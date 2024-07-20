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Американские журналисты узнали, почему у США не получится нарастить производство ракет для ЗРК Patriot

Американские журналисты узнали, почему у США не получится нарастить производство ракет для ЗРК Patriot - 20.07.2024 Украина.ру

Американские журналисты узнали, почему у США не получится нарастить производство ракет для ЗРК Patriot

Японские заводы, на которые так рассчитывали в Вашингтоне в вопросах увеличения производства ракет для ЗРК Patriot для последующей передачи их Киеву, не смогут оперативно нарастить выпуск необходимых деталей. О срыве плана США пишет газета Reuters, ссылаясь на свои источники

2024-07-20T18:00

2024-07-20T18:00

2024-07-20T18:02

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Изначально США планировали увеличить производство с 500 ракет PAC в год до более чем 750 в год по всему миру, чтобы обеспечить таким оружием Украину, указал собеседник журналистов. Вместе с тем, намерения Вашингтона не могут быть воплощены без дополнительных поставок головок самонаведения ракет, которые США поставляют союзникам на последних этапах сборки. СМИ не уточняет, сорвались ли планы по наращиванию производства именно из-за этого компонента. Отмечается, что японская Mitsubishi Heavy Industrie производит 30 ракет PAC-3 за год по лицензии американского оборонного подрядчика Lockheed Martin (LMT. N). Число выпускаемых ракет могло бы вырасти до 60, однако для этого не достает компонентов. "Может пройти несколько лет, прежде чем Mitsubishi сможет увеличить объемы производства из-за дефицита комплектующих",— цитирует издание своего информированного источника. Ранее Владимир Зеленский назвал точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые нужны Украине дополнительно для защиты неба. По его словам, теперь стране необходимо не менее 24 систем Patriot. Прежде он просил пять-семь таких установок.Читайте также как ВСУ с помощью ЗРК Patriot сбили российский самолет, убив собственных сограждан в интервью военного эксперта, полковника запаса (ЛНР) Виталия Киселёва на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240707/1056110696.html

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новости, сша, владимир зеленский, украина, пво, всу, военная помощь, военная техника, производство