии изданию "Страна" соседи Фарион, свет отключили в её доме за несколько часов до нападения."Незадолго после нападения свет включили. Но стрелок сразу убежал. В соседних домах свет был и в "Новой Почте" свет был",- рассказали соседи.Издание также опубликовало видео с маршрута, по которому стрелявший покинул место убийства.Похороны Фарион состоятся в понедельник, 22 июля, в 14:00 на Лычаковском кладбище, недалеко от могилы Владимира Ивасюка. Панихида начнётся в воскресенье, 21 июля, в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.Удар по ШебекиноДнём 20 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном ударе Вооружённых сил Украины по Шебекино."Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. Ранены 7 мирных жителей. Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом. Все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время врачи районной больницы обследуют их и оказывают всю необходимую помощь. Еще двоих, мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своём телеграм-канале.Он рассказал, что в городе прямыми попаданиями снарядов выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады, стены в 2 МКД. Две квартиры получили серьёзные повреждения."В одном из домов произошло возгорание газопровода, которое оперативно ликвидировано пожарными расчетами. От прямого попадания снаряда на территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники. Также на текущий момент выявлены повреждения в двух коммерческих объектах, четырех автомобилях и еще двух многоквартирных домах", - писал Гладков.Российский военкор Евгений Поддубный сравнил Шебекино с Горловкой."Армия детоубийц и трусов продолжает бить по мирным жителям. В Шебекино сегодня ранено 7 человек в результате ударов ВСУ. Вообще по сводкам, да и не только, я тут не далеко, мне Шебекино более всего напоминает многострадальную донецкую Горловку, которая во фронтовой конфигурации занимает примерно схожее положение. Пока прифронтовой город находится в зоне поражение вражеской авиации, артиллерии, ударных дронов и ОТРК - ситуация вряд ли изменится", - подчеркнул Поддубный.Позднее губернатор Гладков предупредил население о суббоеприпасах на месте происшествия."После последних обстрелов со стороны ВСУ на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы. За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых "колокольчиков". Очень прошу — взрослых и, особенно, детей: если вы обнаружили такой предмет, ни в коем случае не поднимайте его и не трогайте! Сразу же звоните 112. Оператору нужно будет сообщить точное место: где вы нашли такой "колокольчик"-боеприпас, его описание и свой номер телефона, чтобы специалисты при необходимости смогли связаться с Вами. По возможности оградите территорию. Самое главное — не пускайте туда детей", - призвал Гладков.Он попросил жителей региона быть бдительными и осторожными в ближайшее время. По его словам, такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья. Поэтому сразу же нужно сообщить об и обнаружении. Гладков подчеркнул: сапёры Министерства обороны РФ работают круглосуточно, а значит, все взрывоопасные предметы оперативно вывезут и ликвидируют.Смертный приговор наёмникуНемецкого наёмника, воевавшего на стороне ВСУ, приговорили к расстрелу в Белоруссии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД Германии."Берлин находится в тесном контакте с властями в Минске по поводу его судьбы", — указано в сообщении.Министерство иностранных дел Германии не назвало имя приговорённого. Однако, по информации Reuters, речь идёт о Рико Кригере, которого обвиняют в терроризме и наёмничестве. Кригер находится под стражей с ноября 2023 года.Также сообщается, что осужденный числился в запрещённом в Белоруссии формировании "Полк имени Кастуся Калиновского", который входит Интернациональный легион украинских Сил ТрО.О происходящем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании главного удара"* - внесён в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240720/1056379285.html

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эксклюзив, хроники, сбу, вооруженные силы украины, офис президента, вячеслав гладков, ирина фарион, украина, шебекино, белоруссия, владимир зеленский