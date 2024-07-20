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В Белоруссии впервые вынесли приговор за наемническую деятельность – 30-летнего немца казнят

В Белоруссии впервые вынесли приговор за наемническую деятельность – 30-летнего немца казнят - 20.07.2024 Украина.ру

В Белоруссии впервые вынесли приговор за наемническую деятельность – 30-летнего немца казнят

Суд в Белоруссии приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни за наемническую деятельность, связанную с полком имени Кастуси Калиновского — группой белорусских наемников, воюющих против России на Украине. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на данные м правозащитного центра "Весна"*

2024-07-20T13:13

2024-07-20T13:13

2024-07-20T13:18

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"Гражданин Германии приговорен к смертной казни в Белоруссии, заявило министерство иностранных дел Германии через несколько часов после того, как белорусская правозащитная группа* заявила, что немецкий военный медик был приговорен к смертной казни через расстрел", – сказано в публикации. Уточняется, что 30-летний немец был осужден по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии в ходе судебного процесса, состоявшегося в конце июня. Достоверно неизвестно в чем его признали виновным, однако в тюрьме Кригер находился с осени прошлого года, уточнило СМИ. В МВД ФРГ сообщили, что ведомство и немецкое посольство в Минске оказывают Кригеру консульскую поддержку и работают с белорусскими властями в его интересах. При этом, в министерстве юстиции Белоруссии отказались комментировать журналистам ситуацию. Ранее в Следственном комитете России сообщали, что более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне украинской армии. Подробнее о том, почему нужна смертная казнь для террористов в России читайте в интервью лидера общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимира Рогова на сайте Украина.ру.*Признано экстремистским и запрещено в РФ, внесено в список иностранных агентов.

https://ukraina.ru/20240628/1055942960.html

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новости, белоруссия, германия, россия, the guardian, мвд, смертная казнь, иностранные наемники, приговор