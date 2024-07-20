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Лютый беспредел в Одессе и Харькове: как Зеленский и Ермак провоцируют народное восстание – Гаспарян

Лютый беспредел в Одессе и Харькове: как Зеленский и Ермак провоцируют народное восстание – Гаспарян - 20.07.2024 Украина.ру

Лютый беспредел в Одессе и Харькове: как Зеленский и Ермак провоцируют народное восстание – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 20.07.2024

2024-07-20T09:59

2024-07-20T09:59

2024-07-20T09:59

видео

армен гаспарян

владимир зеленский

андрей ермак

харьков

одесса

россия

сво

беспорядки

дональд трамп

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:20 – покушение на Трампа: несостыковки и возможные последствия; 12:48 – глобальный технический сбой Microsoft: ещё один шаг к восстанию машин? 18:50 – удары по украинской энергетике: кто виноват и что делать? 23:34 – о нападении на военкомов, горящих машинах и самосожжении украинских женщин; 31:20 – о безумствах украинской власти в Одессе и Харькове. * во время интервью упоминается Дмитрий Гордон, который внесён в перечень террористов и экстремистов и выполняющий функции иностранного агента, а также запрещённое в РФ международное движение ЛГБТ

харьков

одесса

россия

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