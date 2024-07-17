https://ukraina.ru/20240717/1056305986.html

Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащих

Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащих - 17.07.2024 Украина.ру

Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащих

Пять автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли за ночь в Одессе. Об этом сообщили местные интернет-сообщества

2024-07-17T12:11

2024-07-17T12:11

2024-07-17T12:11

мобилизация

новости

одесса

вооруженные силы украины

автомобиль

поджог

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"В Одессе снова горели военные автомобили... Сообщается, что только этой ночью пылали пять машин", - пишут в одном из материалов.В мае в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. С тех пор интернет кишит видеозаписями силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На этом фоне украинские мужчины начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области.Подробнее о борьбе украинского подполья и партизан - в материале Павла Котова Пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правда на сайте Украина.ру.

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мобилизация, новости, одесса, вооруженные силы украины, автомобиль, поджог