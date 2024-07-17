Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащих
Пять автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли за ночь в Одессе. Об этом сообщили местные интернет-сообщества
"В Одессе снова горели военные автомобили... Сообщается, что только этой ночью пылали пять машин", - пишут в одном из материалов.
В мае в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. С тех пор интернет кишит видеозаписями силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На этом фоне украинские мужчины начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области.
Подробнее о борьбе украинского подполья и партизан - в материале Павла Котова Пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правда на сайте Украина.ру.