Мэра-рэкетира, мечтавшего о собственной турбазе, задержали в Одесской области

Министр аграрной политики Украины подал в отставку после того, как его заподозрили в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило действующего министра аграрной политики страны Николая Сольского в завладении 2,4 тысяч гектаров земли государственной собственности. В ответ чиновник решил уволиться со своего поста и, вероятно, избежать наказания за коррупцию