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"Лишилась ног и потеряла много крови": Рогов сообщил, почему нужна смертная казнь для террористов

"Лишилась ног и потеряла много крови": Рогов сообщил, почему нужна смертная казнь для террористов - 03.04.2024 Украина.ру

"Лишилась ног и потеряла много крови": Рогов сообщил, почему нужна смертная казнь для террористов

В России необходимо ввести смертную казнь за военные преступления и терроризм. Только угроза страшного наказания может снизить эту проблему. Враг должен понимать, что он будет наказан. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов

2024-04-03T04:50

2024-04-03T04:50

2024-04-03T04:50

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бердянск

токмак

дроны

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Уровень террористической опасности во время выборов в Запорожье был очень высоким. ВСУ наносили удары из артиллерии, РСЗО и дронов-камиказдзе. Токмак, Пологи и Каменско-Днепровский район буквально горели, рассказал общественник.Еще была попытка теракта в отношении одного из доверенных лиц президента России Владимира Путина. Но спецслужбы Запорожской области не позволили его осуществить, добавил политик.В целом в Запорожской области проходит много задержаний. Силовикам даже удается вычислять тех людей, которые в 2022-2023 годах корректировали огонь, отметил он."Враг должен понимать, что он будет наказан. И я считаю, что нам пора бы ввести смертную казнь за военные преступления и терроризм. Только угроза страшного наказания может снизить эту проблему", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240402/1054252592.html

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новости, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, выборы, президент, терроризм, бердянск, токмак, дроны, взрыв