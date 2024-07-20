В Белоруссии впервые вынесли приговор за наемническую деятельность – 30-летнего немца казнят
13:13 20.07.2024 (обновлено: 13:18 20.07.2024)
Суд в Белоруссии приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни
Суд в Белоруссии приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни за наемническую деятельность, связанную с полком имени Кастуси Калиновского — группой белорусских наемников, воюющих против России на Украине. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на данные м правозащитного центра "Весна"*
"Гражданин Германии приговорен к смертной казни в Белоруссии, заявило министерство иностранных дел Германии через несколько часов после того, как белорусская правозащитная группа* заявила, что немецкий военный медик был приговорен к смертной казни через расстрел", – сказано в публикации.
Уточняется, что 30-летний немец был осужден по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии в ходе судебного процесса, состоявшегося в конце июня. Достоверно неизвестно в чем его признали виновным, однако в тюрьме Кригер находился с осени прошлого года, уточнило СМИ.
В МВД ФРГ сообщили, что ведомство и немецкое посольство в Минске оказывают Кригеру консульскую поддержку и работают с белорусскими властями в его интересах.
При этом, в министерстве юстиции Белоруссии отказались комментировать журналистам ситуацию.
"Дело может быть связано с полком имени Кастуша Калиновского, группой белорусских добровольцев, сражающихся против России в войне на Украине, сообщает "Весна"*. Это был первый случай, когда кого-то судили за наемническую деятельность в Беларуси", – пишет газета, ссылаясь на правозащитную организацию*.
Ранее в Следственном комитете России сообщали, что более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне украинской армии.
*Признано экстремистским и запрещено в РФ, внесено в список иностранных агентов.
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