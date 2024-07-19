https://ukraina.ru/20240719/1056365927.html

Инна Ветренко: Ковид Байдена станет ширмой, за которой демократы США накачают политические мускулы

Инна Ветренко: Ковид Байдена станет ширмой, за которой демократы США накачают политические мускулы - 19.07.2024 Украина.ру

Инна Ветренко: Ковид Байдена станет ширмой, за которой демократы США накачают политические мускулы

Президент США является главой государства, но правят там бизнес-элиты, которые делают ставку на того или иного политика. Все заявления Трампа о том, что он остановит конфликт на Украине, это громкая предвыборная риторика, которая контрастна по отношению к демократам и Байдену.

2024-07-19T16:30

2024-07-19T16:30

2024-07-19T16:30

интервью

сша

украина

россия

джо байден

дональд трамп

владимир зеленский

демократическая партия

европарламент

еврокомиссия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.Политический обозреватель Марк Галперин в эфире телеканала Newsmax заявил, что Джо Байден согласился уйти с поста кандидата от демократов. Демократическая партия США назовёт имя нового кандидата в следующем месяце. Накануне нынешний хозяин Белого дома сдал положительный тест на коронавирус.- Инна Александровна, есть ли вероятность того, что Байден все-таки дойдет до конца президентской гонки, а все заявления о его уходе – не более чем тактический ход?- Возможны два варианта развития событий. Первый вариант, я считаю его лайтовым, заключается в том, что Байден нашел причину сойти с предвыборной гонки, сославшись на ковид. Таким образом демократы избавятся от хромой утки и получат другого кандидата, но с неконкурентным для Трампа рейтингом.Второй вариант более пессимистичный для судьбы Байдена, но не для демократов на этих выборах. Вполне возможно, что Байден сможет досрочно уйти с поста президента из-за болезни, и тогда Камала Харрис получит власть, исполняя обязанности президента. А это даст возможность хотя бы на несколько месяцев нарастить политические мускулы, поднять рейтинг, побороться за семь спорных штатов – Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Висконсин, Северная Каролина. Там уже происходит перелом, и Трамп начинает лидировать после покушения.Я не верю в болезнь Байдена. Вернее, это болезнь не физиологическая, а политическая. Это ширма, под которой его хотят вывести из гонки.- Скажутся ли итоги президентских выборов в США на ходе СВО, или это лишь политическое шоу, итоги которого нам безынтересны, по большому счету?- Президент США является главой государства, но правят там бизнес-элиты, которые делают ставку на того или иного политика. Все заявления Трампа о том, что он остановит конфликт на Украине, это громкая предвыборная риторика, которая контрастна по отношению к демократам и Байдену.Придя к власти, вряд ли он будет рассматривать удобоваримые приемлемые варианты разрешения конфликта на Украине, которые бы учитывали интересы России. Элиты на это не пойдут. Тем более экономически конфликт на Украине очень выгоден США. Трамп – представитель партии республиканцев, которые прежде всего преследуют экономическую выгоду.- Как социолог, как вы оцениваете общую усталость украинского обществ от войны?Когда произойдет перегрев общественных настроений, и случится ли это вообще?- Точка невозврата достигнута. Регресс общественных настроений уже случился в связи с мобилизацией. Сейчас сделать более-менее репрезентативную социологию по Украине не представляется возможным. Украинская пропаганда кормит людей корявой, не валидной социологией.Настроения украинцев можно отслеживать только по тому, что они пишут в соцсетях, что говорят лидеры мнений, но это будет приблизительное ориентирование. Усталость очень сильная, особенно после того, как президент стал нелегитимным. Мобилизация и огромные потери на фронте загнали общество в кризис недоверия к власти.Но украинцы не могут повлиять на истеблишмент, поэтому остаются заложниками тех, кто развязал конфликт на Украине.- В России надеялись, что приход правых сил в Европарламент снизит накал антироссийской риторики. Тем не менее, сторонница жесткого противостояния с Россией Урсула фон дер Ляйен вновь стала глава Еврокомиссии. Способны ли европейцы повлиять на политику своих правительств?- Приход правых сил в Европе не решает ничего. Европейцев больше интересует, что будет делать правительство в отношении безработицы, курса евро, стоимости энергоресурсов, продуктов питания, образования и здравоохранения, а не внешнеполитический курс. Очень утилитарен и рационален европейский народ.- И все-таки экономика Евросоюза сильно пострадала от антироссийских санкций, что ощутили на себе простые европейцы. Возможно, сейчас заинтересованность в победе над Россией и контроле над ее природными ресурсами все больше и больше охватывает все слои европейцев?- Здравомыслящие европейцы, которые знают Россию, понимают, что такой исход невозможен. Нужно жить в грезах и иллюзиях, чтобы такой вариант рассматривать всерьез.Среди европейских экономистов и политиков есть два лагеря. Есть те, которые выступают за продолжение конфликта и решение ряда своих экономических проблем. Они считают, что для этого нужна война и поддержка украинского режима.Но есть те, которые вкладывают здравый смысл в свои планы развития европейской экономики, понимая, что необходимо мирное урегулирование.О том, как на Украине оценивают политические перспективы Владимира Зеленского: "На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского

https://ukraina.ru/20240719/1056357515.html

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Денис Рудометов

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