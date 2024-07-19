https://ukraina.ru/20240719/1056334577.html

"Восток — дело тонкое": эксперт объяснил, что еще кроме старых снарядов может отправлять в Россию КНДР

"Восток — дело тонкое": эксперт объяснил, что еще кроме старых снарядов может отправлять в Россию КНДР - 19.07.2024 Украина.ру

"Восток — дело тонкое": эксперт объяснил, что еще кроме старых снарядов может отправлять в Россию КНДР

Точно неизвестно, насколько КНДР готова помогать России. Китаю не нужна оглушительная победа России на Украине. Если бы он был в этом заинтересован, объем помощи был бы совершенно другой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-19T03:15

2024-07-19T03:15

2024-07-19T03:15

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"искандер"

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Некоторые эксперты считают, что Россия может избежать мобилизации за счет массового привлечения северокорейских добровольцев. Но как известно, Восток — дело тонкое, а Дальний Восток — еще тоньше, отметил эксперт.По его словам, Китаю не нужна наша оглушительная победа в СВО. Если бы он был в этом заинтересован, объем помощи был бы совершенно другой. Насчет Северной Кореи неизвестно, насколько Пхеньян готов помогать России, сообщил Мощанский.Кстати, была информация, что российские "Искандеры" накрыли под Одессой украинский самолет Як-52, который, как во время Первой мировой войны, пытался с пулемета сбить наши "Герани". Это говорит о том, что ракет достаточно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, почему осложнилась оперативная обстановка на Харьковском направлении - в интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240718/1056326272.html

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новости, россия, китай, кндр, снаряды, ракеты, поставки, кнр (китай), одесса, "искандер", сво, военная помощь