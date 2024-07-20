Неизвестные вновь сожгли автомобили военных и релейный шкаф на Украине
15:34 20.07.2024 (обновлено: 15:40 20.07.2024)
автомобиль ВСУшника в Одессе
Минувшим вечером, 19 июля, в одном из районов Киева и в Винницкой области неизвестные сожгли пару автомобилей военнослужащих украинской армии, а также один релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны", ссылаясь на источник в правоохранительных органах
"В Киеве в Оболонском районе в 19:00 подожгли автомобиль Nissan, который принадлежит военному. Машину потушили через 30 минут. Люди не пострадали, а автомобиль получил частичные повреждения", – сказано в опубликованном сообщении.
Еще один автомобиль военного Ssang Yong сожгли в Винницкой области. У машины сгорела передняя часть. Уточняется, что по факту произошедшего открыты уголовные дела по статье о препятствовании Вооруженным силам Украины.
Поджог релейного шкафа неизвестные совершили около станции Почайная. СМИ указывает, что движение поездов не прекращалось.
Ранее серия поджогов автомобилей прошла в Одесской области. СМИ писали об уничтожении пяти машин, принадлежащих военнослужащим, 17 июля. Позже сообщалось о поджоге в регионе еще трех автомобилей. Аналогичные происшествия происходят в Виннице, Харькове, Ровно и других городах. О задержании подозреваемых в совершении преступлений не сообщалось.
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