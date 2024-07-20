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Неизвестные вновь сожгли автомобили военных и релейный шкаф на Украине

Неизвестные вновь сожгли автомобили военных и релейный шкаф на Украине - 20.07.2024 Украина.ру

Неизвестные вновь сожгли автомобили военных и релейный шкаф на Украине

Минувшим вечером, 19 июля, в одном из районов Киева и в Винницкой области неизвестные сожгли пару автомобилей военнослужащих украинской армии, а также один релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны", ссылаясь на источник в правоохранительных органах

2024-07-20T15:34

2024-07-20T15:34

2024-07-20T15:40

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Еще один автомобиль военного Ssang Yong сожгли в Винницкой области. У машины сгорела передняя часть. Уточняется, что по факту произошедшего открыты уголовные дела по статье о препятствовании Вооруженным силам Украины.Поджог релейного шкафа неизвестные совершили около станции Почайная. СМИ указывает, что движение поездов не прекращалось. Ранее серия поджогов автомобилей прошла в Одесской области. СМИ писали об уничтожении пяти машин, принадлежащих военнослужащим, 17 июля. Позже сообщалось о поджоге в регионе еще трех автомобилей. Аналогичные происшествия происходят в Виннице, Харькове, Ровно и других городах. О задержании подозреваемых в совершении преступлений не сообщалось.Подробнее о том, что предпринимают жители регионов Украины при борьбе с насильственной мобилизацией читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.

https://ukraina.ru/20240710/1056173487.html

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новости, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, диверсия, диверсанты, поджог