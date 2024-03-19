https://ukraina.ru/20240319/1053960325.html

"Убили собственных сограждан": эксперт объяснил, как ВСУ с помощью ЗРК Patriot сбили российский самолет

"Убили собственных сограждан": эксперт объяснил, как ВСУ с помощью ЗРК Patriot сбили российский самолет - 19.03.2024 Украина.ру

"Убили собственных сограждан": эксперт объяснил, как ВСУ с помощью ЗРК Patriot сбили российский самолет

Таких систем как американские ЗРК Patriot не так много в мире. Стянуть их на территорию Украины очень сложно. Изначально ЗРК Patriot были нужны для прикрытия Киева и портовой инфраструктуры в Одессе, на передовой их используют в крайнем случае. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-03-19T05:10

2024-03-19T05:10

2024-03-19T05:10

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одесса

зрк patriot

вооружение

самолет

ракетный удар

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всу

харьков

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Изначально ЗРК Patriot были нужны Украине для защиты портовой инфраструктуры Одессы, где они изготавливают БПЛА для нанесения ударов по Крыму и Черноморскому флоту. Также их использовали для прикрытия Киева, на передовой ЗРК Patriot используют только в крайнем случае, рассказал эксперт.Но потом украинские военные "поверили в себя" и решили перебросить эти системы южнее. Но российские военные вычислили их местонахождение и уничтожили. Это был существенный удар по репутации американского ВПК, отметил военный.Таких систем как американские ЗРК Patriot не так много в мире. Стянуть их на территорию Украины очень сложно. Не каждая страна на это согласится. Ракет для них тоже не так много. Поэтому ВСУ будут использовать их в самом крайнем случае – для удара по российским ВКС и вертолетам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240318/1053949003.html

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новости, киев, одесса, зрк patriot, вооружение, самолет, ракетный удар, сво, всу, харьков