https://ukraina.ru/20240720/1056376039.html
Лютый беспредел в Одессе и Харькове: как Зеленский и Ермак провоцируют народное восстание – Гаспарян
Лютый беспредел в Одессе и Харькове: как Зеленский и Ермак провоцируют народное восстание – Гаспарян - 20.07.2024 Украина.ру
Лютый беспредел в Одессе и Харькове: как Зеленский и Ермак провоцируют народное восстание – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 20.07.2024
2024-07-20T09:59
2024-07-20T09:59
2024-07-20T09:59
видео
армен гаспарян
владимир зеленский
андрей ермак
харьков
одесса
россия
сво
беспорядки
дональд трамп
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:20 – покушение на Трампа: несостыковки и возможные последствия; 12:48 – глобальный технический сбой Microsoft: ещё один шаг к восстанию машин? 18:50 – удары по украинской энергетике: кто виноват и что делать? 23:34 – о нападении на военкомов, горящих машинах и самосожжении украинских женщин; 31:20 – о безумствах украинской власти в Одессе и Харькове. * во время интервью упоминается Дмитрий Гордон, который внесён в перечень террористов и экстремистов и выполняющий функции иностранного агента, а также запрещённое в РФ международное движение ЛГБТ
харьков
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россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, владимир зеленский, андрей ермак, харьков, одесса, россия, сво, беспорядки, дональд трамп, итоги, видео
Видео, Армен Гаспарян, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Харьков, Одесса, Россия, СВО, Беспорядки, Дональд Трамп, итоги
Лютый беспредел в Одессе и Харькове: как Зеленский и Ермак провоцируют народное восстание – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:20 – покушение на Трампа: несостыковки и возможные последствия;
12:48 – глобальный технический сбой Microsoft: ещё один шаг к восстанию машин?
18:50 – удары по украинской энергетике: кто виноват и что делать?
23:34 – о нападении на военкомов, горящих машинах и самосожжении украинских женщин;
31:20 – о безумствах украинской власти в Одессе и Харькове.
* во время интервью упоминается Дмитрий Гордон, который внесён в перечень террористов и экстремистов и выполняющий функции иностранного агента, а также запрещённое в РФ международное движение ЛГБТ