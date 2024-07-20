В Белоруссии впервые вынесли приговор за наемническую деятельность – 30-летнего немца казнят - 20.07.2024 Украина.ру
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В Белоруссии впервые вынесли приговор за наемническую деятельность – 30-летнего немца казнят
В Белоруссии впервые вынесли приговор за наемническую деятельность – 30-летнего немца казнят - 20.07.2024 Украина.ру
В Белоруссии впервые вынесли приговор за наемническую деятельность – 30-летнего немца казнят
Суд в Белоруссии приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни за наемническую деятельность, связанную с полком имени Кастуси Калиновского — группой белорусских наемников, воюющих против России на Украине. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на данные м правозащитного центра "Весна"*
2024-07-20T13:13
2024-07-20T13:18
новости
белоруссия
германия
россия
the guardian
мвд
смертная казнь
иностранные наемники
приговор
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"Гражданин Германии приговорен к смертной казни в Белоруссии, заявило министерство иностранных дел Германии через несколько часов после того, как белорусская правозащитная группа* заявила, что немецкий военный медик был приговорен к смертной казни через расстрел", – сказано в публикации. Уточняется, что 30-летний немец был осужден по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии в ходе судебного процесса, состоявшегося в конце июня. Достоверно неизвестно в чем его признали виновным, однако в тюрьме Кригер находился с осени прошлого года, уточнило СМИ. В МВД ФРГ сообщили, что ведомство и немецкое посольство в Минске оказывают Кригеру консульскую поддержку и работают с белорусскими властями в его интересах. При этом, в министерстве юстиции Белоруссии отказались комментировать журналистам ситуацию. Ранее в Следственном комитете России сообщали, что более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне украинской армии. Подробнее о том, почему нужна смертная казнь для террористов в России читайте в интервью лидера общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимира Рогова на сайте Украина.ру.*Признано экстремистским и запрещено в РФ, внесено в список иностранных агентов.
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новости, белоруссия, германия, россия, the guardian, мвд, смертная казнь, иностранные наемники, приговор
Новости, Белоруссия, Германия, Россия, The Guardian, МВД, смертная казнь, иностранные наемники, приговор

В Белоруссии впервые вынесли приговор за наемническую деятельность – 30-летнего немца казнят

13:13 20.07.2024 (обновлено: 13:18 20.07.2024)
 
Суд в Белоруссии приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни
Суд в Белоруссии приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни
Читать в
Суд в Белоруссии приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни за наемническую деятельность, связанную с полком имени Кастуси Калиновского — группой белорусских наемников, воюющих против России на Украине. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на данные м правозащитного центра "Весна"*
"Гражданин Германии приговорен к смертной казни в Белоруссии, заявило министерство иностранных дел Германии через несколько часов после того, как белорусская правозащитная группа* заявила, что немецкий военный медик был приговорен к смертной казни через расстрел", сказано в публикации.
Уточняется, что 30-летний немец был осужден по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии в ходе судебного процесса, состоявшегося в конце июня. Достоверно неизвестно в чем его признали виновным, однако в тюрьме Кригер находился с осени прошлого года, уточнило СМИ.
В МВД ФРГ сообщили, что ведомство и немецкое посольство в Минске оказывают Кригеру консульскую поддержку и работают с белорусскими властями в его интересах.
При этом, в министерстве юстиции Белоруссии отказались комментировать журналистам ситуацию.

"Дело может быть связано с полком имени Кастуша Калиновского, группой белорусских добровольцев, сражающихся против России в войне на Украине, сообщает "Весна"*. Это был первый случай, когда кого-то судили за наемническую деятельность в Беларуси", – пишет газета, ссылаясь на правозащитную организацию*.

Ранее в Следственном комитете России сообщали, что более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне украинской армии.
Подробнее о том, почему нужна смертная казнь для террористов в России читайте в интервью лидера общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимира Рогова на сайте Украина.ру.
*Признано экстремистским и запрещено в РФ, внесено в список иностранных агентов.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
28 июня, 17:30
Бастрыкин против того, чтобы россияне кормили террористов в тюрьмах. Выход – смертная казнь Содержание каждого заключенного в российской тюрьме обходится не менее чем в 300 тысяч рублей в год. С учетом того, что те же террористы, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" получили пожизненный срок, колоссальные суммы для них изымаются из налогов граждан, заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин
 
НовостиБелоруссияГерманияРоссияThe GuardianМВДсмертная казньиностранные наемникиприговор
 
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