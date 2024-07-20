МВД Украины раскрыло основные версии убийства Фарион - 20.07.2024 Украина.ру
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МВД Украины раскрыло основные версии убийства Фарион
МВД Украины раскрыло основные версии убийства Фарион - 20.07.2024 Украина.ру
МВД Украины раскрыло основные версии убийства Фарион
Украинские следователи рассматривают пару версий убийства скандально известного филолога, бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион. Об этом на брифинге заявил глава украинского МВД Игорь Клименко
2024-07-20T12:16
2024-07-20T12:18
новости
ирина фарион
мвд
верховная рада
украина
львов
покушение
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По его словам, к убийству Фарион стрелок готовился заранее – не менее недели. Так, согласно первой версии убийство было совершено из личной неприязни, по второй - поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. В полиции также допускают, что убийство может носить заказной характер. Уточняется, что по состоянию на утро поиски стрелка продолжаются. За умышленное убийство ему грозит 15 лет. Вечером, 19 июля, во Львове стреляли в филолога, бывшего народного депутата, известную своей враждебной позицией ко всему русскому, Ирину Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице. Подробнее о том, как во Львове была застрелена прима-русофобка Ирина Фарион читайте в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко.
https://ukraina.ru/20240720/1056376336.html
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новости, ирина фарион, мвд, верховная рада, украина, львов, покушение
Новости, Ирина Фарион, МВД, Верховная Рада, Украина, Львов, покушение

МВД Украины раскрыло основные версии убийства Фарион

12:16 20.07.2024 (обновлено: 12:18 20.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной Рады Украины
Заседание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Украинские следователи рассматривают пару версий убийства скандально известного филолога, бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион. Об этом на брифинге заявил глава украинского МВД Игорь Клименко
По его словам, к убийству Фарион стрелок готовился заранее – не менее недели. Так, согласно первой версии убийство было совершено из личной неприязни, по второй - поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион.
В полиции также допускают, что убийство может носить заказной характер.
"Мы анализируем все слухи, проверяем, всю информацию проверяем, в том числе ту информацию, что проходила через пророссийские Telegram-каналы", – цитирует министра "РБК-Украина".
Уточняется, что по состоянию на утро поиски стрелка продолжаются. За умышленное убийство ему грозит 15 лет.
Вечером, 19 июля, во Львове стреляли в филолога, бывшего народного депутата, известную своей враждебной позицией ко всему русскому, Ирину Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице.
Подробнее о том, как во Львове была застрелена прима-русофобка Ирина Фарион читайте в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко.
10:53
Убита Фарион – символ украинского национализмаВо Львове 19 июля стреляли в одиозную Ирину Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице, находясь в коме. Убийцу – не нашли. У следствия три версии: личная неприязнь, политический заказ, русский след.
 
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