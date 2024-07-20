Мэра-рэкетира, мечтавшего о собственной турбазе, задержали в Одесской области - 20.07.2024 Украина.ру
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Мэра-рэкетира, мечтавшего о собственной турбазе, задержали в Одесской области
Мэра-рэкетира, мечтавшего о собственной турбазе, задержали в Одесской области - 20.07.2024 Украина.ру
Мэра-рэкетира, мечтавшего о собственной турбазе, задержали в Одесской области
За попытку завладеть при помощи обмана и угроз туристической базой украинские силовики задержали главу города Белгород-Днестровский Виталия Граждана. Об этом сообщает Нацполиция, пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ)
2024-07-20T12:46
2024-07-20T12:51
новости
одесская область
белгород-днестровский
украина
нацполиция
коррупция
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Издание "Украинская правда" пишет, что речь идет именно о Виталии Граждане, который вместе с сообщниками обманом уговорили владелицу рекреационного объекта, расположенного на морском побережье, передать комплекс в собственность подконтрольного им общества. По данным следствия, уже бывшая владелица получила 50% корпоративных прав на объект, а другую половину - подконтрольный мэру человек. Затем женщину отстранили от управления базой и получения доходов, а новый совладелец начал подыскивать покупателей на комплекс, уточнили в Нацполиции. "Как только покупатели нашлись, участники преступной группировки встретились с женщиной, угрожали ей, и предупредили, что в случае отказа в передаче остальных корпоративных прав на объект, обольют ее кислотой", – добавили в ведомстве. Для того, чтобы избежать проблем с переоформлением на новых владельцев турбазы, Граждан подкупил знакомого адвоката, подконтрольных регистраторов и нотариусов. Его поймали с поличным во время получения задатка от покупателей турбазы объемом в 30 тысяч долларов. Решается вопрос об избрании меры пресечения, заключили в полиции. Ранее бывший чиновник Минобороны Украины Александр Лиев после того, как украл почти 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов для армии, остался без меры пресечения.Подробнее о рэкете под крышей Офиса президента и поиске козлов отпущения читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Королевича.
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новости, одесская область, белгород-днестровский, украина, нацполиция, коррупция
Новости, Одесская область, Белгород-Днестровский, Украина, Нацполиция, коррупция

Мэра-рэкетира, мечтавшего о собственной турбазе, задержали в Одесской области

12:46 20.07.2024 (обновлено: 12:51 20.07.2024)
 
© cqzdp1vh Одесская область
Одесская область
© cqzdp1vh
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За попытку завладеть при помощи обмана и угроз туристической базой украинские силовики задержали главу города Белгород-Днестровский Виталия Граждана. Об этом сообщает Нацполиция, пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ)
"Злоумышленники обманом и угрозами пытались завладеть базой отдыха. Процесс вымогательства сопровождался психологическим давлением и запугиванием. Организатор преступной группировки задержан, ему грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сказано в распространенном сообщении Нацполиции.
Издание "Украинская правда" пишет, что речь идет именно о Виталии Граждане, который вместе с сообщниками обманом уговорили владелицу рекреационного объекта, расположенного на морском побережье, передать комплекс в собственность подконтрольного им общества.
По данным следствия, уже бывшая владелица получила 50% корпоративных прав на объект, а другую половину - подконтрольный мэру человек. Затем женщину отстранили от управления базой и получения доходов, а новый совладелец начал подыскивать покупателей на комплекс, уточнили в Нацполиции.

"Как только покупатели нашлись, участники преступной группировки встретились с женщиной, угрожали ей, и предупредили, что в случае отказа в передаче остальных корпоративных прав на объект, обольют ее кислотой", – добавили в ведомстве.

Для того, чтобы избежать проблем с переоформлением на новых владельцев турбазы, Граждан подкупил знакомого адвоката, подконтрольных регистраторов и нотариусов.
Его поймали с поличным во время получения задатка от покупателей турбазы объемом в 30 тысяч долларов. Решается вопрос об избрании меры пресечения, заключили в полиции.
Ранее бывший чиновник Минобороны Украины Александр Лиев после того, как украл почти 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов для армии, остался без меры пресечения.
Подробнее о рэкете под крышей Офиса президента и поиске козлов отпущения читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Королевича.
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