https://ukraina.ru/20240719/1056336984.html

Полковник запаса раскрыл, когда танки оснастят ракетами и автоматической пушкой для защиты от БПЛА

Полковник запаса раскрыл, когда танки оснастят ракетами и автоматической пушкой для защиты от БПЛА - 19.07.2024 Украина.ру

Полковник запаса раскрыл, когда танки оснастят ракетами и автоматической пушкой для защиты от БПЛА

Военная промышленность России скоро найдет эффективные способы противодействия БПЛА. Каждый танк будет иметь батарею ракет, а также автоматическую пушку, которая будет сбивать эти беспилотники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-19T04:00

2024-07-19T04:00

2024-07-19T10:41

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Пока на фронте сложно решить вопрос с защитой от БПЛА. Сейчас немцы предложили ставить на "Леопард-1" еще одну башню с 30-мм автоматической пушкой и радиолокатором, рассказал эксперт.При этом с танками-мангалами противник тоже научился бороться. Достаточно двух ударов в одно и то же место, но тут все зависит от мастерства, уточнил полковник запаса.Поэтому сверху на технике строятся мангалы, где наверху, как в фильме "Безумный Макс" сидит пулеметчик, добавил он.Но массированные атаки танками в духе Второй мировой провести невозможно, иначе можно просто остаться без техники. Вот почему на фронте много танков Т-62М и Т-55. Для штурмовых действий эти машины вполне сгодятся, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, какова вероятность большой войны между Россией и Западом - в интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу

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новости, россия, харьков, запорожье, илья мощанский, танки, бпла, беспилотники, защита, ракеты, пушка