Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Будучи холериком, Зеленский может решиться на авантюру в Харьковской области, если у него будут для этого ресурсы и стабилизируется фронт. Пока российские части наступают, у врага точно ничего не выйдет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
В Харьковской области противник планирует провести короткую воздушно-наземную операцию: он хочет посадить российские бомбардировщики, сбросить армию РФ с плацдармов и захватить несколько сел, рассказал эксперт.
"[По мнению украинских властей] Это будет перемога, потому что "мы перенесли войну на территорию противника". Во всяком случае, [Владимир] Зеленский, будучи холериком, может решиться на эту авантюру, если у него будут для этого ресурсы и если фронт стабилизируется", - иронично отметил журналист.
Но пока фронт не стабилизируется. Российские бойцы постоянно "подгрызают все эти деревья незламности" противника. Если ВСУ в этих условиях начнут наступать, они не смогут перебрасывать войска по разным направлениям. Пока российские части наступают, у врага ничего не получится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
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