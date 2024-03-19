"Убили собственных сограждан": эксперт объяснил, как ВСУ с помощью ЗРК Patriot сбили российский самолет
Таких систем как американские ЗРК Patriot не так много в мире. Стянуть их на территорию Украины очень сложно. Изначально ЗРК Patriot были нужны для прикрытия Киева и портовой инфраструктуры в Одессе, на передовой их используют в крайнем случае. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Изначально ЗРК Patriot были нужны Украине для защиты портовой инфраструктуры Одессы, где они изготавливают БПЛА для нанесения ударов по Крыму и Черноморскому флоту. Также их использовали для прикрытия Киева, на передовой ЗРК Patriot используют только в крайнем случае, рассказал эксперт.
"Вы же помните, что было с [российским самолетом] Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для обмена. Они (ВСУ. - Ред.) подтянули под Харьков свои ЗРК, сбили наш самолет и откатили его. Они убили собственных сограждан", - отметил Киселев.
Но потом украинские военные "поверили в себя" и решили перебросить эти системы южнее. Но российские военные вычислили их местонахождение и уничтожили. Это был существенный удар по репутации американского ВПК, отметил военный.
Таких систем как американские ЗРК Patriot не так много в мире. Стянуть их на территорию Украины очень сложно. Не каждая страна на это согласится. Ракет для них тоже не так много. Поэтому ВСУ будут использовать их в самом крайнем случае – для удара по российским ВКС и вертолетам, заключил собеседник издания.
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