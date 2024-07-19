Полковник запаса раскрыл, когда танки оснастят ракетами и автоматической пушкой для защиты от БПЛА - 19.07.2024 Украина.ру
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Полковник запаса раскрыл, когда танки оснастят ракетами и автоматической пушкой для защиты от БПЛА
Полковник запаса раскрыл, когда танки оснастят ракетами и автоматической пушкой для защиты от БПЛА - 19.07.2024 Украина.ру
Полковник запаса раскрыл, когда танки оснастят ракетами и автоматической пушкой для защиты от БПЛА
Военная промышленность России скоро найдет эффективные способы противодействия БПЛА. Каждый танк будет иметь батарею ракет, а также автоматическую пушку, которая будет сбивать эти беспилотники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-19T04:00
2024-07-19T10:41
новости
россия
харьков
запорожье
илья мощанский
танки
бпла
беспилотники
защита
ракеты
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Пока на фронте сложно решить вопрос с защитой от БПЛА. Сейчас немцы предложили ставить на "Леопард-1" еще одну башню с 30-мм автоматической пушкой и радиолокатором, рассказал эксперт.При этом с танками-мангалами противник тоже научился бороться. Достаточно двух ударов в одно и то же место, но тут все зависит от мастерства, уточнил полковник запаса.Поэтому сверху на технике строятся мангалы, где наверху, как в фильме "Безумный Макс" сидит пулеметчик, добавил он.Но массированные атаки танками в духе Второй мировой провести невозможно, иначе можно просто остаться без техники. Вот почему на фронте много танков Т-62М и Т-55. Для штурмовых действий эти машины вполне сгодятся, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, какова вероятность большой войны между Россией и Западом - в интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу
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новости, россия, харьков, запорожье, илья мощанский, танки, бпла, беспилотники, защита, ракеты, пушка
Новости, Россия, Харьков, Запорожье, Илья Мощанский, танки, БПЛА, беспилотники, защита, ракеты, пушка

Полковник запаса раскрыл, когда танки оснастят ракетами и автоматической пушкой для защиты от БПЛА

04:00 19.07.2024 (обновлено: 10:41 19.07.2024)
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Военная промышленность России скоро найдет эффективные способы противодействия БПЛА. Каждый танк будет иметь батарею ракет, а также автоматическую пушку, которая будет сбивать эти беспилотники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Пока на фронте сложно решить вопрос с защитой от БПЛА. Сейчас немцы предложили ставить на "Леопард-1" еще одну башню с 30-мм автоматической пушкой и радиолокатором, рассказал эксперт.
При этом с танками-мангалами противник тоже научился бороться. Достаточно двух ударов в одно и то же место, но тут все зависит от мастерства, уточнил полковник запаса.

"Военная промышленность скоро найдет эффективные способы противодействия БПЛА. Скоро каждый танк будет иметь батарею ракет, автоматическую пушку, которая будет эти беспилотники сшибать. Но на это нужно время, это нельзя создать с помощью палок и соответствующей субстанции", - иронично отметил Мощанский.

Поэтому сверху на технике строятся мангалы, где наверху, как в фильме "Безумный Макс" сидит пулеметчик, добавил он.
Но массированные атаки танками в духе Второй мировой провести невозможно, иначе можно просто остаться без техники. Вот почему на фронте много танков Т-62М и Т-55. Для штурмовых действий эти машины вполне сгодятся, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
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