https://ukraina.ru/20240719/1056328700.html

Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове

Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове - 19.07.2024 Украина.ру

Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове

Будучи холериком, Зеленский может решиться на авантюру в Харьковской области, если у него будут для этого ресурсы и стабилизируется фронт. Пока российские части наступают, у врага точно ничего не выйдет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-19T06:20

2024-07-19T06:20

2024-07-19T06:20

новости

россия

харьков

харьковская область

владимир зеленский

илья мощанский

всу

наступление

оборона

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056219375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_389903b28cadcb264825cdb48ae42908.jpg

В Харьковской области противник планирует провести короткую воздушно-наземную операцию: он хочет посадить российские бомбардировщики, сбросить армию РФ с плацдармов и захватить несколько сел, рассказал эксперт.Но пока фронт не стабилизируется. Российские бойцы постоянно "подгрызают все эти деревья незламности" противника. Если ВСУ в этих условиях начнут наступать, они не смогут перебрасывать войска по разным направлениям. Пока российские части наступают, у врага ничего не получится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, какие инфраструктурные вопросы строительный комплекс России сейчас решает в новых регионах - в интервью Марата Хуснуллина: Восстановление новых регионов — самый масштабный проект, в котором участвует вся Россия на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240718/1056326272.html

россия

харьков

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, харьковская область, владимир зеленский, илья мощанский, всу, наступление, оборона, вс рф, плацдарм, село, авиация