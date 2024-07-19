Полковник запаса раскрыл, когда танки оснастят ракетами и автоматической пушкой для защиты от БПЛА
04:00 19.07.2024 (обновлено: 10:41 19.07.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
Военная промышленность России скоро найдет эффективные способы противодействия БПЛА. Каждый танк будет иметь батарею ракет, а также автоматическую пушку, которая будет сбивать эти беспилотники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Пока на фронте сложно решить вопрос с защитой от БПЛА. Сейчас немцы предложили ставить на "Леопард-1" еще одну башню с 30-мм автоматической пушкой и радиолокатором, рассказал эксперт.
При этом с танками-мангалами противник тоже научился бороться. Достаточно двух ударов в одно и то же место, но тут все зависит от мастерства, уточнил полковник запаса.
"Военная промышленность скоро найдет эффективные способы противодействия БПЛА. Скоро каждый танк будет иметь батарею ракет, автоматическую пушку, которая будет эти беспилотники сшибать. Но на это нужно время, это нельзя создать с помощью палок и соответствующей субстанции", - иронично отметил Мощанский.
Поэтому сверху на технике строятся мангалы, где наверху, как в фильме "Безумный Макс" сидит пулеметчик, добавил он.
Но массированные атаки танками в духе Второй мировой провести невозможно, иначе можно просто остаться без техники. Вот почему на фронте много танков Т-62М и Т-55. Для штурмовых действий эти машины вполне сгодятся, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, какова вероятность большой войны между Россией и Западом - в интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу
18 июля, 15:32Жаба и гадюка. Фетисов поддержал идею оставить США без ОлимпиадыНа фоне парижских Олимпийских игр, которые имеют все шансы оказаться самыми скандальными в современной истории – уже хотя бы потому, что их организация во многом провалена, а французское общество является предельно расколотым, – назревает глобальный скандал в олимпийском мире.