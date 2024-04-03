"Лишилась ног и потеряла много крови": Рогов сообщил, почему нужна смертная казнь для террористов
В России необходимо ввести смертную казнь за военные преступления и терроризм. Только угроза страшного наказания может снизить эту проблему. Враг должен понимать, что он будет наказан. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
Уровень террористической опасности во время выборов в Запорожье был очень высоким. ВСУ наносили удары из артиллерии, РСЗО и дронов-камиказдзе. Токмак, Пологи и Каменско-Днепровский район буквально горели, рассказал общественник.
"Но были и прямые теракты. К сожалению, погибла женщина (член избирательной комиссии в Бердянске). Ее взорвали в собственной машине. У нее маленькая "Таврия", но нацисты засунули под нее 1,5 килограмма взрывчатки. Она лишилась ног и потеряла много крови", - подчеркнул Рогов.
Еще была попытка теракта в отношении одного из доверенных лиц президента России Владимира Путина. Но спецслужбы Запорожской области не позволили его осуществить, добавил политик.
В целом в Запорожской области проходит много задержаний. Силовикам даже удается вычислять тех людей, которые в 2022-2023 годах корректировали огонь, отметил он.
"Враг должен понимать, что он будет наказан. И я считаю, что нам пора бы ввести смертную казнь за военные преступления и терроризм. Только угроза страшного наказания может снизить эту проблему", - резюмировал собеседник издания.
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