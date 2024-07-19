"Восток — дело тонкое": эксперт объяснил, что еще кроме старых снарядов может отправлять в Россию КНДР - 19.07.2024 Украина.ру
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"Восток — дело тонкое": эксперт объяснил, что еще кроме старых снарядов может отправлять в Россию КНДР
"Восток — дело тонкое": эксперт объяснил, что еще кроме старых снарядов может отправлять в Россию КНДР - 19.07.2024 Украина.ру
"Восток — дело тонкое": эксперт объяснил, что еще кроме старых снарядов может отправлять в Россию КНДР
Точно неизвестно, насколько КНДР готова помогать России. Китаю не нужна оглушительная победа России на Украине. Если бы он был в этом заинтересован, объем помощи был бы совершенно другой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-19T03:15
2024-07-19T03:15
новости
россия
китай
кндр
снаряды
ракеты
поставки
кнр (китай)
одесса
"искандер"
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Некоторые эксперты считают, что Россия может избежать мобилизации за счет массового привлечения северокорейских добровольцев. Но как известно, Восток — дело тонкое, а Дальний Восток — еще тоньше, отметил эксперт.По его словам, Китаю не нужна наша оглушительная победа в СВО. Если бы он был в этом заинтересован, объем помощи был бы совершенно другой. Насчет Северной Кореи неизвестно, насколько Пхеньян готов помогать России, сообщил Мощанский.Кстати, была информация, что российские "Искандеры" накрыли под Одессой украинский самолет Як-52, который, как во время Первой мировой войны, пытался с пулемета сбить наши "Герани". Это говорит о том, что ракет достаточно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, почему осложнилась оперативная обстановка на Харьковском направлении - в интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском на сайте Украина.ру
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россия
китай
кндр
кнр (китай)
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новости, россия, китай, кндр, снаряды, ракеты, поставки, кнр (китай), одесса, "искандер", сво, военная помощь
Новости, Россия, Китай, КНДР, снаряды, ракеты, поставки, КНР (Китай), Одесса, "Искандер", СВО, военная помощь

"Восток — дело тонкое": эксперт объяснил, что еще кроме старых снарядов может отправлять в Россию КНДР

03:15 19.07.2024
 
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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Точно неизвестно, насколько КНДР готова помогать России. Китаю не нужна оглушительная победа России на Украине. Если бы он был в этом заинтересован, объем помощи был бы совершенно другой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Некоторые эксперты считают, что Россия может избежать мобилизации за счет массового привлечения северокорейских добровольцев. Но как известно, Восток — дело тонкое, а Дальний Восток — еще тоньше, отметил эксперт.
По его словам, Китаю не нужна наша оглушительная победа в СВО. Если бы он был в этом заинтересован, объем помощи был бы совершенно другой. Насчет Северной Кореи неизвестно, насколько Пхеньян готов помогать России, сообщил Мощанский.
"Да, снаряды старые нам продают, но пока больше ничего не видно. Была какая-то информация о северокорейских ракетах, которые производятся в ограниченном виде и стоят сейчас возле Воронежа. Но противник не говорит о том, что эти ракеты запускаются. Видимо, нам достаточно "Искандеров", - подчеркнул журналист.
Кстати, была информация, что российские "Искандеры" накрыли под Одессой украинский самолет Як-52, который, как во время Первой мировой войны, пытался с пулемета сбить наши "Герани". Это говорит о том, что ракет достаточно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, почему осложнилась оперативная обстановка на Харьковском направлении - в интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском на сайте Украина.ру
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Вчера, 10:46
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