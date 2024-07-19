Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове - 19.07.2024 Украина.ру
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Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове
Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове - 19.07.2024 Украина.ру
Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове
Будучи холериком, Зеленский может решиться на авантюру в Харьковской области, если у него будут для этого ресурсы и стабилизируется фронт. Пока российские части наступают, у врага точно ничего не выйдет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-19T06:20
2024-07-19T06:20
новости
россия
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харьковская область
владимир зеленский
илья мощанский
всу
наступление
оборона
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В Харьковской области противник планирует провести короткую воздушно-наземную операцию: он хочет посадить российские бомбардировщики, сбросить армию РФ с плацдармов и захватить несколько сел, рассказал эксперт.Но пока фронт не стабилизируется. Российские бойцы постоянно "подгрызают все эти деревья незламности" противника. Если ВСУ в этих условиях начнут наступать, они не смогут перебрасывать войска по разным направлениям. Пока российские части наступают, у врага ничего не получится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, какие инфраструктурные вопросы строительный комплекс России сейчас решает в новых регионах - в интервью Марата Хуснуллина: Восстановление новых регионов — самый масштабный проект, в котором участвует вся Россия на сайте Украина.ру
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новости, россия, харьков, харьковская область, владимир зеленский, илья мощанский, всу, наступление, оборона, вс рф, плацдарм, село, авиация
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Владимир Зеленский, Илья Мощанский, ВСУ, наступление, оборона, ВС РФ, плацдарм, село, авиация

Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове

06:20 19.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Будучи холериком, Зеленский может решиться на авантюру в Харьковской области, если у него будут для этого ресурсы и стабилизируется фронт. Пока российские части наступают, у врага точно ничего не выйдет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
В Харьковской области противник планирует провести короткую воздушно-наземную операцию: он хочет посадить российские бомбардировщики, сбросить армию РФ с плацдармов и захватить несколько сел, рассказал эксперт.
"[По мнению украинских властей] Это будет перемога, потому что "мы перенесли войну на территорию противника". Во всяком случае, [Владимир] Зеленский, будучи холериком, может решиться на эту авантюру, если у него будут для этого ресурсы и если фронт стабилизируется", - иронично отметил журналист.
Но пока фронт не стабилизируется. Российские бойцы постоянно "подгрызают все эти деревья незламности" противника. Если ВСУ в этих условиях начнут наступать, они не смогут перебрасывать войска по разным направлениям. Пока российские части наступают, у врага ничего не получится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, какие инфраструктурные вопросы строительный комплекс России сейчас решает в новых регионах - в интервью Марата Хуснуллина: Восстановление новых регионов — самый масштабный проект, в котором участвует вся Россия на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
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06:20Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове
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