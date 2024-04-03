"Лишилась ног и потеряла много крови": Рогов сообщил, почему нужна смертная казнь для террористов - 03.04.2024 Украина.ру
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"Лишилась ног и потеряла много крови": Рогов сообщил, почему нужна смертная казнь для террористов
"Лишилась ног и потеряла много крови": Рогов сообщил, почему нужна смертная казнь для террористов - 03.04.2024 Украина.ру
"Лишилась ног и потеряла много крови": Рогов сообщил, почему нужна смертная казнь для террористов
В России необходимо ввести смертную казнь за военные преступления и терроризм. Только угроза страшного наказания может снизить эту проблему. Враг должен понимать, что он будет наказан. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
2024-04-03T04:50
2024-04-03T04:50
новости
запорожская область
владимир рогов
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выборы
президент
терроризм
бердянск
токмак
дроны
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Уровень террористической опасности во время выборов в Запорожье был очень высоким. ВСУ наносили удары из артиллерии, РСЗО и дронов-камиказдзе. Токмак, Пологи и Каменско-Днепровский район буквально горели, рассказал общественник.Еще была попытка теракта в отношении одного из доверенных лиц президента России Владимира Путина. Но спецслужбы Запорожской области не позволили его осуществить, добавил политик.В целом в Запорожской области проходит много задержаний. Силовикам даже удается вычислять тех людей, которые в 2022-2023 годах корректировали огонь, отметил он."Враг должен понимать, что он будет наказан. И я считаю, что нам пора бы ввести смертную казнь за военные преступления и терроризм. Только угроза страшного наказания может снизить эту проблему", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру
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новости, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, выборы, президент, терроризм, бердянск, токмак, дроны, взрыв
Новости, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, выборы, президент, терроризм, Бердянск, Токмак, дроны, взрыв

"Лишилась ног и потеряла много крови": Рогов сообщил, почему нужна смертная казнь для террористов

04:50 03.04.2024
 
© РИА Новости . Олеся Потапова / Перейти в фотобанкВзрыв автомобиля в Луганске
Взрыв автомобиля в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Олеся Потапова
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В России необходимо ввести смертную казнь за военные преступления и терроризм. Только угроза страшного наказания может снизить эту проблему. Враг должен понимать, что он будет наказан. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
Уровень террористической опасности во время выборов в Запорожье был очень высоким. ВСУ наносили удары из артиллерии, РСЗО и дронов-камиказдзе. Токмак, Пологи и Каменско-Днепровский район буквально горели, рассказал общественник.

"Но были и прямые теракты. К сожалению, погибла женщина (член избирательной комиссии в Бердянске). Ее взорвали в собственной машине. У нее маленькая "Таврия", но нацисты засунули под нее 1,5 килограмма взрывчатки. Она лишилась ног и потеряла много крови", - подчеркнул Рогов.

Еще была попытка теракта в отношении одного из доверенных лиц президента России Владимира Путина. Но спецслужбы Запорожской области не позволили его осуществить, добавил политик.
В целом в Запорожской области проходит много задержаний. Силовикам даже удается вычислять тех людей, которые в 2022-2023 годах корректировали огонь, отметил он.
"Враг должен понимать, что он будет наказан. И я считаю, что нам пора бы ввести смертную казнь за военные преступления и терроризм. Только угроза страшного наказания может снизить эту проблему", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру
Александр Полищук интервью
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Александр Полищук: Чтобы взять Одессу, России не нужны огромные потери в новых "николаевских" десантахВесной 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили города Одессу и Николаев. Одесская наступательная операция продлилась с 26 марта по 14 апреля 1944 года. В результате были разгромлены 6-я немецкая и 3-я румынская армии. Враг потерял около 27 тысяч человек убитыми и 11 тысяч пленными, а также более 440 танков и штурмовых орудий
 
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