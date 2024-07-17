Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащих - 17.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240717/1056305986.html
Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащих
Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащих - 17.07.2024 Украина.ру
Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащих
Пять автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли за ночь в Одессе. Об этом сообщили местные интернет-сообщества
2024-07-17T12:11
2024-07-17T12:11
мобилизация
новости
одесса
вооруженные силы украины
автомобиль
поджог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102400/07/1024000748_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8a649a33457816d1c08744b985f55947.jpg
"В Одессе снова горели военные автомобили... Сообщается, что только этой ночью пылали пять машин", - пишут в одном из материалов.В мае в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. С тех пор интернет кишит видеозаписями силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На этом фоне украинские мужчины начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области.Подробнее о борьбе украинского подполья и партизан - в материале Павла Котова Пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правда на сайте Украина.ру.
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102400/07/1024000748_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_47983814add40692912a3a3b2b9472da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мобилизация, новости, одесса, вооруженные силы украины, автомобиль, поджог
мобилизация, Новости, Одесса, Вооруженные силы Украины, автомобиль, поджог

Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащих

12:11 17.07.2024
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
Читать в
Пять автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли за ночь в Одессе. Об этом сообщили местные интернет-сообщества
"В Одессе снова горели военные автомобили... Сообщается, что только этой ночью пылали пять машин", - пишут в одном из материалов.
В мае в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. С тех пор интернет кишит видеозаписями силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На этом фоне украинские мужчины начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области.
Подробнее о борьбе украинского подполья и партизан - в материале Павла Котова Пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правда на сайте Украина.ру.
 
мобилизацияНовостиОдессаВооруженные силы Украиныавтомобильподжог
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:51СМИ напомнили, как Зеленский отзывался о вероятном будущем вице-президенте США
13:41Очень непростые отношения. Как договариваются между собой Анкара и Москва
13:40Кремль отреагировал на прогнозы Дуды насчет войны России с НАТО
13:30Миротворец Орбан – яблоко европейского раздора
13:30Продвижение ВС РФ, горящие автомобили ТЦК в Одессе. Главное на Украине на 13.30 17 июля
13:19"Они отталкивают": Трамп сменил риторику в отношении антироссийских санкций
13:09Украинские дроны несколько раз атаковали спасателей в ДНР
12:43Лаврову сообщили итоги саммита "мира" по Украине, его швейцарский коллега "усвоил аргументы" Москвы
12:33За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров
12:13Борьба за милость Трампа и распил миллионов бюджетных средств. О чем говорит и мечтает украинская элита
12:11Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащих
12:02"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа"
11:44Германия сократит помощь Киеву - Рейтер
11:34Украинский парламент одобрил закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство
11:06Пушилин указал на международный масштаб террористического обличия украинского режима
11:03Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп
10:36Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса - Wall Street Journal
10:33Украинскому пограничнику, расстрелявшему дезертира, грозит до 10 лет тюрьмы – "Страна"
09:59Он уже победил: Корнилов о покушении на Трампа, агрессии либералов и о том, кто следующий
09:49Греция передаст Украине 32 устаревших истребителя, продав их США - Al Jazeera
Лента новостейМолния